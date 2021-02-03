سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الرقة من 2013 ولغاية 2017. وبعد طرد التنظيم منها على يد التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدت المدينة مدمرة. وتقول منظمة العفو الدولية أن الدمار لحق بأكثر من 11 ألف مبنى هناك.

تقع مدينة الرقة عاصمة المحافظة التي تحمل اسمها على نهر الفرات في شمال سوريا إلى الشرق من حلب. بلغ عدد سكانها قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها في عام 2014 أكثر من نصف مليون نسمة لجأت غالبيتهم لاحقا إلى مناطق أخرى وإلى الخارج. تعتمد المدينة في اقتصادها على الزراعة والحقول النفطية القريبة منها والخدمات المرتبطة بها.