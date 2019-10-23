 الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ينسحب من الحياة السياسية | أخبار | DW | 24.11.2019

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أخبار

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ينسحب من الحياة السياسية

في سابقة من نوعها أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن انسحابه من الحياة السياسية. إعلان المرزوقي جاء في رسالة وجهها عبر موقعه على فيسبوك بعد النتائج السيئة التي حققها هو وحزبه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

Moncef Marzouki (F. Belaid/AFP/Getty Images)

أعلن محمد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، ورئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، انسحابه من رئاسة الحزب ومن الساحة السياسية الوطنية.

وأرجع المرزوقي (74 عاما) قرار الانسحاب، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال إنه يتحمل كامل المسؤولية فيها، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيبقى "ملتزما بكل قضايا الشعب والأمة"، وأنه سيواصل خدمتها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا (وات).

 

مختارات

أٌعلن في تونس الإثنين عن إنتخاب الرئيس السابق منصف المرزوقي رئيسا لحزب"حراك تونس الإرادة"، وذلك في أعقاب المؤتمر التأسيسي للحزب المعارض. (01.05.2017)

بعد عام على خسارته في الانتخابات، أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي تشكيل حزب سياسي جديد لأن "الحكومة عاجزة تماما" في مواجهة الوضع "الكارثي" في البلاد، بحسب ما قال في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس. (20.12.2015)

وكان المرزوقي اكتفى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في دورها الأول 15 أيلول/ سبتمبر 2019، بالحصول على أقل من ثلاثة في المائة فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة 11 من مجموع 26 مرشحا.

وبدوره مني حزب المرزوقي "حراك تونس الإرادة"، الذي ترشح في أغلب الدوائر الانتخابية، بفشل ذريع، إذ أنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد.

يذكر أن المنصف المرزوقي هو رابع رئيس للجمهورية التونسية، وكان قبل ذلك سياسيا معارضا لنظام  زين العابدين بن علي (2011-1987) ومدافعا عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.

وأسس المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وترأسه منذ تأسيسه إلى غاية 13 كانون أول/ديسمبر 2011 تاريخ استلامه رئاسة الجمهورية. وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، أمام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أسس المرزوقي في نهاية 2014 حراك شعب المواطنين قبل أن يؤسس في 20 كانون أول/ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة.

أ.ح/ م.ا.م (د ب أ)

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    الكاتب: سميح عامري


مختارات

2014.. عام استثنائي لتونس يتوج بانتقال سلمي للسلطة

بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية، يتسلم الإربعاء 31 كانون الأول 2014 المخضرم ذو 88 عاما، الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية من سلفه المنصف المرزوقي. وبذلك تطوي تونس عاما حافلا بإنجازات حاسمة في تاريخها. (30.12.2014)  

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