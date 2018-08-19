 الرئيس الإسرائيلي قلق حيال أمن اليهود في ألمانيا | أخبار | DW | 26.05.2019

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أخبار

الرئيس الإسرائيلي قلق حيال أمن اليهود في ألمانيا

عبر الرئيس الإسرائيلي عن "صدمته العميقة" من تحذير مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية لليهود من ارتداء قلنسوتهم في الأماكن العامة، معتبرا أنه "استسلام لمعادة السامية" ويؤكد أن اليهود باتوا غير آمنين في ألمانيا.

Deutschland Antisemitismus l Israels Präsident Reuven Rivlin reagiert auf Kippa-Warnung (Getty Images/AFP/M. Kahana)

اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) تحذير ألمانيا لليهود من مخاطر ارتداء القلنسوة التقليدية المعروفة باسم "كيباه" أنه "استسلام لمعاداة السامية" وتأكيد على أن اليهود غير آمنين هناك.

وكان مفوض الحكومة الألمانية فيليكس كلاين قد صرح في مقابلة نُشرت السبت أنه "لا يمكن أن ينصح اليهود بارتداء القلنسوة في كل مكان طوال الوقت في ألمانيا"، وذلك بسبب تزايد معاداة السامية والهجمات المعادية لليهود هناك.

وقال ريفلين إن تصريحات مفوض الحكومة الألمانية "صدمته". وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن تقديره "التزام الحكومة الألمانية تجاه الطائفة اليهودية"، واتهمها بالوقت ذاته بالاستسلام أمام أولئك الذين يستهدفونها في ألمانيا.

مختارات

رحب مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية بمطالبة عدة أحزاب في البرلمان الألماني بمناقشة الموقف إزاء حركة "مقاطعة إسرائيل"، سيتم اليوم في جلسة برلمانية لـ" بوندستاغ" مناقشة ثلاثة طلبات بشأن الحركة. (17.05.2019)

قال وزير خارجية ألمانيا إن معاداة السامية "ليست منتجا تم استيراده" موضحا أن متطرفين يمينيين مسؤولون عن العدد الأكبر من الحوادث. الداخلية الألمانية أفادت بتزايد وتيرة الهجمات المعادية للسامية وكراهية الأجانب في ألمانيا. (14.05.2019)

وشدد ريفلين على أن "المخاوف بشأن أمن اليهود الألمان هي استسلام لمعاداة السامية واعتراف بأن اليهود ليسوا آمنين في ألمانيا".

وارتفعت الجرائم المعادية للسامية بنسبة 20 في المائة في ألمانيا العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة الداخلية التي ألقت باللوم على اليمين المتشدد في تسعة حوادث من أصل عشرة.

وقال كلاين الذي تبوأ منصبه العام الماضي إن اليمين المتشدد هو المسؤول عن الغالبية العظمى من الجرائم المعادية للسامية. لكن المسؤول الألماني أشار إلى تأثر بعض المسلمين أيضاً بما يشاهدوه عبر قنوات التلفزيون التي تنقل "صوراً مروعة عن إسرائيل واليهود".

من جانبه أعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن استيائه إزاء تزايد عدد التهديدات وأعمال العنف المعادية للسامية في ألمانيا. وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بشكل عام لا أميل إلى التهويل، إلا أن الوضع تردى حقا بشكل إجمالي".

وتابع شوستر: "صحيح أننا نشعر بالحماية من جانب السلطات الأمنية، ولكن الوقت حان أن تغير الرياح اتجاهها في المجتمع من جديد".

وعلق شوستر على هذه نصيحة عدم ارتداء القلنسوة في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية وقال: "هناك واقع منذ فترة طويلة يتمثل في أنه من المحتمل أن يتعرض اليهود لتهديد في بعض المدن الكبرى إذا تم التعرف عليهم كيهود"، لافتاً إلى أنه أشار إلى ذلك منذ عامين. وشدد رئيس المجلس الأعلى لليهود بألمانيا على أنه يتعين على المجتمع بأكمله أن يتبنى مكافحة معاداة السامية، وقال: "لقد حان الوقت لذلك".

في السياق ذاته ناشدت رئيسة الجالية اليهودية الإسرائيلية في ميونخ وبافاريا العليا، جنوبي ألمانيا، الحكومة الاتحادية الأحد ضمان "حياة بلا خوف لليهود في ألمانيا". وقالت شارلوته كنوبلوخ لوكالة الأنباء الألمانية: "حالة عدم اليقين في الجالية اليهودية كبيرة للغاية حاليا، ويمكنني تفهم كل شخص يريد ألا يكشف عن نفسه علانية كيهودي في هذا البلد... ولكن يجب ألا نتعايش مع هذه الحالة".

وأضافت كوبلوخ: "الحياة اليهودية يجب أن تكون متاحة في أنحاء ألمانيا بلا خوف"، موضحة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء هادف من جانب الأوساط السياسية من أجل تحقيق ذلك وكذلك لصرخة ضد كراهية اليهود من المجتمع، وتابعت: " لا تزال الجهات الحكومية ملزمة بضمان أمن اليهود في ألمانيا".

يُذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر كان قد أكد أنه "من غير مقبول" أن يضطر يهود لإخفاء عقيدتهم في ألمانيا، وقال: "يتعين على الدولة ضمان أن تكون الممارسة الحرة للدين متاحة دون أية قيود".

م.أ.م/ ع.غ ( د ب أ، أ ف ب)

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    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

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    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

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    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

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    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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