الرئيس السابق لبايرن: نوير سيعود لحراسة مرمى الفريق البافاري

قال أولي هوينيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الخميس (16 شباط/ ف براير 2023) إنه يتوقع عودة مانويل نوير لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل، وذلك رغم انتقادات نوير المثيرة للجدل لإدارة النادي والتي أدلى بها في مقابلة أجريت معه مؤخراً.

وكان نوير (36 عاماً) انتقد مسؤولي بايرن ميونخ فيما يتعلق بالاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش الذي عمل بالنادي منذ فترة طويلة. وتعهد نوير بالعودة في الصيف.

ورفض أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، تصريحات نوير، وقال حميديتش إن الحارس فضل مصالحه الشخصية على مصالح النادي. وقال أوليفر كان وحميديتش إنهما سيجريان محادثات مع نوير قائد الفريق، الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق.

وقال هوينيس في تصريحات لصحف مجموعة "آر إن دي" الإخبارية الصادرة اليوم الخميس إنه يتوقع أيضاً عودته، وذلك رغم إبداء هوينيس دهشته إزاء انتقادات نوير.

وقال هوينيس: "لا أرى أي خلافات لا يمكن تجاوزها. المشكلات تحدث، ويجب مناقشتها وحلها بهدوء وانفتاح". وأضاف: "مانويل نوير قدم إسهامات كبيرة في نجاحنا ونجاح المنتخب الوطني. عندما يكون بصحة جيدة مجددا، سيرتدي القفازات من جديد".

وقال أولي هوينيس إن التوتر تقلص شيئاً ما بعدما تحدث المدير الفني جوليان ناغلسمان مع نوير، وإنه يتوقع بياناًرسمياً من مسؤولي النادي قريباً، ربما على هامش المباراة المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الثامن من أذار/مارس في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

خ.س/ح.ز (د ب أ)