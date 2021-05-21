الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا

أشاد الرئيس الألماني بالإنجازات المتنوعة التي حققها أفراد منحدرين من أصول مهاجرة، وذلك خلال زيارته لمنطقة الرور الصناعية بمناسبة مرور 60 عاما على اتفاقية التوظيف بين ألمانيا وتركيا.

وقال شتاينماير في مستهل الزيارة بمدينة مولهايم إنّ "مئات الآلاف من الأشخاص من تركيا... ساعدوا في بناء الاقتصاد في وقت حيوي، في وقت كان هناك نقص في العمال في ألمانيا. هؤلاء الأشخاص هم الذين جعلوا هذا البلد، بلدنا، أكثر تنوعا وانفتاحا على مرّ السنين، وأقوى من الناحية الاقتصادية".

وزار الرئيس الألماني برفقة، زوجته إلكه بودنبندر، مصنع "فريدريش فيلهلمز-هوته" لصبّ الفولاذ.

وينحدر 45 بالمائة من القوى العاملة في المصنع من خلفية مهاجرة، وكثير منهم من الجيل الثاني أو الثالث من العمال المهاجرين الذي وفدوا للعمل في ألمانيا خلال ستينيات القرن الماضي. وقال شتاينماير خلال محادثاته مع الإدارة والموظفين إنها "لفترة طويلة، كان العمل عنصر اندماج كبير".

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي قرار سريع بعد انتخابات هيسن رغم أن الضغوط كانت قوية إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن يأتي الرد بهذه السرعة. فبعد ساعات من التراجع الكبير لحزبها في انتخابات ولاية هيسن بقيادة فولكر بوفيير (الصورة)؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قضت 18 عاما من حياتها السياسية رئيسة له.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي حلفاؤها في بافاريا يسجلون خسارة تاريخية وسبق التراجع الكبير لحزب ميركل في هيسن، خسارة تاريخية للحزب المسيحي الإجتماعي (البافاري) برئاسة زيهوفر (الصورة) في الانتخابات في بافاريا، التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وحصل الحزب على 37.2 في المائة من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له منذ نحو 60 عاما. وبهذه النتيجة بدأت الضغوط تتزايد على ميركل.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي ائتلاف ميركل الكبير يتراجع صعود ميركل كأول امرأة إلى منصب المستشارة عام 2005 أصبح ممكنا بفضل ما عرف بالائتلاف الكبير، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي (التحالف المسيحي) إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن بعد انتخابات بافاريا تراجعت بحدة شعبية هذا الائتلاف الكبير فقد نشرت القناة الثانية الألمانية استطلاعا للرأي، بلغت فيه شعبية التحالف المسيحي 27%، أما الاشتراكيون فحصلوا على 14%.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي أزمة اللاجئين تؤدي لتراجع شعبية ميركل خلال سنواتها الـ13 في منصب المستشارة حققت ميركل نجاحات كبيرة خصوصا على المستوى الاقتصادي ومسرح السياسة الدولية، وإلا لما أعيد انتخابها لثلاث ولايات أخرى. غير أن سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين بداية من عام 2015 أدت إلى تذمر الناخبين الألمان، خصوصا مع وقوع هجمات إرهابية وجرائم جنائية نفذها لاجئون. والنتيجة هو صعود اليمين الشعبوي.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي اليمين الشعبوي لأول مرة في البوندستاغ استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني الشعبوي تذمر قطاع عريض من الألمان من سياسة اللجوء، ليحقق النجاح في ولايات الشرق ويدخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) في انتخابات خريف 2017 لأول مرة في تاريخه. وفي 2018 بدأ الحزب ينجح في دخول كافة برلمانات الولايات التي أجريت فيها انتخابات وبنسب مرتفعة. ليحمل متابعون سياسة ميركل السبب في صعود اليمين بهذا الشكل.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي مشهد لن يتكرر قسم ميركل اليمين الدستورية كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مارس/ آذار 2018 لن يتكرر من جديد، فهي لن تترشح لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ)، المقررة في خريف 2021، وبذلك لن تكون أمامها فرصة لتولى منصب المستشارية. وستخرج ميركل برغبتها من الحياة السياسية الألمانية كلها، إن لم تضطر للخروج مبكراً لسبب ما.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي "لم أولد مستشارة لألمانيا" خلال إعلانها التاريخي في برلين عن عدم تشرحها من جديد لمنصب المستشارة قالت ميركل (64 عاما) "لقد قلت مرة إنني لم أولد كمستشارة وهذه المقولة لم أنسها أبدا". وفي هذه الصورة نرى الطفلة أنغيلا ميركل، عندما كان سنها نحو ثلاثة أعوام. وكبرت ميركل وأصبحت مستشارة لألمانيا وتوجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية، كما أصبحت أشهر سياسية في العالم في السنوات الأخيرة.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي ابنة القس ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. كان والدها قس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. لكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي مشجعة كرة تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي أصول بولندية تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي تلميذة مجتهدة درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي طالبة الفيزياء بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي البداية من القمة بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي صعود سريع في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي "Mutti" تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".



ومنذ خمسينيات القرن الماضي وقعت جمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقيات توظيف مع العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليونان. ولم يكن هناك في ذلك الوقت ما يكفي من القوى العاملة في ألمانيا في ضوء الانتعاش الكبير في "بلد المعجزة الاقتصادية". وتمّ إبرام الاتفاق مع أنقرة في عام 1961، وانتهى العمل به في عام 1973.

في ذلك الوقت، كان ما يقرب من ثلث إجمالي نحو أربعة ملايين عامل مهاجر في جميع أنحاء ألمانيا يعيشون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والعديد منهم في منطقة الرور التي قال عنها شتاينماير بأن زيارته هي "تقدير للمنطقة التي ربما تشكلت بشكل لا مثيل له من خلال الهجرة".

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)