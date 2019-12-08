نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الرقص الشرقي

ظهرت في أوروبا وألمانيا مدارس لتدريس الرقص الشرقي نظرا لاهتمام شريحة واسعة من السيدات الأوربيات بهذا النوع من الفنون، بل وأصبح يمارس في النوادي الرياضية كنوع من الرياضات التي تحافظ على رشاقة الجسم.

بالرغم من الانتشار الواسع الذي عرفه فن الرقص الشرقي أو الرقص العربي في العالم ووجود مهرجانات عالمية مهمة تهتم بهذا الفن إلا أنه مايزال يعاني من نظرة دونية في العالم العربي، بسبب ربط الرقص الشرقي بالفساد الأخلاقي والسهرات الحمراء، حسب الصورة الشائعة التي قدمتها السينما العربية. يعتمد الرقص الشرقي بشكل أساسي على تحريك منطقة البطن، ولذلك أطلق عليه في اللغة الألمانية اسم رقص البطن. ولهذا الرقص زي خاص به يكشف مناطق من الجسم، بالإضافة إلى حلي خاصة بالرقص تصدر في الغالب صوتا قد يصاحب الإيقاع. وينتشر الرقص الشرقي بشكل كبير في مصر ولبنان وتركيا. ومن أشهر الراقصات في العالم العربي: تحية كاريوكا، سامية جمال، نجوى فؤاد، فيفي عبده ودينا.

***ACHTUNG: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Quelle: https://www.instagram.com/p/B1rooWmh0zr/ Rechte: Instagram/joharabellydancer

مصر- طريق الراقصات الأجنبيات للشهرة "مليء بالأشواك" 08.12.2019

في الوقت الذي تحقق فيه راقصات أجنبيات شهرة واسعة في مصر، تواجهن صعوبات عديدة في مسيرتهن الفنية، ما بين اصطدام بالتقاليد ومنافسة مع الراقصات المحليات. نقاد فنيون يوضحون لـDW عربية طبيعة أسباب تلك العراقيل.
***ACHTUNG: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Quelle: https://www.instagram.com/p/BdwfPa_BCZw/ Rechte: Instagram/joharabellydancer

"فصام أخلاقي وجهل بالقانون".. أزمة تثيرها راقصة روسية في مصر 06.12.2019

مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية للراقصة "جوهرة" انتشرت مؤخرا في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطرح ردود فعل المتابعين لها عدة تساؤلات حول الوعي القانوني لديهم و"التناقضات الأخلاقية" التي اتسمت بها تعليقات الكثيرين منهم. 

غربيات يتألقن في الرقص الشرقي على الشرقيات 29.03.2018

انتشر الرقص الشرقي منذ سنوات حول العالم، وأصبحنا نشاهد راقصات ومدارس رقص في كل مكان، لكن هل تمكنت الراقصات الغربيات من سحب بساط الرقص الشرقي من تحت أقدام الراقصات العربيات؟
Kursleiterin ist Manar el Mokadam, Teilnehmerin Rihan (im Bild).

بول دانسنغ في مصر ـ رقص رياضي يكسر التابو 26.11.2017

يُعتبر البول دانسينغ (الرقص مع العمود) في مصر رقصة قبيحة وبغيضة وبلا حياء. ورغم ذلك يلقى هذا الرقص على العمود محبين أكثر في هذا البلد الذي لا يُعد رائداً في حقوق المرأة.

رجل يعلم النساء الرقص الشرقي 12.08.2017

بيار حدّاد، يدرب على الرقص الشرقي منذ 30 سنة. فكرة غير مألوفة لدى فئات كثيرة في المجتمع اللبناني. لكنّ بيار لا يعير اهتماما لذلك.
Bildnummer: 50167761 Datum: 06.07.2002 Copyright: imago/Lem Deutsch-türkisches Nebeneinander - Passanten in Berlin-Wedding, Personen; 2002, Berlin, Mann, Frau, Paar, Paare, Ehepaar, Ehepaare, Familie, Kind, Kinder, türkisch, deutsches, türkisches, Land, Leute, Straßenszene; , quer, Kbneg, Gruppenbild, Deutschland, , Reisen, Europa

بين الصحراء والمرسيدس – أحكام مسبقة عن العرب والألمان 14.08.2014

الرقص الشرقي، الصحراء، تجارة المخدرات: هذه بعض الصور الموجودة في مخيلة الألمان عن العرب. كما يرى العرب في الألمان: الدقة، العدل، الجفاء والبرود وغيرها من الصور الجاهزة. فما الصحيح وما الخاطئ في تلك الصور؟
Tanz-Lehrerin Shalymar Elamar mit Ihren Schülerinnen beim Tanzunterricht. Das Bild wurde in Berlin aufgenommen. Copyright, Shalymar Elamar

ألمانيا: إقبال ملحوظ للنساء على تعلم الرقص الشرقي 26.04.2014

يشهد الرقص الشرقي إقبالا كبيرا لدى عدد من النساء من مختلف الأعمار في ألمانيا. في العاصمة برلين وحدها ازداد عدد المدارس والمعاهد الخاصة بتعليم الرقص الشرقي خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. DW زارت إحدى تلك المدارس.
Ein Film aus Ägypten : Ihki ja schahrazad Regie.: Kamel abou Ali

مصر في ظل الإسلاميين ـ هل يزيح سيد قطب نجيب محفوظ؟ 14.01.2012

كانت مصر باستمرار مهدا للثقافة والفنون، فهي الأرض التي أنجبت واحتضنت عددا من أشهر الكتاب والفنانين، غير أن صعود الإسلاميين يثير الكثير من المخاوف على مستقبل حرية الثقافة والفنون. فهل هذه المخاوف مبالغ فيها أم أنها مبررة؟
Photo title Yael Moav first Israeli to establish a belly dancing school Marking the tenth anniversary place and date Israel 2007 Photo Rights Gali Tibon

الرقص الشرقي يغزو إسرائيل 10.09.2011

تنتشر ظاهرة الرقص الشرقي في إسرائيل وبات يعتبر من الفنون الراقية بعد أن كانت النظرة إليه مقترنة بالملاهي والإثارة. وتسند إلى الرقص الشرقي مزايا طبية وجمالية، لهذا تدرجه النوادي الرياضية في إسرائيل في برامجها.
Bauchtanz in Burg Satzvey

الرقص الشرقي في ألمانيا 03.11.2009
Burg Satzvey, NRW

خيمة عربية و موسيقى شرقية في مهرجان قلعة زاتسفاي الألمانية 12.09.2008

قلعة زاتسفاي أحيت مهرجانها السنوي الذي يجسّد حياة الأجداد في القرون الوسطى بلباسهم وحرفهم، مهرجان هذه السنة تميز بمشاركة عربية تخللها نصب خيمة وحفلة موسيقية أطربت قلوب الناس وعرّفتهم على سحر الشرق وعراقة تقاليده.