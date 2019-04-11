 الرئيس ″المُقتلع″ البشير.. أتى بانقلاب وأطاح به الحراك الشعبي | سياسة واقتصاد | DW | 11.04.2019

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سياسة واقتصاد

الرئيس "المُقتلع" البشير.. أتى بانقلاب وأطاح به الحراك الشعبي

بعد أن سجل رقماً قياسياً كأطول حكام السودان تربعاً على عرش السلطة، غابت شمس عمر البشير مع شروق شمس الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. DW عربية تجول معكم في أهم محطات حياة البشير.

Sudanesen protestieren in Dublin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

*بدأ العميد عمر حسن البشير مسيرته السياسية نحو قمة السلطة في السودان بانقلاب عسكري قاده عام 1989 على سلطة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وشكل بعدها مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني"، وما لبث أن تولى منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معاً في نفس العام.

*بقي البشير قائداً للسودان بدون انتخابات حتى عام 2010، حيث جرت انتخابات محفوفة بالشكوك، لاسيما أن كل فصائل المعارضة وصفتها بأنها غير نزيهة.

*تحالف البشير مع صدام حسين خلال تسعينات القرن العشرين، ومع إيران بعد اسقاط نظام صدام حسين بشكل مثير للجدل. وجلب له تحالفاته المحفوفة بالشكوك بين البلدين الخصمين هجوماً إسرائيلياً عام 2012، وهجمات أخرى.

*عرّضته علاقته بإيران لعزلة عربية وخليجية على وجه الخصوص، وتفاقم الوضع بفرض حصار دولي على نظام حكمه.

*بسبب مشكلات إقليم دارفور، واجه البشير ملاحقة دولية انطلقت منذ عام 2009 بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور، واطلقت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

*في عهد الرئيس عمر البشير، جرى استفتاء جنوب السودان عام 2011 لحسم خلاف وصراع طويل مع السودان، ولتقرير إرادة سكان جنوب السودان تنفيذاً لبنود اتفاقية السلام الشامل والتي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها جون قرنق في 9 كانون الثاني/يناير 2005.

مختارات

تشير مؤشرات الاحتجاجات السودانية إلى أن الجيش قد يتضامن مع المحتجين. وإذا صحت هذه التوقعات، فإن فرص الرئيس البشير للمناورة من أجل البقاء في السلطة ستكون ضئيلة، رغم أنه رجل المؤسسة العسكرية وجاء بانقلاب عسكري إلى السلطة. (10.04.2019)

يرى البعض أن عزلة الرئيس السوداني عمر البشير تتزايد، خصوصا مع دعوة الشرطة لـ"عدم التعرض للمتظاهرين" وحديث الجيش عن "طموحات المواطنين"، فهل أصبح التغيير مسألة وقت؟ أم أن الأمر أشد تعقيدا وأن لدى البشير أوراقا لم يستخدمها؟ (10.04.2019)

*نتيجة الاستفتاء كشفت عن رغبة سكان جنوب السودان في الانفصال عن السودان. وأعلن الانفصال رسميّاً في (التاسع من تموز/ يوليو 2011) في جرى بعاصمة الجنوب جوبا بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير وعدد من زعماء الدول. دولة جنوب السودان تضم 85% من احتياطي البترول في السودان، وحين استقلت هذه الدولة واجه السودان أزمة اقتصادية خانقة أدرت إلى انهيار العملة وارتفاع مستويات التضخم.

*وساد التململ السودان، حتى تفجرت موجة تظاهرات واسعة عام 2013 في أوج ما عرف بـ"الربيع العربي"، ضد البشير بسبب الغلاء وتردي أوضاع الحياة في البلد الغني. البشير اختار أن يواجه التظاهرات بالرصاص والقوة، فقتلت أجهزة أمنه عشرات المتظاهرين، واعتقلت آلاف أخرين خاصة من العمال والطلبة، وما لبث البشير أن أعلن عن عدم نيته الترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات عام 2015، وهذا ما لم يفعله، إذ جرت الانتخابات وفاز البشير بولاية جديدة بحصوله عام 94.5 بالمائة من أصوات الناخبين.

*نهاية عام 2018، شهدت منصات التواصل الاجتماعي السوداني هاشتاغ  #تسقط_بس.، وما لبث الهاشتاغ أن بات شعاراً يرفعه كثير من المتظاهرين في السودان، وتطورات التظاهرات إلى مسيرات احتجاجية كبرى بسبب قرارات رفع أسعار الخبز الصادرة عن الحكومة. الجبهة التي تضم أنصار البشير رفعت شعار "تقعد بس"، في محاولة للجم الوضع الجديد.

*تواصلت التظاهرات والاحتجاجات في السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 حتى نيسان/ أبريل 2019 الجاري، وشاركت فيها الكثير من مكونات الشعب السوداني. عمر البشير حكم البلاد لمدة 30 سنة ويعد أطول من تربع على أعلى هرم السلطة في السودان.

*بعد ظهر اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019) أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في إشارة لعمر البشير.

*على المستوى الشخصي ولد عمر حسن أحمد البشير عام 1944، وتخرج من الكلية العسكرية السودانية عام 1967، متزوج من امرأتين وليس له أولاد.

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

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