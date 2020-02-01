تقع مدينة الرمادي غرب بغداد وهي مركز محافظة الأنبار العراقية. كانت المدينة مركز العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية بعد احتلال الأخيرة للعراق في عام 2003. وتنبع أهميتها من موقعها على طريق التجارة مع الأردن وسوريا.

مدينة الرمادي هي مركز محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق بجوار الحدود السورية الأردنية. يقدر عدد سكانها قبل الأحداث الأخيرة بحوالي 900 ألف نسمة. صعدت المدينة إلى واجهة الأحداث كمركز لمقاومة القوات الأمريكية ونقطة عبور برية تجارية إلى الغرب باتجاه سوريا والأردن ومهما إلى باقي أنحاء العالم.