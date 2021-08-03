الرباع معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية أولمبية منذ 2004

منح الربّاع معن أسعد بلده سوريا أول ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخها، بعد نيله برونزية وزن +109 كلغ الأربعاء (الرابع من آب/أغسطس 2021) في دورة طوكيو.

ورفع أسعد (27 عامًا) 190 كلغ خطفًا و234 نترًا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثًا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه الذي حطم ثلاثة أرقام قياسية على المستويين العالمي والأولمبي في وزن 109 كغم للرجال، ورفع تالاخادزه إجمالي 488 كغم في رقم قياسي عالمي وأولمبي جديد، كما حطم الرقم القياسي في النتر برفع 223 كغم في رقم قياسي عالمي وأولمبي أيضا قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي في الخطف برفع 265 كغم. فيما حل الإيراني علي داودي (441 كلغ) في المركز الثاني.

وتشارك سوريا ببعثة صغيرة من خمسة رياضيين ورياضية واحدة، ويمثلها مجد الدين غزال (الوثب العالي)، الربّاع معن أسعد (وزن+109)، أحمد حمشو (فروسية)، السباح أيمن كلزية (200 م فراشة)، محمد ماسو (الترياتلون) ولاعبة كرة الطاولة هند ظاظا (12 عاماً) أصغر رياضية في الألعاب.

وأحرزت سوريا خلال مشاركاتها السابقة التي بدأت عام 1948 في الألعاب الأولمبية 3 ميداليات، ذهبية حصدتها غادة شعاع في مسابقة السباعية في أتلانتا 1996، فضية للمصارع الحرّ جوزيف عطية في وزن 100 كلغ في لوس أنجليس 1984، وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كلغ في أثينا 2004.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)