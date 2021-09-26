 الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2021

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الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، "في أقرب الآجال". يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية. وستكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد (25/7/2021)

الرئيس التونسي قيس سعيد

قالت الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/أيلول 2021) إن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان رئيسة للوزراء. 

وقالت الرئاسة في بيان "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق  بتدابير استثنائية  وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة  وصفها خصومه بأنها انقلاب  بينما قال الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.

مختارات

وتضغط أحزاب ومنظمات تونسية، يتقدمها اتحاد الشغل وشركاء تونس في الخارج، من أجل تشكيل حكومة بعد فراغ استمر منذ 25 يوليو/ تموز الماضي بعد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ضمن حزمة من التدابير الاستثنائية شملت أيضا تجميد البرلمان.

وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، الذي وضع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي. وستكون رئيسة الحكومة أمام أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والاقتصاد.

ونجلاء بودن هي أول إمراة تكلف بتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من  الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية. وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتولت بودن في السابق منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي في عام 2011، كما تولت مهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015.

ع.ج.م/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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