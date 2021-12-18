الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بمناسبة عيد الفطر

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمنياته بعيد فطر سعيد للمسلمين في بلاده. وقال الرئيس الألماني في رسالة التهنئة، المنشورة اليوم الخميس (20 أبريل/نيسان 2023)، إن العائلات المسلمة وأصدقاءها وجيرانها سيتجمعون في العطلة الأسبوعية في كل مكان في البلاد لتوديع شهر الصيام بإقامة مأدبة كبيرة.

وأضاف شتاينماير: "بعد أيام من التزهد والسكينة وبعد ليالي الإفطار المبهجة مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع بمباهج الحياة".

وكان شهر رمضان بدأ في ألمانيا في الثالث والعشرين من آذار/مارس الماضي وسينتهي مساء اليوم، ما يعني أنّ يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في ألمانيا. وأعرب شتاينماير عن سروره لأن العديد من البلديات دعت إلى إفطار جماعي مرة أخرى في هذا العام.

كما أعرب الرئيس الألماني عن أمله في أن يستغل العديد من الأشخاص من أتباع الديانات الأخرى أو ممن لا دين لهم هذه الفرصة ويتعرفوا على ثاني أكبر الأعياد الإسلامية ويتحدثوا مع المسلمين.

وقال شتاينماير: "كلما أقبلنا في مجتمعنا المتنوع على بعضنا بحب استطلاع وانفتاح واحترام، سينجح التعايش بين المختلفين بصورة أفضل".

كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟ السفر ولو على ظهر القطار في دكا عاصمة بنغلاديش، يحاول الآلاف من الناس الحصول على مقعد في القطار أو حتى فوق القطار إن اقتضى الأمر. ولأن الكثير من المسافرين يرغبون في زيارة أقاربهم بعد نهاية شهر رمضان والاحتفال بالعيد معهم، فإن الازدحام يكون شديداً للغاية على وسائل النقل العام، ويؤدي إلى حالة من الفوضى في هذا البلد الآسيوي.

كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟ عيد الفطر في ألمانيا في بلدان مثل ألمانيا يعتبر صوم رمضان مهمة ليست بالسهلة، لأن ساعات الصوم طويلة مقارنة مع بلدان أخرى. ووجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة شكر وتحية للمسلمين وهنأهم فيها بالعيد، وقال إن شهر رمضان وعيد الفطر صارا "جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا". إعداد: إينيس أيزل/ ر.م

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