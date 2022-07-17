 الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.07.2022

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سياسة واقتصاد

الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟

مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟

تزايد استخدام الطائرات المسيرة للأغراض العسكرية

تزايد استخدام الطائرات المسيرة للأغراض العسكرية

تحمل على متنها متفجرات وأجهزة استشعار وكاميرات لتنفيذ مهمتها المتمثلة في استهداف هدف بعينه جرى تحديده باستخدام خوارزمية في مقعد القيادة لتدميره وتدمير نفسها فيما لا تترك خلفها سوى بعض المخلفات الإلكترونية.

مختارات

"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.

ليس هذا المشهد جزءا من أحد أفلام فانتازيا الخيال العلمي، بل واقع تقدمه شركات الأسلحة التي تروج لما يُعرف بالأسلحة ذاتية التشغيل فيما تستضيف جنيف مؤتمرا أمميا، حيث تبحث 80 دولة ما إذا كان سيُجرى حظر هذه الأسلحة أو وضع ضوابط حيال استخدامها على أقل تقدير.

الروبوتات القاتلة

كما يدل اسمها،  فإن أنظمة التسليح ذاتية التحكم  يمكنها تحديد الهدف ومهاجمته بمفردها وذلك على خلاف الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة التي يتحكم فيها الإنسان من على بعد.

ومؤخرا، تسعى شركات التسليح إلى الاستفادة من التطور الكبير الذي طرأ على مجال الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لإنتاج أسلحة جديدة. يطلق المؤتمر الأممي على هذه الأسلحة اسم "الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" فيما يصفها آخرون  بالروبوتات القاتلة التي قد تكون في شكل طائرة مسيرة أو مركبة برية أو حتى غواصة.

وترغب بعض الدول في حظر أنظمة التسليح ذاتية التشغيل رفضا لأن تمتلك الخوارزمية القول الفصل في إنهاء حياة شخص ما أو بقائه على قيد الحياة، فيما تريد دول أخرى وضع ضوابط حيال استخدام هذه النوعية من الأسلحة بما يشمل نوعا من التحكم البشري.

تحدثت تقارير عن استخدام طائرات مسيرة ذاتية التشغيل في الحرب الدائرة في أوكرانيا

تحدثت تقارير عن استخدام طائرات مسيرة ذاتية التشغيل في الحرب الدائرة في أوكرانيا

أمريكا والصين وروسيا تعارض الحظر

ومنذ عام 2014، تجتمع اللجنة الأممية مرتين سنويا لمناقشة قضية الأسلحة ذاتية التشغيل فيما تعد الولايات المتحدة وروسيا والصين من أشد الدول التي تعارض فرض حظر تام على أنظمة التسليح ذاتية التشغيل أو وضع ضوابط ملزمة حيال استخدامها.

وقد قاطعت روسيا الاجتماع الأخير في مارس / آذار الماضي حيث رفضت قبول أجندة الاجتماع بما في ذلك تقنين هذه الأسلحة فيما كان التوغل الروسي في أوكرانيا لا يزال في بدايته.

جرائم الروبوتات القاتلة ..من المسؤول؟

وفي ذلك، طرحت فانيسا فوهس، الباحثة في مجال الأسلحة ذاتية التشغيل في جامعة الجيش الألماني في ميونيخ، تساؤلا غاية في الأهمية مفاده

:"إذا ارتكبت الأسلحة ذاتية التشغيل خطأ أو جريمة حرب، من سيتحمل المسؤولية؟"

وشددت فوهس على أن قضية المساءلة القانونية ليست سوى جانب واحد من جوانب استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.

وفيما يتعلق بالاجتماع الأممي في جنيف، يبدو أن الحرب في أوكرانيا قد ألقت بظلالها على نتائج المؤتمر فيما يرى البعض أن الحرب من شأنها أن تزيد الضغوط على حظر الأسلحة ذاتية التشغيل فيما يرى آخرون أن الحرب ستعرقل فرض الحظر.

من جانبه، قال عثمان نور من حملة وقف الروبوتات القاتلة "هناك دليل على استخدام روسيا لأسلحة ذاتية التشغيل في الحرب. قد يؤدي ذلك إلى الاعتراف بالحاجة الماسة إلى وضع ضوابط حيال استخدام هذه الأسلحة قبل انتشارها وبيعها في جميع أنحاء العالم."

تمتلك طائرة سويتش بليد المسيرة التي تُعرف بطائرة كاميكازي قدرة كبيرة على إصابة الأهداف

تمتلك طائرة "سويتش بليد" المسيرة التي تُعرف بطائرة "كاميكازي" قدرة كبيرة على إصابة الأهداف

وقد ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قامت بتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد" يطلق عليها "كاميكازي" أو "الطائرات الانتحارية" التي تنتمي إلى فئة تُعرف باسم "الذخيرة أو الأسلحة المتسكعة".

واُشتق اسم "الذخيرة المتسكعة" من الطريقة التي تعمل بها هذه الطائرات المسيرة، إذ يتم إطلاقها بدون هدف محدد لتحلق فوق منطقة حتى يرصد مشغلها على الأرض هدفا، فيدمره.

يشار إلى أن خبراء الذكاء الاصطناعي قد  دقوا ناقوس الخطر  إزاء سهولة إنتاج طائرات مسيرة عسكرية صغيرة الحجم وبأعداد كبيرة يُمكن برمجتها على نحو ليس بالصعب.

وفي مقابلة مع DW، قال ستيوارت راسل، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إنه في ظل أن هذه الأسلحة ليست في حاجة "إلى العنصر البشري لشغليها، فيمكن نشر عشرات الآلاف وربما الملايين منها. إننا نصنع أسلحة يحتمل أن تكون أكثر فتكا من القنبلة الذرية."

ماذا عن ألمانيا؟

الجدير بالذكر أن الحرب في أوكرانيا قد دفعت العديد من الدول بينها ألمانيا إلى تعزيز الإنفاق العسكري، إذ أعلنت برلين عن  إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش  بما قد يشمل شراء طائرات مسيرة عسكرية أو أنظمة تسليح متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي.

حذر وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس من أن سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل

حذر وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس من أن سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل

وفيما يتعلق بالاجتماع الأممي في جنيف، قال مراقبون إن ممثلي الحكومة الألمانية ما زالوا حتى الآن في حالة تردد حيال اتخاذ موقف واضح بشأن قضية أنظمة التسليح ذاتية التشغيل.

وفي ذلك، يرى عدد قليل من المراقبين أن المناقشات الأممية متعددة الأطراف في جنيف سوف تؤدي إلى حظر استخدام أنظمة التسليح ذاتية التشغيل أو وضع ضوابط ملزمة حيال استخدامها.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن الحرب في أوكرانيا تدفع إلى ضرورة إيجاد حل في ضوء التقارير الإعلامية  التي تتحدث عن دخول الأسلحة ذاتية التشغيل ساحة المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وفي ذلك، قالت فوهس "لهذا السبب نريد قواعد جديدة قبل أن نجد أنفسنا أمام سيناريو مروع".

نينا فيركهاوزر  / م ع

  • Drohne Sommer in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.

  • Drohnenbild England Weinernte 2016 (picture-alliance/empics)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.

  • Drohnenbild Recycling von Elektrogeräten wird ausgeweitet (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

  • Drohnenbild Foto von Amolofi Beach in Kavala (picture-alliance/NurPhoto)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.

  • Drohnenbild Eisbären kühlen sich bei Hitze ab (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.

  • Daily Drone Götzmann am Völkerschlachtdenkmal Leipzig mit seinem Equipment (DW/D. Späth)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.

  • Drohnenbild Winter in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.

  • Drohne Eröffnung des Außenbereiches von Tropical Island (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.

  • Drohne Deutsch-polnischer Grenzübergang in Küstrin (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.

  • Drohne Morgenstimmung in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.

  • Drohne Schafherde in Niederbayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.

  • Drohnenbild Studierende an der Shenyang Agraruniversität (picture-alliance/Photoshot/Z. Wenkui)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).


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