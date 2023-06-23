 الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد لتقديم دعم مالي لبلاده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2023

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الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد لتقديم دعم مالي لبلاده

رفضت تونس شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قروض، وأبدت قلقها بشأن تلك الشروط التي تمس "بالسلم الأهلي" حسب تعبير الرئيس التونسي الذي التقى رئيسة صندوق النقد ودعاها لزيارة بلاده في وقت لاحق.

الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية في جدة 19.05.2023

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي لبلاده خشية حدوث اضطرابات تمس "بالسلم الأهلي"

قالت الرئاسة التونسية مساء الخميس (22 يونيو/ حزيران 2023) إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة  لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن".

مختارات

جاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع مع جورجييفا في باريس على هامش قمة تمويل عقدت مساء الخميس، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية.

وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ متعثرة منذ شهور، ولا توجد مؤشرات تذكر على أن سعيد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية.

تحذير من تكرار أحداث عام 1983

وبدون الحصول على قرض، تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.

وأكد سعيد مجددا أن أي  تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيرا إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.

وجاء في بيان الرئاسة أن سعيد أكد أنه "لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة"، مضيفا أن جورجييفا رحبت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.

من جهة أخرى وقع البنك الدولي وتونس أمس الخميس، اتفاق قرض بقيمة 268,4 مليون دولاراً أمريكياً لتمويل مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع أوروبا، وذلك وفق ما أفادت به "وكالة تونس أفريقيا للأنباء". 

ويربط مشروع "ألماد" بين ضفتي المتوسط عبر كابل بحري بطول أكثر من 100 كيلومتر يربط جزيرة صقلية الإيطالية بمدينة قليبية التونسية. ويحظى المشروع بدعم الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني، أيضا.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، د ب أ)

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