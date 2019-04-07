 الرقص معاً.. سلسلة حفلات بإيقاعات عربية في برلين | ثقافة ومجتمع | DW | 07.04.2019

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ثقافة ومجتمع

الرقص معاً.. سلسلة حفلات بإيقاعات عربية في برلين

"أراب بيتس" هي سلسلة حفلات بإيقاعات عربية في برلين، يلتقي فيها اللاجئون السوريون مع الألمان والأجانب. جاءت فكرة تنظيم هذه الحفلات من قبل روبرت سوكو، صاحب سلسلة حفلات "إيقاعات برلينية-بلقانية" المشهورة.

Veranstaltung Arab Beats in Berlin (Sergej Kreso)

تصدح الموسيقى وتُقرع الكؤوس واللاجئون السوريون هنا يحاولون أن ينسوا الماضي ولو للحظة، فيشكلون حلقة للدبكة ويرقصون على أنغام الإيقاعات هنا، وبينهم شخص يتّكئ على عكازين، حيث فقد إحدى ساقيه في الحرب. العديد من اللاجئين السوريين هنا مروا بمعاناة كبيرة وسلكوا طرقاً خطيرة حتى استطاعوا الوصول إلى ألمانيا، والآن بعد أن أنهوا رحلتهم حان الوقت للاحتفال.

يقول اللاجئ السوري علي من أمام هذا النادي الليلي الذي تقام فيه حفلات "الإيقاعات العربية" في برلين: "هنا أشعر بالأمان بالفعل"، ويضيف لـDW وهو ينظر إلى الأجواء الاحتفالية: "ذهبت من سوريا إلى اسطنبول ولم أكن أعرف أحداً، لذلك أتيت إلى هنا وهذا كل شيء الآن"، ويتابع: "أريد الأمان فقط، فأنا شخص مسالم ولا أسبب أي مشاكل".

نسيان صدمات الحروب
تذكرنا الأجواء في سلسلة حفلات "أراب بيتس" (إيقاعات عربية) ببرلين في التسعينات، عندما كانت مجموعة أخرى من اللاجئين البوسنيين واليوغسلافيين السابقين تجتمع في النوادي الليلية والحانات من أجل نسيان صدمات الحروب عبر الموسيقى والرقص والمشروب. وكما كان يفعل البوسنيون في ذلك الوقت، فإن السوريين يغيرون اليوم الحياة الليلية في برلين.  

ولذلك فلا عجب أن يكون روبرت سوكو، صاحب فكرة سلسلة حفلات "إيقاعات البلقان"، من منظمي سلسلة حفلات "إيقاعات عربية". في عام 1990، قبل عامين من حرب البوسنة، انتقل سوكو (49 عاماً) وهو بعمر التاسعة عشر إلى برلين وعمل سائقاً للتكسي. كان  يذهب مع يوغسلافيين سابقين إلى أحد النوادي الليلية في منطقة كرويتسبيرغ ليلتقوا في حفلات فيها "يساريون وفنانون لا يعرفهم أحد ومدمنون على الكحول وغيرهم من الناس المجانين"، كما يقول هو.

وهناك كان سوكو يشغل كاسيتات "يوغو بونك" و"نيو ويف" (وهي أنماط من موسيقى الروك والديسكو)، وفي المقابل كان يُعفى من دفع ثمن البيرة. ويوماً بعد يوم أصبحت تلك الحفلات أكبر، فبعد أن أضاف سوكو إليها موسيقى الجيبسي (أحد أنماط الموسيقى)، ازداد عدد الألمان الذين يشاركون في هذه الحفلات إلى حد تجاوز عدد المشاركين فيها المئات ولتنتشر سلسلة حفلاته الموسيقية بعدها في جميع أنحاء العالم، من لندن إلى طوكيو.

Veranstaltung Arab Beats in Berlin (Sergej Kreso)

"أراب بيتس" تفتح أبوابها للاجئين والألمان والأجانب

نبضات إنسانية
يعمل روبرت سوكو حالياً مع صانع الأفلام الهولندي سيرغي كريسو، الذي ينحدر من سراييفو، على إنجاز فيلم، حيث يقوم كريسو بتصوير منسقي الموسيقى (دي جي) والناس الذين يرقصون أيضاً. يقول كريسو إنه وخلال فترة عمله على إنجاز الفيلم، تغيرت الأوضاع في برلين وأوروبا، ويتابع: "عندما بدأت، كانت هناك مشكلة كبيرة مع اللاجئين، وكان كثير من الناس يسيرون على طريق البلقان، على نفس الطريق الذي سلكته أنا وروبرت سوكو في ذلك الوقت".
يقول سوكو إنه يتعاطف مع الناس الذين يواجهون الصعوبات، ويتابع: "(أتعاطف) مع الناس الذين تركوا أوطانهم ويبحثون عن مستقبل أفضل"، مشيراً إلى أن هذا التعاطف هو الشعور الإنساني الطبيعي، ويقول: "أرحب بهؤلاء الناس، كل هؤلاء".

منذ حوالي أربع سنوات يوجد في برلين عدد متنوع من الحفلات العربية، والتي تحمل أسماء مثل "آختونغ حفلة" أو "أراب فلاينغ" أو "أراب سونغ جام"، وهي حفلات أسبوعية تقام في مركز للفعاليات في حي نويكولن ويقصدها عدد كبير من العرب.

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تسلط الكاتبة الصحفية رشا حلوة الضوء على تجربتها كـدي.جي في ألمانيا، وكغيرها من بنات جيلها لا تتوقف عن الإيمان بما تفعل وترقّص العالم على مزاجها وأنغام موسيقاها. (26.07.2017)

رغم مرور ثلاث سنوات فقط على تأسيسها، نجحت مبادرة "هايمات" في ربط جسور التواصل بين مواطنين ألمان ولاجئين يعيشون في العاصمة برلين، بالاعتماد على الأنشطة الرياضية والحفلات الموسيقية. (13.08.2018)

رشق يمينيون رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال حفل موسيقي أقامه اليمينيون تحت شعار معاد للهجرة الأجانب في ولاية تورينغن وسط ألمانيا، وقالت الشرطة إن ثمانية من أفرادها أصيبوا بإصابات طفيفة. (07.10.2018)

و"أراب بيتس" هي أحدث سلسلة حفلات، لكنها ليست موجهة إلى اللاجئين السوريين أو العرب فحسب، بل إلى الألمان والأجانب أيضاً. الصربي أوروس بيتكوفيتش هو منسق موسيقي "دي جي" في حفلات "أراب بيتس"، وقدم من بلغراد إلى برلين في عام 2016 وهو شريك سوكو في "بالكان بيتس".

"ليست موسيقة هابطة بل حديثة وجميلة"
يقول بيتكوفيتش: "نريد مجموعات دي جي برلينية إلكترونية مع التركيز الواضح على الموسيقى العربية"، ويضيف: "لا نريد موسيقى ديسكو عربية مبتذلة، وإنما نريدها بالأسلوب البرليني، حديثة وجميلة".

شريك بيتكوفيتش في التنسيق الموسيقي هو رافي جازاني، وهو مهندس فلسطيني سوري يعمل الآن في برلين منسقاً موسيقياً "دي جي". ويقول: "أتيت من الخليج واكتشفت جانبي الإبداعي"، ويضيف أن الموسيقى العربية تشبه إلى حد ما موسيقى البلقان، و"يبدو أن هناك ارتباطاً بينهما بطريقة ما".

جانب آخر للتشابه بين فترتي مجيء لاجئي البلقان واللاجئين السوريين، وهو المناخ السياسي السائد: فكما حصدت الأحزاب اليمينية وقتها النجاح مستفيدة من تأجيج المخاوف من اللاجئين، استفاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي من موجة اللاجئين السوريين ليتمكن من دخول البرلمانالاتحادي الألماني. يقول سوكو: "يتعلق الأمر دائماً بالهجرة على هذا الكوكب"، ويضيف: "نحن كلنا نهاجر، وهكذا يتم تعريف الإنسانية على هذا الكوكب"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تغييرات، ويختم حديثه بالقول: "السؤال فقط هو كيف يمكننا التعامل مع التغييرات؟ بالرقص".

 روبرت ريغني/م.ع.ح

  • Künsterlin Hito Steyerl (picture alliance/dpa/S. Pilick)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هيتو ستايرل

    الفنانة الألمانية ذات الأصول اليابانية، هي أول امرأة تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة "أرت ريفيو" لأقوى 100 فنان في العالم. الفنانة المتخصصة في مجال إنتاج المواد الفيلمية مثلت ألمانيا في بينالي فينيسيا عام 2015، وهو واحد من أهم التجمعات الفنية في العالم. وتتناول هيتو ستايرل في أعمالها الموضوعات ذات الصلة بالرقابة والمواجهات العسكرية وشبكة العلاقات المعقدة لكبرى الشركات في العالم.

  • Katharina Fritsch Plastik Hahn Trafalgar Square Platz London Großbritannien (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا فريتش

    كاثرينا هي صاحبة عمل فني تم نصبه بساحة "ترافلغار" في لندن. تضم الأركان الأربعة للساحة قاعدة لعرض تماثيل لشخصيات تاريخية بريطانية. وفي عام 1999 تقرر تخصيص واحدة من منصات الميدان لعرض أعمال فنية متنوعة. ليحصل "الديك الأزرق" لكاترينا فريتش بذلك على فرصة لعرضه في الميدان البريطاني عام 2013. ومعروف عنها ميلها إلى تقديم أعمال فنية أحادية اللون ذات أبعاد ضخمة.

  • Bilderhauerin Isa Genzken (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إيزا غنتسكن

    الشاهد على نجاح وشهرة النحاتة إيزا غنتسكن على المستوى الدولي هو أعمالها الفنية التي عرضت بمتحف نيويورك للفن الحديث عام 2013. لا يقتصر ما قدمته غنتسكن على نيويورك فقط حيث شاركت بمشاريع فنية كبيرة أخرى من ضمنها "دوكيومنتا" وهو مشروع ألماني يسعى لتحقيق تواصل في مجال الفن على مستوى العالم ويضم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية. ومنذ عام 2000 تستخدم غنتسكن مواد رخيصة الثمن في أعمالها الفنية.

  • Deutschland Ausstellung Inside the Speaker in Düsseldorf Katharina Grosse (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا غروسه

    حققت الرسامة شهرتها من خلال قدراتها الإبداعية في مجال الرسم. تستطيع كاترينا غروسه عبر أعمالها، الغارقة في مزيج من الألوان، إثارة إعجاب محبي فن الرسم في العالم. وتُعرض أعمال الرسامة، المُقيمة حاليا في برلين، بعدة متاحف ومراكز فنية عالمية مثل مركز بومبيدو في باريس، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف كونست في مدينة زيورخ السويسرية.

  • Rebecca Horn Ausstellung in Moskau 14.05.2013 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ريبيكا هورن

    هي واحدة من الرائدات على الساحة الفنية في ألمانيا. استطاعت أن تكون أول امرأة تقوم بالتدريس في جامعة برلين للفنون في عام 1989، كما أن ريبيكا هورن هي أول سيدة تحصل على جائزة غوسلر كايزر رفيعة المستوى بمجال الفن عام 1992. وفي العام التالي، أصبحت ربيكا أول امرأة يتم عرض أعمالها الفنية بمتحف غوغنهايم في مدينة نيويورك الأمريكية.

  • Italien Venedig Biennale 2017 Anne Imhof (Imago/I. Kjer)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    آنه ايمهوف

    نجحت آنه ايمهوف في أن تكون نجمة بينالي فينيسيا لعام 2017 بعزفها للمقطوعة الموسيقية الألمانية فاوست، وهو ما حقق لها الفوز بجائزة الأسد الذهبي في البينالي. يتناول هذا العمل الموسيقي الضخم مفاهيم القوة والضعف والعنف والاستبداد والمقاومة والحرية. ونتيجة لهذا النجاح الكبير، قام متحف تايت للفن الحديث في لندن بتكليف ايمهوف بإعادة تقديم المقطوعة الموسيقية في مارس 2019.

  • Künstlerin Alicja Kwade (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إليسيا كوادي

    اشتهرت الفنانة، المولودة في بولندا والمُقيمة في ألمانيا، بأعمالها الفنية التي تضم مزيجا من الأحجار والزجاج والمرايا والساعات والسلاسل المعدنية. ويعرض حاليا أحدث إبداعاتها في برلين، وهو نموذج لساعة ضخمة. ويوصف هذا العمل الفني بأنه لا يمكن نسيانه.

  • Deutschland Berlin - PK zu Plänen für den Deutschen Pavillon in Venedig (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ناتاشا سادر هغيغيان

    يُعرف عن ناتاشا شغفها الشديد بمفهوم الهوية والذي يظهر واضحا في أعمالها الفنية. واحد من هذه الأعمال هو إنشائها لموقع على شبكة الانترنت يسمح للمشاركين فيه بتبادل أجزاء من السيرة الذاتية لهم. وستقوم ناتاشا بتمثيل ألمانيا في بينالي فينيسيا لعام 2019 عبر عمل ترتدي من خلاله قناعا حجريا.

  • Käthe-Kollwitz-Preis geht an Katharina Sieverding (picture alliance/dpa/F.Gambarini)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا زيفيردينغ

    تعتبر كاترينا زيفيردينغ واحدة من أولى الفنانات اللواتي قدمن لوحات ضخمة تتناول مفهوم التلاعب في الصورة. وهي تحاول من خلال أعمالها الفنية البحث عن العوامل الفنية والسياسية والاجتماعية لعمليتي انتاج واستقبال الفن في العالم. وحصلت عام 2017 على جائزة كِتي كوليتس الألمانية التي يتم منحها سنويا في مجال الفنون البصرية.

  • Rosemarie Trockel Künstlerin Archivbild 2009 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    روزماري تروكل

    تنتقد روزماري تروكل من خلال أعمالها الفنية الصورة النمطية للمرأة وسيدة المنزل. وتستخدم مواد بسيطة مثل قطع النسيج أو أسطح الكترونية سوداء اللون في أعمالها الفنية والتعبير عن رؤيتها من خلالها. وحققت روزماري شهرتها من خلال إقامة العديد من المعارض الدولية.

  • Künstlerin Haegue Yang (Imago/tagesspiegel/M. Wolff)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هاغوي يانغ

    تتميز يانغ، المولودة في مدينة سول الكورية والمقيمة في برلين، بقيامها بتحويل أغراض الحياة اليومية والقطع المختلفة المتاحة بالمنزل لقطع فنية سريالية. وأقامت الفنانة ذات الأصول الكورية معارض فنية في عدة دول. وهي واحدة من الفنانات اللواتي شاركن في النسخة الثالثة عشرة من المشروع الفني الألماني دوكومنتا الذي يقدم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية في العالم. إعداد: زبينه أولتسه/ د.ب


مختارات

فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

تهب رياح التغيير على عالم الفن أيضا، لتنهي سيادة الرجال على هذا العالم تدريجيا. فها هن إحدى عشرة فنانة أتين من مختلف أنحاء العالم للعيش وممارسة الفن في ألمانيا، وتحقيق إنجازات نسائية مميزة في الساحة الفنية. (24.02.2019)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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