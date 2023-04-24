 الرئيس الأوكراني يصل برلين لحشد مزيد من الدعم لبلاده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2023

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أخبار

الرئيس الأوكراني يصل برلين لحشد مزيد من الدعم لبلاده

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ قيام روسيا بشن الحرب وغزوها العسكري الشامل لأوكرانيا، ومن المقرر أن يتلقى زيلينسكي جائزة شارلمان في حفل اليوم الأحد في مدينة آخن غربي ألمانيا.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي 12.05.2023

بعد إيطاليا يزور زيلنسكي برلين لحشد مزيد من الدعم الغربي لبلاده في الحرب ضد روسيا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر أنه وصل إلى ألمانيا في زيارة تأتي  وسط سعيه إلى حشد مزيد من الدعم من حلفاء رئيسيين في مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في تغريدته "وصلت بالفعل إلى برلين"، بعد منتصف الليل بقليل أمس السبت. وكان الرئيس الأوكراني قادما من إيطاليا حيث اجتمع مع مسؤولين إيطاليين والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس السبت (13 مايو/ أيار 2023).

مختارات

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/ شباط العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وواجهت ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية، انتقادات في بداية الحرب بسبب ما وصفه البعض بأنه تردد في الرد، لكنها أصبحت واحدة من أكبر مقدمي الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، متفوقة على قوى أوروبية أخرى مثل فرنسا.

وأعلنت ألمانيا أمس السبت تقديم  مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو  (ثلاثة مليارات دولار)، وهي أضخم حزمة مساعدات عسكرية تقدمها منذ بدء الغزو الروسي. كما تعهدت برلين بمزيد من الدعم لكييف ما دامت الضرورة تقتضي ذلك. واستقبلت البلاد أيضا نحو مليون لاجئ أوكراني.

جائزة شارلمان

ورجح كريستيان مولينغ نائب مدير المجلس الألماني للعلاقات الخارجية رغبة زيلينسكي في أن يعرف بشكل مباشر من المستشار أولاف شولتس وجهة نظره في نهاية الحرب. وأضاف مولينغ "أتريد ألمانيا نصرا أوكرانيا أم سيكون كافيا لها أن تنتهي الحرب؟... سيكون من المهم لزيلينسكي أن يسمع مباشرة من المستشار كيفية تفكيره".

موكب زيلينسكي في العاصمة برلين - صورة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2023

الزيارة تجري تحت إجراءات أمنية مشددة

وتابع مولينغ قائلاً إن أوكرانيا تعي أيضا على الأرجح  ضرورة حشد المزيد من الدعم من الحلفاء الذين يساعدونها مالياً فيما يواجه هؤلاء أزمات داخلية في تكاليف المعيشة. وأردف "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة مالية لسداد ديونها لئلا تفلس، وتؤدي ألمانيا دورا كبيرا في ذلك... وترى أوكرانيا أن موضوعات أخرى في ألمانيا بدأت تكون في الطليعة".

وأظهر مسح لإبسوس في يناير/ كانون الثاني أن نسبة الألمان الذين يعتقدون أن البلاد ليس في مقدورها تقديم الدعم المالي لأوكرانيا نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية ارتفعت بواقع تسع نقاط مئوية لتسجل 56 بالمئة. وأظهر المسح أيضا تراجعا في تأييد الألمان لقبول دخول لاجئين جدد من أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية.

وقالت مصادر رسمية في برلين إنه من المقرر أن يتلقى زيلينسكي جائزة شارلمان المرموقة في حفل بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة آخن غربي ألمانيا. وتم منح الجائزة لكل من زيلينسكي والشعب الأوكراني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليم الجائزة إلى الرئيس شخصيا.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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