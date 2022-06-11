الرد "الأسبوع المقبل" على رغبة أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة مفاجئة لكييف السبت (11 يونيو/ حزيران 2022) برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن السياسية الألمانية تركت الباب مفتوحا بشأن ما إذا كانت سلطتها ستوصي الدول الأعضاء الـ 27 بمنح أوكرانيا وضعًا غير مقيد كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبناءً على توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي، ستقرر دول الاتحاد الأوروبي كيفية المضي قدمًا.

وفي كييف اليوم السبت، أشادت فون دير لاين بالديمقراطية البرلمانية والرئاسية في البلاد، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى إصلاحات لمحاربة الفساد وتحديث الإدارة. وقالت في مؤتمر صحافي قصير بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي. نريد النظر نحو المستقبل".

وأضافت أن "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل"، مؤكدة أن السلطات الأوكرانية "فعلت الكثير" بهدف ترشح البلاد لكن "ما زال هناك الكثير لتفعله"، خصوصا على صعيد مكافحة الفساد.

والتقت رئيسة المفوضية رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، حسبما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الزيارة الثانية لها إلى كييف منذ بداية الحرب. وتعود زيارتها الأولى إلى الثامن من نيسان/ابريل.

وبحث المسؤولان في عدد من الجوانب التقنية المتعلّقة بتقرّب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب شميغال على تلغرام "إنها خطوات عملية لاندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستُعزّز قوة الجانبين وستساعدنا على هزم العدو".

وكانت فون دير لايين صرحت في وقت سابق السبت للصحافيين المرافقين لها في زيارتها وبينهم صحافي وكالة فرانس برس "عدت إلى كييف (...) وسنعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا".

اختلاف آراء الدول حول العضوية

ويفترض أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو/ حزيران.

وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية حزيران/يونيو من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن الدول الـ27 منقسمة حول هذه المسالة.

ففي حين تدعم دول عديدة ولا سيما من أوروبا الشرقية عضوية أوكرانيا، تبدي بعض الدول مثل هولندا والدنمارك وكذلك المانيا وفرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى نهاية حزيران/يونيو، تحفظات شديدة.

وحتى إذا حصلت أوكرانيا على "وضع المرشح"، ستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي. ونبه العديد من دول الاتحاد كييف الى أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.

وفي سياق متصل صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يرى بعد جولته في العديد من دول غرب البلقان أن هناك ديناميكية جديدة بالنسبة لمفاوضات انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام زياراته لكوسوفو وصربيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم السبت إن " عملية برلين التي تجري فيها محاولات منذ سنين عديدة لدفع هذا التطور قدما، أُعْيِد إحياؤها من جديد". وأضاف شولتس:" الكل طالبني بهذا وسوف نلبي هذا المطلب".

وتابع شولتس أنه يرى أن هناك استعدادا جديدا لدى العديد من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا " لدعم هذا الطريق لدول غرب البلقان نحو الاتحاد الأوروبي بصورة أكثر فاعلية مما كان عليه الحال قبل سنوات عديدة".

هـ.د/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)