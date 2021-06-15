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الرضاعة

يحتاج المولود الجديد للرضاعة من أجل الحصول على غذائه من ثدي الأم، وتزود الرضاعة الطبيعية الطفل بغذاء لا يعوضه طعام آخر إضافة إلى الحنان والشعور بالدفء.

تكثر الأدلة التي تؤكد مزايا الرضاعة على الأم والرضيع، فإلى جانب المواد الغذائية التي يحصل عليها الطفل من حليب الأم، فإن الرضاعة الطبيعية تقوي مناعة الأطفال، فضلا عن أن دراسة حديثة أكدت أنها تمنح الطفل ذكاء أكثر وأن الأطفال الذين يتغذون على ألبان صناعية هم أكثر عرضة لمشاكل المعدة والعيون والجهاز التنفسي، كما أن الأمهات اللواتي يحافظن على الرضاعة الطبيعية تتراجع عندهم نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

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دراسة توصي الأمهات بالرضاعة الطبيعية حتى عند الإصابة بكورونا 15.06.2021

كشفت دراسة أجريت في فالنسيا بإسبانيا على أهمية الرضاعة الطبيعية حتى في حالة الإصابة بفيروس كورونا سواء في حال وجود أعراض قوية أوخفيفة للمرض، حيث تبين الخبراء من خلال الأبحاث أن حليب الأم لا ينقل الفيروس للرضيع.
ILLUSTRATION - Eine Frau laesst am 28.01.2020 in Parsau ihr Baby ein Baeuerchen machen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

باحثون يحذرون: الرضع يستهلكون ملايين جزيئات البلاستيك يومياً! 22.10.2020

كشفت أحدث الدراسات حول زجاجات الرضاعة التي تستعمل لإطعام الأطفال، أن البلاستيكية منها تفرز ملايين جزيئات البلاستيك، التي يستهلكها الطفل مباشرة. فما خطرها على صحته؟
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 21, 2017: A woman is about to express breastmilk at an in-patient facility of the Scientific Centre of Children's Health. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

أمريكية تجني 20 ألف دولار من بيع حليب ثديها للأطفال الرضع! 20.10.2020

بعد تأجير رحمها لأسرة وإنجاب طفلها، وجدت الشابة الأمريكية جولي دينيس في الحليب الذي يفرزه ثديها بعد الولادة، مصدرا لأموال طائلة وتجارة مربحة جنت منه ما يفوق 20 ألف دولار.
Eine junge Mutter und ihr zehn Wochen altes Baby nehmen am 20.10.2017 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Kita «Am Brunnengarten» der Evangelischen Kirche an einer Pressekonferenz teil. Dort entsteht der erste von der Karl Kübel Stiftung initiierte «Drop In(klusive)» Baden-Württembergs, ein offener Treff für Eltern mit Kindern bis drei Jahren. Foto: Uwe Anspach/dpa | Verwendung weltweit

هل يجب فصل الأمهات عن مواليدهن بسبب كورونا؟ 31.03.2020

أحد التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطباء اليوم هو إيجاد إجابة لسؤال أصبح فجأة ملحا لدى الآلاف وربما الملايين حول العالم .. هل يجب فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم في حالة إصابتهن بفيروس كورونا؟
18.07.2019, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Auf dem Arbeitstisch stehen Utensilien zur Herstellung von Schmuck. Für ihre Kettenanhänger und Armbänder hat die Schmuckdesignerin aus Duisburg ein besonderes Material ausgesucht. Sie fertigt Schmuck aus Muttermilch. Damit wolle sie sich und anderen Müttern die Gelegenheit geben, die Zeit des Stillens «in Form eines schönen und ganz individuellen Schmuckstücks in Erinnerung zu halten», schreibt Käpple auf ihrer Internetseite. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: حلي ومجوهرات من لبن الأم! 14.08.2019

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، بسبب مصممة تقوم بتصميم قطع حلي من لبن الأم. قوبلت الفكرة بالترحيب من أمهات أردن حفظ فترة الرضاعة في الذاكرة، بينما انتقدها البعض الآخر ورأى فيها إهانة لبعض الأمهات.
Mother breastfeeding her baby at home model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ABIF00329

دراسة تربط بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض معدلات الكوليسترول 15.04.2019

دراسة جديدة تؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال وتحدد عدد الشهور التي على الأم خلالها تجنب التغذية الصناعية لطفلها كليا. فكم هو عدد الشهور التي يجب خلالها إرضاع الطفل طبيعيا، وما هي الفوائد التي تعود عليه عند بلوغه؟
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دراسة: الرضاعة تحمي الأمهات من أمراض الكبد والقلب 17.12.2018

خلص باحثون أمريكيون إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية لفترة طويلة لا تقتصر على الأطفال بل تشمل الأمهات أيضا. وتتراجع لديهن مخاطر الإصابة بأمراض الكبد. كيف ذلك؟
mother feeding breast her baby in the bed. sleeping together. #49278346 - mother feeding her baby in the bed. sleeping together © evgenyatamanenko

دراسة تحذر من أضرار الماريغوانا على حليب الأم 20.11.2018

حذرت دراسة علمية حديثة من استهلاك الأمهات للماريغوانا خلال الحمل وبعده، لما لها من أضرار على الرضيع. الخبراء يؤكدون احتواء الماريغوانا على مادة لها خصائص كيمائية قد تضر بالرضع ويستمر تأثيرها لفترة طويلة. كيف ذلك؟
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 26: A children's doctor injects a vaccine against measles, rubella, mumps and chicken pox to an infant on February 26, 2015 in Berlin, Germany. The city of Berlin is facing an outbreak of measles that in recent weeks has led to over 700 cases and one confirmed death of a little boy who had not been vaccinated. Vaccination in Germany is not compulsory by law though the vast majority of parents have their children vaccinated. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع 23.06.2018

ما هو العمر المناسب لتقديم الحلوى للطفل؟ هل يجب أن يأخذ التطعيم؟ وإلى أي روضة سيُرسل؟ يجب على الوالدين اتخاذ قرارات عدة متعلقة بتربية أطفالهم. نستعرض هنا المواضيع الأكثر جدلاً في المجتمع الألماني حول رعاية الأطفال.
Mother breast feeding her infant. #51023673 Copyright: Svetlana Fedoseeva - Fotolia.com

دراسة: فوائد صحية جديدة تحفز الأمهات على الإرضاع الطبيعي 21.01.2018

أظهرت دراسة جديدة أن طول فترة الرضاعة الطبيعية يحد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأمهات حتى بعد عشرات السنين. ولكن لماذا يوصى أطباء الأطفال بألا ترضع الأمهات أولادهن إلا بشكل طبيعي إلى أن يصبح عمرهم ستة أشهر على الأقل؟
mother feeding breast her baby in the bed. sleeping together. #49278346 - mother feeding her baby in the bed. sleeping together © evgenyatamanenko

الرضاعة الطبيعية تقي طفلك من "موت المهد" بنسبة 50 في المئة 02.11.2017

مرة أخرى تتأكد فوائد الرضاعة الطبيعية، وهذه المرة في وجه أحد أبرز كوابيس الأمهات، وتحديدا "موت المهد"، إذا أكدت دراسة أكاديمية أن الرضاعة الطبيعية، حتى ولو كانت مكملة، تقلّل من احتمالات وقوع حالات الموت بحوالي النصف.
Mother breast feeding her infant. #51023673 Copyright: Svetlana Fedoseeva - Fotolia.com

خبراء يؤكدون .. حليب الأم "لا غنى عنه" 10.10.2017

فيما تواصل الاكتشافات العلمية تقديم حلول بديلة للكثير من مشاكل الصحة على غرار توفير الحليب الاصطناعي للأم المرضعة، أكد خبراء أهمية الحليب الطبيعي للرضيع والأم معاً ووصفوه بالحليب الذي "لا غنى عنه". فلماذا ذلك يا ترى؟
Mother breast feeding her infant. #51023673 Copyright: Svetlana Fedoseeva - Fotolia.com

كيف يجد حديثو الولادة طريقهم لحلمة الثدي؟ 26.07.2017

يجد الأطفال حديثي الولادة طريقهم إلى أثداء إمهاتهم، ما إن يتم وضعهم على بطن الأم. إذ كشفت دراسة مؤخراً ارتباط هذه الغريزة بدرجة حرارة حلمة الثدي التي ترتفع بما يصل إلى 0,4 درجة مئوية، وذلك مقارنة بما قبل الولادة.

أستراليا: نائبة برلمانية ترضع طفلتها تحت قبة البرلمان 23.06.2017

للمرة الثانية تقوم لاريسا ووترز، نائبة زعيم حزب الخضر عن ولاية كوينزلاند، بإرضاع طفلتها أثناء تقديم مقترح داخل البرلمان. الواقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صنف من القردة يرضع صغاره حتى سن التاسعة 17.05.2017

اكتشف العلماء سلوك غريب بين قردة الأورانجوتان، حيث تقوم بإرضاع صغارها حتى تبلغ عامها التاسع، وذلك بالرغم من قدرتها على مضغ الطعام مثل الفواكه والنباتات بدءً من عامها الثاني.
ARCHIV - Die junge Mutter Daniela kuschelt mit ihrem zu früh geborenen Sohn Christian in der Neonatologischen Abteilung (Frühgeborenenstation) der Universität in Leipzig, aufgenommen am 07.01.2010. Kinderkriegen wird in Deutschland nach einer neuen Studie immer unattraktiver. Als Gründe für die sinkende Geburtenrate nenne die Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung vor allem die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft. Das berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu dpa vom 17.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

تداعيات صحية خطيرة للولادة المبكرة على الأم 10.02.2017

كشفت نتائج دراسة حديثة أن الأمهات اللواتي يلدن مبكراً (الولادة المبتسرة) أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وفي نفس الوقت قدم الباحثون نصائح مهمة للأمهات لتفادي أمراض القلب في حال أنجبن قبل الأسبوع الأخير.
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