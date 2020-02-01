نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الرمادي

تقع مدينة الرمادي غرب بغداد وهي مركز محافظة الأنبار العراقية. كانت المدينة مركز العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية بعد احتلال الأخيرة للعراق في عام 2003. وتنبع أهميتها من موقعها على طريق التجارة مع الأردن وسوريا.

مدينة الرمادي هي مركز محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق بجوار الحدود السورية الأردنية. يقدر عدد سكانها قبل الأحداث الأخيرة بحوالي 900 ألف نسمة. صعدت المدينة إلى واجهة الأحداث كمركز لمقاومة القوات الأمريكية ونقطة عبور برية تجارية إلى الغرب باتجاه سوريا والأردن ومهما إلى باقي أنحاء العالم.

Best ager woman at the beach PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RORF000151

شعر رمادي والبقاء جميلة... معادلة ممكنة للمرأة؟ 01.02.2020

في الوقت الذي تطرح فيه عدة شركات منتجات تعد باستعادة الشباب ومقاومة التجاعيد وتغطية الشعر التي غزاها الشيب، يرى البعض أن هناك إمكانية للمرأة بالاحتفاظ بلون شعرها الرمادي والبقاء جميلة. فكيف ذلك؟
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Halloween PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1065509499 Halloween PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1065509499

اليقطين.. 5 حقائق طريفة عن أيقونة الهالوين 31.10.2019

قد يختلف الناس في وصف فصل الخريف وما يميزه من بدء البرد والملابس السميكة وسقوط أوراق الشجر واللون الرمادي. لكن هناك شيء واحد يمكن الاتفاق عليه هو أن الخريف هو فصل اليقطين، وهذه بعض الحقائق عن هذه الثمرة رمز الهالوين.
Graupapagei Rocco sitzt am 10.03.2017 in Leegebruch (Brandenburg) in seinem Käfig. Rocco war einsam - bis Halterin Kerstin Frommke auf Brautschau ging und im Berliner Tierheim eine passende Dame für ihn fand. (zu dpa-Korr Papagei, männlich, sucht... vom 13.03.2017) Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الببغاء "روكو".. يتسوق عبر الإنترنت! 20.12.2018

ببغاء ظريف ومشاغب يدعى "روكو" تمكن بحيلة ذكية من تشغيل موسيقاه المفضلة والرقص على أنغامها. غير أن الأمر المفاجئ أن يتمكن هذا الطائر الرمادي من التسوق عبر الإنترنت. كيف استطاع ذلك؟
AFRIN, SYRIA - FEBRUARY 19: A member of Free Syrian Army aims his gun towards positions of PYD/PKK and Daesh terror groups after Turkish military and Free Syrian Army (FSA) liberated villages of Hantalli and Divan Tahtani, a hill and a strategic base from the control of PYD/PKK terrorists within the Operation Olive Branch in Afrin town of Syria, on February 19, 2018. Since the beginning of the operation, 78 different strategic areas have been captured from the clutches of terrorists. Turkey launched Operation Olive Branch on January 20 in Syriaâs northwestern Afrin region; the aim of the operation is to establish security and stability along Turkish borders and the region as well as to eliminate PKK/KCK/PYD-YPG and Daesh terror groups, and protect the Syrian people from the oppression and cruelty of terrorists. Mahmud Faysal / Anadolu Agency |

خارطة الموت.. من أين أتت أسلحة "داعش" في الشرق الأوسط؟ 04.03.2018

كان "داعش" مزودا بأحسن الأسلحة والذخيرة وبعضها من صنع أوروبي. وبعد بحوث استمرت ثلاث سنوات بات ممكنا تتبع طريق تلك الأسلحة التي جلبت الموت والدمار للشرق الوسط. ورغم ذلك تبقى أسئلة مهمة عن الدول المتورطة في تلك الصفقات.
ARCHIV 2015 *** Nov. 19, 2015 - Raqqa, Syria - Islamic State of Iraq and the Levant propaganda photo showing the Black Muhammad Standard banner symbol of ISIS | © picture-alliance/Zuma Press

الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن مقتل الرجل الثاني في "داعش" 01.04.2017

أعلنت دائرة الاستخبارات العراقية عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" في غارة جوية للطيران العراقي في قضاء القائم غربي الأنبار، بالقرب من الحدود السورية.
A picture taken on August 14, 2010 in Koure, next to Niamey shows Giraffes eating in the bush. Two giraffes among the last ones in Western Africa, surviving in the south-west of Niger, were victim of poaching for the first time in 20 years according to Niger's environment and wildlife officials. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read Boureima HAMA/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/B. Hama

الزرافات والببغاء الرمادي قد لا يتعرف عليها أطفال المستقبل 08.12.2016

الزرافات بشكلها المميز ورقبتها الطويلة قد لا يتمكن أحفادنا من رؤيتها والتعرف عليها، إذ وفقا لقائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأنها أضحت مهددة بالانقراض. قائمة الاتحاد شملت أيضا الببغاء الرمادي المقلد لصوت الإنسان
17.06.2016+++ Iraqi soldiers gesture in center of Falluja, Iraq, June 17, 2016. +++ (C) Reuters/T. Al-Sudani

وجهة نظر: هزيمة داعش في الفلوجة ليست نهايتَه 21.06.2016

أعلنت الحكومة العراقية عن "تحرير" مدينة الفلوجة، على الرغم من أن القتال مستمر هناك. وبعد ذلك، تسعى الحكومة العراقية لإخراج داعش من الموصل. فهل أوشكت نهاية الجهاديين؟ الخبير في شؤون الشرق الأوسط، راينر زولش يشك في ذلك.
ARCHIV 2015 file photo, displaced Iraqis from Ramadi, Iraq, cross the Bzebiz bridge, fleeing fighting in Ramadi, 65 kilometers (40 miles), west of Baghdad. The number of people displaced within Iraq due to violence and fighting by the Islamic State group has exceeded 3 million, the United Nations said Tuesday, June 23, a grim milestone for the war-battered country. (c) picture-alliance/AP Photo/K. Kadim

العراق - "المخيم الأبيض" ملاذ آمنٌ للفارين من "داعش" 27.04.2016

يضم المخيم الأبيض قرب جسر بزيبز على نهر الفرات آلاف النازحين من الانبار بسبب القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. تجهيز المخيم بمياه الشرب تولته منظمة ألمانية ، لكن هناك مشاكل أخرى بحاجة لحلول.
1.1.2016 *** Iraqi security forces help trapped civilians to come out to safe places in Ramadi, 70 miles (115 kilometers) west of Baghdad, Iraq, Thursday, Dec. 31, 2015. Anbar Provincial Council head Sabah Karhout told The Associated Press on Thursday that sporadic clashes and airstrikes were taking place in areas that are still under IS control. He says a major offensive to clear the remainder of the provincial capital is on hold due to the bad weather, he says families are still trapped in the IS-held areas of the city, where they are being used as human shields. (AP Photo) picture alliance/AP Photo

القوات العراقية تحرر حوالي 1500 معتقل لدى "داعش" 02.04.2016

تمكنت القوات العراقية من تحرير 1500 شخص كان تنظيم "داعش" الإرهابي يحتجزهم في سجن كبير خلال تقدمها في قضاء هيت في محافظة الانبار، حسب مسؤولين عسكريين.
24.5.2015 *** A displaced Sunni man fleeing the violence in Ramadi carries a crying child on his shoulders, on the outskirts of Baghdad, May 24, 2015. Iraqi forces recaptured territory from advancing Islamic State militants near the recently-fallen city of Ramadi on Sunday, while in Syria the government said the Islamists had killed hundreds of people since capturing the town of Palmyra. REUTERS/Stringer

صحفي ألماني: "اليأس وراء عودة النازحين إلى الرمادي" 30.03.2016

قام الصحفي الألماني هانز أولريش غاك، بجولة صحفية في العراق. في مدينة الرمادي التقى بأناس عائدين إلى مدينة غير صالحة للسكن من الناحية العملية، إلى مدينة أشباح. يتعلق هؤلاء العائدون بقشة أمل: مدينة الرمادي.
Dezember 2015 Peschmerga-Kämpfer, die in der Nähe von Erbil (Irak) von der Bundeswehr ausgebildet werden; Copyright: DW/F. Neuhof

توقف الاشتباكات في الفلوجة بعد اعتقال "داعش" عشرات من أبناء العشائر 21.02.2016

توقفت الاشتباكات بين بعض عشائر الفلوجة وتنظيم "داعش" بعد اعتقال التنظيم للعشرات في المدينة، حسبما نقلت مصادر محلية. فيما أكد قائد عسكري عراقي مقتل العشرات من التنظيم أثناء المعارك الدائرة في منطقة الحامضية قرب الرمادي.
Iraqi security forces gather to advance towards the center of Ramadi city, December 24, 2015. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE // eingestellt von se

الجيش العراقي يطلق عملية تحرير الحامضية شرقي الرمادي 16.02.2016

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عمليات عسكرية للجيش العراقي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بهدف استعادة السيطرة على منطقة الحامضية، الواقعة بالقرب من طريق دولي سريع شرقي الرمادي.
December 22, 2015 Bildunterschrift:Iraqi pro-government forces stand next to armored vehicles as they take position in al-Aramil area, south of the Anbar province's capital Ramadi, during military operations on December 22, 2015. Iraqi security forces advanced into the centre of the city for a final push aimed at retaking the city they lost to the Islamic State jihadist group in May 2015. Getty Images/AFP/Stringer

مصدر: العراق يحشد قواته تمهيداً لتحرير الموصل 13.02.2016

مصدر عسكري عراقي يكشف عن حشد القوات في محيط مدينة الموصل تمهيداً لتحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، بالتزامن مع إشارة مصدر روسي إلى تسلم العراق منظومة عسكرية روسية بموجب اتفاقات وقعت قبل ثلاث سنوات.
Iraqi pro-government forces battle Islamic State (IS) group jihadists as they try to secure all the neighbourhoods of Ramadi, the capital of Iraq's Anbar province, about 110 kilometers west of the capital Baghdad, on January 1, 2016. Iraq declared the city of Ramadi liberated from the Islamic State group on December 28 and raised the national flag over its government complex after clinching a landmark victory against the jihadists. AFP PHOTO / STR / AFP / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP

القوات الأمريكية تطرد عناصر من الحشد الشعبي في الرمادي 22.01.2016

أكدت مصادر أمنية عراقية أن القوات الأمريكية اكتشفت توغل عناصر من الحشد الشعبي في صفوف قوات الشرطة الاتحادية بمعارك تطهير الرمادي وقررت إيقاف المعارك وطرد الحشد الشعبي.
09.03.2015 * TIKRIT, IRAQ - MARCH 09: A member of Iraqi forces flashes V sign near a tank during clashes between Iraqi army forces, supported by Shiite militias, and Daesh (Islamic State of Iraq and the Levant) in Tikrit, Iraq on March 09, 2015. Ali Mohammed / Anadolu Agency

غارات ومعارك ضارية في الأنبار وصلاح الدين 16.01.2016

نفذت واشنطن وحلفاؤها 29 ضربة في العراق وسوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وفيما قُتِل عدد من عناصر "داعش" قرب كل من تكريت والرمادي دمرت غارات رتلا للتنظيم. وقال مسؤول عراقي إن القوات العراقية تتقدم في شرق الرمادي.
Buildings are damaged in Ramadi as Iraqi security forces, supported by U.S.-led coalition airstrikes, advance their positions towards the central Ramadi, 70 miles (115 kilometers) west of Baghdad, Iraq, Thursday, Dec. 25, 2015. The advance of government forces in the Islamic State-held city of Ramadi is being hampered by suicide bombers, snipers and booby traps, Gen. Ismail al-Mahlawi, the head of Iraqi military operations in Anbar said. (AP Photo)

مسؤول عراقي: "داعش" يحتجز مائتي عائلة شرق الرمادي 31.12.2015

أعلن مسؤول حكومي عراقي اليوم الخميس أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يحتجز نحو مائتي عائلة عراقية بالجزء الشرقي من الرمادي. ويقول الجيش العراقي إنه بدأ "حملة" تطهير لأحياء وشوارع الرمادي مما تبقى من عناصر "داعش" في المدينة.
مزيد من المقالات