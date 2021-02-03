نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الرقة

سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الرقة من 2013 ولغاية 2017. وبعد طرد التنظيم منها على يد التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدت المدينة مدمرة. وتقول منظمة العفو الدولية أن الدمار لحق بأكثر من 11 ألف مبنى هناك.

تقع مدينة الرقة عاصمة المحافظة التي تحمل اسمها على نهر الفرات في شمال سوريا إلى الشرق من حلب. بلغ عدد سكانها قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها في عام 2014 أكثر من نصف مليون نسمة لجأت غالبيتهم لاحقا إلى مناطق أخرى وإلى الخارج. تعتمد المدينة في اقتصادها على الزراعة والحقول النفطية القريبة منها والخدمات المرتبطة بها.

22.10.2019 *** In this photo released on the official Facebook page of the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad, center right, speaks with Syrian troops during his visit to the strategic town of Habeet, in the northwestern province of Idlib, Syria, Tuesday, Oct. 22, 2019. On Tuesday, Assad called the Turkish President Recep Tayyip Erdogan a thief during his first visit to territory captured from Turkey-backed rebels in the northwestern province of Idlib. (Facebook page of the Syrian Presidency via AP) |

المرصد: قتلى في صفوف قوات النظام السوري في هجوم لـ "داعش" 03.02.2021

سقط عشرات القتلى من قوات الجيش السوري والمسلحين التابعين له إثر هجوم "مباغت" جديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

The aftermath of an explosion in Azaz, Syria July 19, 2020 is seen in this picture obtained from social media. Azaz Media Center/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO.

مقتل ثلاثين شخصاً غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة في سوريا 24.11.2020

قُتل نحو ثلاثين شخصاً في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديمقراطية، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.
Left in ruins and rubbles Raqqa can now add another chapter to its heavy history as former capital of the Islamic Caliphate as a deadly trail of the religious reign is being revealed from Raqqa’s biggest mass grave: SERIES TITLE: The mass graves of Raqqa TAGS: Raqqa, Syria, post-ISIS, mass graves, al-Fukheikha NAME OF PHOTOGRAPHER: DW/Thea Pedersen DATE: 6th of February 2019 LOCATION: Al-Fukheikha, Raqqa, Syria

"رايتس ووتش" تحقق في حفرة حولها داعش لمقبرة جماعية في الرقة 04.05.2020

"الهوتة" هي واحدة من 20 مقبرة جماعية، جرى العثور عليها في مناطق سيطر عليها سابقاً تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا، تجري منظمة هيومن رايتش ووتش التحقيق في عملية إلقاء جثث فيها، حتى على ما يبدو بعد طرد التنظيم من المنطقة.
09.10.2019 *** October 9, 2019, Turkey-Syria Border: Photo released by Turkish Defense Ministry shows Turkish army launching a military operation into northern Syria on the Turkey-Syria border. Turkish Armed Forces on late Wednesday began a land operation into northern Syria against the Syrian Kurdish People's Protection Units. (Credit Image: © Turkish Defense Ministry/ZUMA Wire |

استطلاع لسكان الحسكة والرقة: جحيم "داعش" ولا عودة نظام الأسد! 11.11.2019

كشف استطلاع للرأي لمنظمة غالوب إنترناشيونال أن غالبية سكان الحسكة والرقة السوريتين يفضلون التدخل العسكري التركي، ولكن إذا أحرز نظام الأسد أي انتصارات في المنطقة، فإنهم يفضلون عودة "داعش" لحكمهم على الأسد!
Turkey-backed Syrian fighters inspect the site of a car bomb explosion in the northern Syrian Kurdish town of Tal Abyad, on the border with Turkey, on November 2, 2019. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) (Photo by BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images)

قتلى وجرحى في انفجار سيارة في مدينة تل أبيض السورية 02.11.2019

في حصيلة متفاوتة قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرون في انفجار سيارة في مدينة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها مؤخرا تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها. وأنقره تحمل وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية.
Veiled women, reportedly wives and members of the Islamic State, walk under the supervision of a female fighter from the Syrian Democratic Forces (SDF) at al-Hol camp at al-Hasakeh governorate at northeastern Syria on February 17, 2019. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

تنظيم "داعش" يعلن "تحرير" نساء محتجزات لدى أكراد سوريا 17.10.2019

قال تنظيم "داعش" إن مقاتليه هاجموا مقر احتجاز تابع للمسلحين الأكراد غربي الرقة وقتلوا عناصر فيه مضيفة أنهم "حرروا" محتجزات بعد مداهمة مقر في قرية المحمودلي التابعة لناحية الجرنية غربي الرقة.

09.10.2019 *** TOPSHOT - Civilians flee with their belongings amid Turkish bombardment on Syria's northeastern town of Ras al-Ain in the Hasakeh province along the Turkish border on October 9, 2019. - Turkey launched a broad assault on Kurdish-controlled areas in northeastern Syria today, with intensive bombardment paving the way for an invasion made possible by the withdrawal of US troops. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

أكثر من 300 ألف نازح خلال أسبوع من التوغل التركي في سوريا 17.10.2019

أعاد التوغل التركي في شمال سوريا رسم خريطة المعارك والسيطرة مرة أخرى بعد نحو ثماني سنوات من نشوب الحرب. أكثر من 300 ألف نزحوا، وهو ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية للتحذير من ظروف النازحين الصعبة.
11.05.2019, Syrien, Kfar Nabuda: Soldaten der syrischen Armee stehen und sitzen auf einem Panzer nahe der Kleinstadt Kafr Nabuda nordwestlich von Hama. Kafr Nabuda liegt auf einer wichtigen Versorgungsroute für die syrischen Rebellen. Mit dem Vormarsch der syrischen Truppen sei dieser Versorgungsweg abgeschnitten, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle. Foto: Stringer/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الجيش السوري يبدأ الانتشار في شمالي البلاد بمناطق سيطرة "قسد" 14.10.2019

بدا الجيش السوري بالتقدم باتجاه محافظة الرقة شمال شرق سوريا للسيطرة عليها ومناطق أخرى في شمالي البلاد. فيما قالت فرنسا إنها تتخذ إجراءات لضمان سلامة قواتها في سوريا. ومقتل مدنيين في قصف تركيا لرتل سيارات في رأس العين.
Description of foto: Ain Issa - Ain Issa IDP camp Title Syrian People Series Title in case there are several pictures about one topic Tags Ain Issa IDP camp, Syria, Middle East Name of the photographer/or scource Filip Warwick When was the pic taken? January 2018 Where was the pic taken Ain Issa IDP camp, Syria Description of the pic /occasion , situation when pic was taken, whom or what does the pic show? Some 60 kilometres away from the city of Raqqa is the Ain Issa IDP camp. It holds some 21.000 IDP’s, people and families who fled the bombing and fighting in Raqqa and the Deir ez-Zor region - where IS, the Syrian Democratic Forces (SDF) with international coalition assistance and the Syrian regime with its Russian partner continue to fight.

مصادر كردية محلية: فرار عائلات لدواعش من مخيم بريف الرقة 13.10.2019

وسط مخاوف من كارثة إنسانية بعد قصف استهدف محيطه، فرت عائلات لأعضاء بتنظيم داعش من مخيم عين عيسى بريف الرقة. فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي السابق من عودة تنظيم داعش منتقداً قرار ترامب بسحب باقي القوات الأمريكية من سوريا.
A Syrian woman carrying a child walks down a street in the town of Tabqa, about 55 kilometres (35 miles) west of Raqa city, on May 12, 2017. The Syrian Democratic Forces (SDF), an alliance of Kurdish and Arab fighters, seized the town of Tabqa and the nearby dam on May 10 after fierce fighting against the Islamic State group. / AFP PHOTO / DELIL SOULEIMAN (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

هزيمة "داعش" في الرقة .. والكلفة المدنية الباهظة 25.04.2019

أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" حول الضحايا المدنيين لضربات التحالف الدولي في الرقة يشير إلى رقم مرعب: "1600 قتيل". فما سبب هذا العدد المرتفع، وهل من مجال للمحاسبة؟
TOPSHOT - A picture taken on October 15, 2018, shows an Abd al-Ibrahim, whose home was destroyed during fighting, as he rests on his trip to supply water to his family at the house they are squatting in the northern Syrian city of Raqa. - The fighting ended on October 17 last year, when the city finally fell to the Syrian Democratic Forces, which then handed it over to the Raqa Civil Council (RCC) to govern. Rights group Amnesty International estimates around 80 percent of Raqa was devastated by fighting, including vital infrastructure like schools and hospitals. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

تحقيق: قوات التحالف قتلت في الرقة 1600 مدني خلال أربعة أشهر 25.04.2019

في واحد من أكثر التحقيقات شمولا حول مقتل المدنيين في الحروب الحديثة، قامت صفحة تفاعلية جديدة لمنظمة العفو الدولية ومؤسسة "الحرب الجوية" بتوثيق مقتل مئات المدنيين في الرقا السورية بضربات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

In this Wednesday, March 6, 2019, photo, women and children walk to a reception area for people evacuated from the last shred of territory held by Islamic State militants, outside Baghouz, Syria. (AP Photo/Gabriel Chaim) |

"الدولة الإسلامية".. انتهت "الخلافة" وبقي التنظيم وتركته 21.04.2019

شهر مرّ على إعلان القضاء على "خلافة داعش"، إلا أن التنظيم يطل برأسه بين الفترة والأخرى بهجمات هنا وهناك. ويقع العبء الأكبر من التركة على "قوات سوريا الديمقراطية" في إدارة السجون وأطفال "داعش" وزوجاتهم.

Photo for children going back to school in Raqqa after ISIS The photo says that children are sitting on their desks and writing The photos taken by Reem Alnasser , Raqqa, 25.12.2018

الرقة بعد "داعش"...موسم عودة التلميذات إلى مقاعد الدراسة 11.02.2019

بعد قرابة عام ونصف من تحرير مدينة الرقة من براثن "الدولة الإسلامية"، لا يزال قطاع التعليم يرزح تحت تركة الإرهاب الثقيلة. كيف يبدو وضع الفتيات تعليمياً اليوم؟ وما هي أبرز الصعوبات التي تعترض عودة المياه إلى مجاريها؟
TOPSHOT - A picture taken on October 15, 2018, shows an Abd al-Ibrahim, whose home was destroyed during fighting, as he rests on his trip to supply water to his family at the house they are squatting in the northern Syrian city of Raqa. - The fighting ended on October 17 last year, when the city finally fell to the Syrian Democratic Forces, which then handed it over to the Raqa Civil Council (RCC) to govern. Rights group Amnesty International estimates around 80 percent of Raqa was devastated by fighting, including vital infrastructure like schools and hospitals. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

بعد عام من طرد داعش.. الرقة بدون أبنية وجسور والدمار في كل مكان 17.10.2018

لا يمكن اعتبارها مدينة أشباح، فالكثير من السكان يعيشون في مدينة كانت قبل عام تحت سيطرة تنظيم متشدد إرهابي. ولكن الحرب لم تبق فيها جسورا ولا أبنية يمكن السكن فيها، ورغم ذلك يعاود السكان المثقلون بالهموم حياتهم الطبيعية.
FILE - In this Dec. 14, 2014 file photo provided by the anti-government activist group Syrian Observatory for Human Rights, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows fighters from the al-Qaida-linked Nusra Front and other rebel factions resting after clashes with Syrian troops in Wadi Deif in the northwestern province of Idlib, Syria. London-based Amnesty International said in a report released Tuesday, July 5, 2016, that some opposition groups in Syria have adopted methods of abuse similar to those employed by the government, after documenting a “chilling” wave of torture, abduction and summary killings in insurgent-controlled areas. (AP Photo/Syrian Observatory for Human Rights, File) | © picture-alliance/AP Photo/Syrian Observatory for Human Rights

ألمانيا: إلقاء القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب 02.08.2018

أمر المدعي العام الاتحادي في ولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بإلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في علاقته بالإرهاب. ويشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم "جبهة النصرة"، فرع تنظيم القاعدة بسوريا.

A general view shows damaged buildings caused by what activists said was shelling by forces loyal to Syrian President Bashar al-Assad in Raqqa province, eastern Syria, August 7, 2013. REUTERS/Nour Fourat (SYRIA - Tags: CONFLICT POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

العفو الدولية: هجمات التحالف على الرقة السورية ربما انتهكت القانون الدولي 05.06.2018

ذكرت منظمة العفو الدولية أن الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الرقة السورية العام الماضي ربما انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.
مزيد من المقالات