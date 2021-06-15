يحتاج المولود الجديد للرضاعة من أجل الحصول على غذائه من ثدي الأم، وتزود الرضاعة الطبيعية الطفل بغذاء لا يعوضه طعام آخر إضافة إلى الحنان والشعور بالدفء.

تكثر الأدلة التي تؤكد مزايا الرضاعة على الأم والرضيع، فإلى جانب المواد الغذائية التي يحصل عليها الطفل من حليب الأم، فإن الرضاعة الطبيعية تقوي مناعة الأطفال، فضلا عن أن دراسة حديثة أكدت أنها تمنح الطفل ذكاء أكثر وأن الأطفال الذين يتغذون على ألبان صناعية هم أكثر عرضة لمشاكل المعدة والعيون والجهاز التنفسي، كما أن الأمهات اللواتي يحافظن على الرضاعة الطبيعية تتراجع عندهم نسبة الإصابة بسرطان الثدي.