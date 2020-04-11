 الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2020

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أخبار

الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا

أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بأداء الأطباء والممرضين في أزمة جائحة كورونا. وشمل الرئيس في إشادته أولئك الذين يرعون أقارب مرضى في منزلهم، مؤكداً أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير متحدثا عبر رسالة فيديو في 12 أيار / مايو 2020

شتاينماير عبر رسالة فيديو: أولئك الذين يعتنون بالمسنين في دور الرعاية والمنازل "يفعلون أشياء هائلة من أجل بلدنا"

قال الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الثلاثاء (12 أيار/ مايو 2020) مشيداً بالأطقم الطبية  "إنهم غالباً ما يصلون إلى الحد الأقصى من قدراتهم ويتجاوزونها". وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس بشجاعة الأفراد الذين انعزلوا عن أقاربهم لأسابيع في دور التمريض، وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على المساعدة والذين عانوا من الوحدة في الأسابيع الماضية، هناك أمل: ستصبح الزيارات متاحة قريبا مجددا في هذه الدور".

مختارات

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من تدمير الديمقراطية في ألمانيا من داخل البرلمان الألماني ذاته، كما حذر من محاولات اليمين المتطرف استغلال قصف الحلفاء لمدينة درسدن، منددا بـ"المتلاعبين بالتاريخ سعيا لتوظيفه". (13.02.2020)

في الذكرى الخامسة والسبعين على سقوط الحكم النازي، دعا الرئيس الألماني مواطنيه إلى الدفاع عن الديمقراطية. شتاينماير تحدث خلال خطبة ألقاها بهذه المناسبة عن المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد "نتائج التاريخ". (08.05.2020)

وقال شتاينماير إنه تم التمكن من تنفيذ هذا والعديد من إجراءات التخفيف الأخرى على نحو مشترك، "لأن الغالبية العظمى من المواطنين في بلدنا قد التزموا بالقواعد الصارمة المعمول بها حتى الآن"، وأضاف: "دعونا نواصل العمل بمسؤولية وحكمة!".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد تحدث الرئيس الألماني عن الأقارب الذين يسعون للبقاء قريبين من آبائهم وأمهاتهم ولكن التحديدات تمنعهم عن ذلك، ثم لفت الأنظار إلى حقيقة أن ليس كل كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة، "فأغلبهم فاعلون رغم تقدم أعمارهم"، مؤكداً أن المجتمع بحاجة إلى خبرات كبار السن، وسوف يستفيد من هذه الخبرات مراراً.

وقال شتاينماير إن أولئك الذين يعتنون بالمسنين في دور الرعاية والمنازل "يفعلون أشياء هائلة من أجل بلدنا"، وأضاف: "إنهم يعيشون ما يعنيه التضامن. أشكركم من أعماق قلبي على ذلك! وأود أن نتذكر جميعا حتى عقب الأزمة ما تفعلونه من أجل هذا المجتمع".

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع، "بل في وسطنا، وفي قلب مجتمعنا"، مضيفا أن لا أحد يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وقال: "الاهتمام بكبار السن وحمياتهم بيننا تحدد إنسانية بلادنا بأكملها".

م.م/ ع.ج (د ب أ)

  • Gedenkfeier 30 Jahre Mauerfall Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    سيلفي يرمز إلى جيل ما بعد الجدار

    تتبادل المستشارة ميركل وشاب يافع الإبتسامة وهما يبدوان في صورة سيلفي يلتقطها الشاب بهاتفه الجوال، أثناء الاحتفالات في العاصمة الألمانية بذكرى سقوط جدار برلين. الشاب يرمز إلى جيل جديد من الألمان، الذين ولدوا بعد سقوط جدار برلين بسنوات طويلة. ودُعي آلاف من طلاب المدارس للمشاركة في الاحتفالات.

  • Deutschland Berlin Gedenkfeier 30 Jahre Mauerfall Merkel und Schäuble (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    مواجهة الكراهية

    في خطابها بمناسبة ذكرى مرور ثلاثين سنة على سقوط جدار برلين، دعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى مزيد من الحزم في مواجهة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية. كما طالبت ميركل مواطنيها بعدم السماح لأحد بإحباط همتهم. وفي الصورة يظهر رئيس البوندستاغ فولفغانغ شويبله مشغولا بشيء ما.

  • 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (AFP/M. Tantussi)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    عرفان لدور الحلفاء ..ولوم!

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير شدد في خطابه بمناسبة الاحتفال بسقوط جدار برلين على دور بلدان شرق أوروبا في هدم الستار الحديدي في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا وفي سقوط جدار برلين. حليف آخر مهم هو الولايات المتحدة الأمريكية أشاد به أيضا شتاينماير لكنه حذر من "أنانية" أمريكية في سياستها اليوم.

  • BdTD | Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (Reuters/A. Hilse)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    أضواء تنبعث من رمز برلين

    بوابة براندنبورغ ترمز للحرية والوحدة كما أنها شعار مدينة برلين. بالأمس كان هذا الموقع التاريخي مسرحا لأحداث حاسمة في سقوط جدار برلين. وبعد 30 عاما يحتفل الألمان أمام البوابة بوحدتهم. ألعاب نارية وأضواء ساطعة أضاءت ليل العاصمة الألمانية (السبت/ الأحد 10/9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

  • 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    احتفالات شعبية

    في ساحة بوابة براندنبورغ الشهيرة شارك عشرات الآلاف من المواطنين الألمان والزوار الأجانب في فعاليات الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار. وتشهد العاصمة برلين وعواصم ولايات ألمانية عديدة على امتداد أسبوع مهرجانات ثقافية وفنية ورياضية تخليدا للذكرى الغالية عند الألمان.

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall | Bundesliga Olympiastadion (picture-alliance/dpa/A. Gora)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    جدار في الملعب الأولمبي

    وعلى ملعب برلين الأولمبي أقام نادي هيرتا برلين قبل مباراته مع ضيفه لايبزيغ في الدوري الألماني (السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني) جدارين هذا الذي في الصورة أمام مدرجات الجماهير، أما الآخر فكان في منتصف الملعب. وتمت إزالة الجدارين قبل انطلاق المباراة. وكانت هناك يافطات كتب على أحدها "نحن أهل برلين لن يعوقنا جدار".

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall – Berlin | Trabis (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    عبور الحدود بالسيارة ترابانت

    عندما أُعلن فتح الحدود لمواطني ألمانيا الشرقية للسفر إلى غرب برلين بدون قيود في 9/11/1989 اندفع المواطنون نحو برلين الغربية مستخدمين السيارة الشهيرة "ترابانت"، التي كانت رمزا في ألمانيا الشرقية. هنا وبعد 30 عاما يتذكر المواطنون المسيرة الخالدة للسيارة "المعشوقة".

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall - Bornholmer Straße (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    واصلوا إسقاط الجدار

    صحيح أن كثيرا من تلك الفتيات ربما كنَّ صغيرات جدا في زمن سقوط الجدار أو ولدن بعد سقوطه إلا أن ذلك لم يمنعهن من الاحتفال، مع الدعوة لمواصلة المسيرة وإسقاط الجدران بين كثير من الناس داخل المجتمع .

  • Deutschland Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin - Steinmeier dankt Osteuropäern (Reuters/F. Bensch)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    تكريم بلدان ساهمت في إسقاط الجدار

    تكريما لدور بلدانهم المهم في هدم الستار الحديدي في أوروبا وإسقاط جدار برلين قبل ثلاثة عقود يضع الرئيس شتاينماير وضيوفه رؤساء مجموعة "فيشغراد": رئيس المجر يانوس أدر ورئيس بولندا أندري دودا ورئيسة سلوفاكيا زوزانا كابتوفا ورئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان زهورا في خرق رمزي لجدار برلين.

  • Deutschland Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin - Steinmeier dankt Osteuropäern (Reuters/F. Bensch)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    زهور ترمز لخرق الجدار

    هذه الزهور تم وضعها من قبل القادة المشاركين في الاحتفالات كرمز إلى خرق جدار برلين، كما وضعت ورود في ممر الموت خلف بقايا الجدار في شارع بيرناور، لإحياء ذكرى ضحايا الجدار. وأنهى سقوط سور أو جدار برلين تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار أكثر من 28 عاما. وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصا، على الأقل، حتفهم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا. اعداد: منصف السليمي/ ص.ش

    الكاتب: منصف السليمي


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