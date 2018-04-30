الرئيس الألماني يوجه انتقادات لوسائل الإعلام

اتهم الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير وسائل الإعلام بأنها لا تعكس الواقع بشكل صحيح وذلك على ضوء التهديدات التي تشكلها الحركات والتيارات اليمينية الشعبوية على المجتمع الديمقراطي المنفتح في ألمانيا.
وأكد شتاينماير خلال مشاركته في معرض الكتاب في فرانكفورت اليوم الأربعاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2018) أن العرض الإعلامي للواقع يعطي انطباعا بأن ألمانيا أوشكت أن تقع تحت سيطرة الذين يريدون إسقاط الديمقراطية مضيفا أن هناك "وضعا عاديا لا نتحدث عنه حقيقة فيما بيننا" وقال إن ذلك ينسحب على ألمانيا وأوروبا بأكملها.
وأشار الرئيس الألماني خلال نقاش مع مؤلفين من بلجيكا وكرواتيا إلى أن مئات الآلاف من الناس المتطوعين أو سياسيين على مستوى البلديات "يعملون يوميا وبلا جلبة من أجل أن يسعد الناس بالعيش في هذا البلد". وطالب شتاينماير باستئناف الحوار الذي ضاع في المجتمع وقال: "علينا أن نفقد الخوف أمام النقاش والجدل".
من جانبه قال المؤلف البلجيكي شتيفان هيرتمانس إن على أوروبا أن تسعى مرة أخرى لاتخاذ موقف إيجابي ولبث الأمل في الأوروبيين مرة أخرى. ورأى هيرتمانس أن الشعبويين ليست لديهم إجابة على القضايا الهامة سوى التحريض والكراهية.
أما المؤلفة الكرواتية إيفانا سايكو فقالت خلال حلقة النقاش مع شتاينماير إن عدم الثقة بالمؤسسات السياسية في شرق أوروبا أدى أيضا إلى فقدان عام لاحترام الثقافة مشيرة إلى أن باستطاعة الأدب أن يمنح الناس الذين أصبحوا يعتقدون أن صوتهم لم يعد يسمع صوتا وذلك من خلال كتابتهم قصصهم الفردية.
يذكر أن معرض فرانكفورت الدولي العريق للكتاب قد فتح أبوابه اليوم الأربعاء للجمهور المتخصص وسط تزاحم أعداد غفيرة على زيارته في اليوم الأول. وكانت حلقة النقاش التي شارك فيها الرئيس الألماني مع المؤلفين ذروة فعاليات اليوم الأول للمعرض. ويشار إلى أن المعرض سيفتح أبوابه يوم غد الخميس أمام كل الزوار.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)
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