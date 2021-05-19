 الرئيس شتاينماير يشجع المهاجرين على التجنس في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2021

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الرئيس شتاينماير يشجع المهاجرين على التجنس في ألمانيا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من يستوفي شروط الحصول على الجنسية الألمانية إلى التقديم عليها لكي ينالوا حقوقهم ويمكنهم أيضا المشاركة في الحياة السياسية في البلد، مذكرا أن ألمانيا أصبحت بلد هجرة.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في حفل منح تجنيس ببرلين

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في حفل منح تجنيس ببرلين

شجع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأجانب المقيمين في ألمانيا على الاستفادة من حقهم في الحصول على الجنسية الألمانية  عند استيفائهم الشروط. وقال شتاينماير، اليوم الجمعة (21 أيار/مايو)، في برلين في حفل منح وثيقة التجنس: "عندها فقط سيكون لديك نفس الحقوق فعلا، وعندها فقط يمكنك المشاركة حقا".

وفي الوقت نفسه دعا شتاينماير الألمان إلى الاعتراف بـ "الانتماء الطبيعي" للأشخاص الذين أتوا إلى هنا، موضحا أن ألمانيا أصبحت تدريجيا بلدا جاذبا للهجرة وستظل بحاجة إلى الهجرة في المستقبل أيضا.

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القانون الأساسي الألماني مشروحاً بإيجاز: الجنسية الألمانية

وفي حفل أقيم في قصر بيليفو الرئاسي، تسلمت أربع نساء ورجلان من برلين وبراندنبورغ شهادات التجنس ونسخة من القانون الأساسي (الدستور)، الذي سيصبح عمره 72 عاما بعد غد الأحد.

مختارات

منذ تغيير قانون الجنسية في ألمانيا قبل عشر سنوات، تم سحب الجنسية من 300 شخص متجنس. ويمكن سحب الجنسية الألمانية من شخص متجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله عليها، لكن هناك مساعٍ لتمديد هذه المدة. فما هي أسباب سحب الجنسية؟

وذكر شتاينماير أن الدستور هو "أساس تعايشنا المشترك، فهو يضمن الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الدينية والمساواة وحرية التعبير والحق في التطور الحر"، مضيفا أنه يفرض احترام حرية الجميع، وعدم التمييز ضد أي شخص، وحل النزاعات بالطرق السلمية والسعي إلى حلول وسط، وقال: "هذا في الغالب يكون مرهقا وشاقا، ولكن لا توجد طريقة أخرى في الديمقراطية".

وأكد شتاينماير أنه على الرغم من حرية التعبير والتظاهر  المكفولة، ينطبق ما يلي: "نحن لا نتسامح مع معاداة السامية - بغض النظر عن مَن تصدر - في بلدنا".  أعرب شتاينماير عن قلقه من أن هناك مهاجرين، يعيش بعضهم هنا في الجيل الرابع، لم يشعروا بالانتماء، ويتحدثون عن أنهم "مستهدفون بالعنصرية والإقصاء، وأنهم يتعرضون للظلم في الحياة العملية، وعند البحث عن سكن وعند التعامل مع السلطات"، وقال: "فقط عندما تصبح ألمانيا جزءا من الأشخاص الذين يأتون إلينا، وعندما نرى في الوقت نفسه الأشخاص الذين هاجروا ويريدون العيش هنا كجزء منا، عندها فقط سيكون لدينا أرضية مشتركة. عندها فقط سنرتقي حقا إلى مطالبنا بأننا أرض مشتركة لجميع الناس الذين يعيشون هنا".

ودعا الرئيس الألماني المتجنسين إلى المشاركة السياسية، وقال: "الديمقراطية بحاجة إليكم! أرضنا المشتركة تحتاج إلى وجهة نظركم وتجربتكم"، مشيرا إلى أن نسبة النواب والسياسيين من أصول أجنبية ارتفعت، وأضاف: "لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن ذلك. لا يزال الطريق طويلا حتى تعكس النسبة التنوع في ألمانيا".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)

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مسألة الجنسية المزدوجة في ألمانيا

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