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الركود الاقتصادي

أدت جائحة كورونا إلى ركود اقتصادي عالمي يتمثل في تراجع اقتصاديات مختلف الدول بنسب مخيفة تصل في بعض الدول إلى أكثر من 10 بالمائة في ألمانيا. ومن المتوقع استمرار هذا التراجع حتى زوال انحسار الجائحة وانتعاش الاقتصاد مجددا.

يتم الحديث عن الركود الاقتصادي عندما يتراجع الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية بشكل يؤدي إلى تراجع المبيعات وتسريح الموظفين وتراجع القدرات الشرائية للناس. وتحاول الحكومات كما هو عليه الحال في زمن كورونا مواجهة ذلك من خلال برامج وحزم تحفيز اقتصادي الهدف منها زيادة الاستهلاك والاستثمار والحفاظ على الوظائف.

Volunteers distribute Iftar meals to migrant workers keeping distance from each other during the Muslim holy month of Ramadan within the initiative of Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, the ruler of Dubai, to distribute 10 million meals, on April 28, 2020 in Dubai. (Photo by Karim SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

تحليل: طرد المصريين وعرب آخرين من الخليج ومخاطره على دولهم 20.09.2020

في دول الخليج يتعرض ملايين العاملين الأجانب والعرب للطرد والترحيل بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا. وفي مصر لوحدها شمل ذلك نحو نصف مليون عامل. ما هي أبرز المشاكل الناجمة عن ذلك، وهل يمكن مواجهات تحدياتها؟
ARCHIV - Blick auf die Hochhaeuser im Bankenviertel von Frankfurt am Main, fotografiert am 10. Januar 2009 vom Suedufer des Mains aus. Nach Kritik aus Politik und Wirtschaft haben die Banken eine bessere Versorgung des Mittelstands mit Krediten zugesagt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schaeuble sagte am Mittwochabend, 2. Dezember 2009, nach dem Konjunkturgipfel in Berlin, Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann habe

أوروبا تحافظ على صدارتها في الترتيب العالمي للقدرة التنافسية 07.09.2013

على الرغم من الركود الاقتصادي في أوروبا تمكنت ست دول أوروبية من الحفاظ على مكانها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم، وذلك حسب التقرير السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
Gewürze Gewürze, Damaskus - Basar Schlagworte: ARD-Auslandsreportagefonds, Damaskus, Syrien, Stefanie Markert Rechte: Stefanie Markert für DW Aufnahmedatum: Oktober Aufnahmeort: Syrien Eingestellt Oktober 2009

سوريا ـ قلق لدى التجار ومخاوف من ركود اقتصادي 13.07.2011

مع استمرار الاحتجاجات في معظم المدن السورية تزداد مخاوف التجار من الركود الاقتصادي، فشوارع دمشق التراثية تكاد تخلو من المارة والسياح وهو ما يترقبه هؤلاء بقلق. دويتشه فيله استطلعت آراء بعض السوريين في التقرير التالي.
Symbolbild Wirtschaftswachstum USA

الاقتصاد الأمريكي ينجح في الخروج من حالة الركود 30.10.2009

أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تجاوز أكبر اقتصاد في العالم عنق الزجاجة بتحقيقه لأول مرة منذ عام نموا ايجابيا، وهو ما خالف التوقعات. فيما يحذر خبراء من هشاشة هذا النمو في أفق نفاذ الدعم المالي الحكومي.
Ein Aktienhaendler ist am Freitag, 10. Oktober 2008, an der Boerse in Frankfurt am Main zu sehen. Die Angst vor einer weltweiten Rezession hat am Freitagmorgen fuer einen Ausverkauf an den Aktienmaerkten gesorgt. Der Deutsche Aktienindex DAX stuerzte nach Handelseroeffnung um 9 Prozent auf 4.447 Punkte in die Tiefe. (AP Photo/Michael Probst) ---A broker reacts at the stock market in Frankfurt, central Germany, Friday, Oct. 10, 2008. The euro fell against the dollar Friday as world markets retreated further on worries that strains in the financial system would persist and growth would suffer. (AP Photo/Michael Probst)

خلافات حادة داخل الأحزاب الألمانية حول سبل مواجهة الركود الاقتصادي 07.12.2008

تشهد ألمانيا خلافا واسعا داخل الأحزاب وبينها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية وذلك بعد أن أقرت الحكومة الألمانية مؤخرا برنامجا لدفع عجلة الاقتصاد ضد الركود الاقتصادي، الذي أصاب ألمانيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
Ein Aktienhaendler ist am Dienstag, 7. Oktober 2008, vor dem Verlauf des DAX an der Boerse in Frankfurt am Main zu sehen. Die internationalen Aktienmaerkte sind auch am Tag nach dem weltweiten Boersenbeben hochnervoes. Vor allem die Aktien von Banken sind heftig unter Druck geraten. Die Deutsche Bank verlor am Dienstag zeitweise um die 13 Prozent und verzeichnete am Mittag noch ein Minus von 6,6 Prozent. Der Deutsche Aktienindex (DAX) drehte jedoch getrieben vom enormen Anstieg der VW-Aktie in Plus - sie verzeichnete einen Anstieg von 42 Prozent oder mehr als 120 Euro. (AP Photo/Michael Probst)

توقعات بدخول ألمانيا أكبر حالة ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 05.12.2008

حذرت كبريات المؤسسات الاقتصادية الألمانية من دخول الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاديات أوروبا، في مرحلة قاتمة من الركود خلال العام المقبل 2009، قد تكون الأكبر منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.
Symbolbild Klimaschutz Klimawandel Kosten Euro

الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على جهود مكافحة التغير المناخي 26.11.2008

قبيل انعقاد جولة المحادثات الرامية إلى صياغة معاهدة جديدة لحماية المناخ، أعربت دول أوروبية عن خشيتها من التكاليف المرتفعة لمحاربة الاحتباس الحراري، لاسيما في ظل الركود الاقتصادي، وبعض الآمال معلقة على باراك أوباما.