 الرئيس الألماني يرفض مطالب بولندا بتعويضات عن الحرب | أخبار | DW | 18.09.2019

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أخبار

الرئيس الألماني يرفض مطالب بولندا بتعويضات عن الحرب

رفض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مطالب من بولندا بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن الدمار الذي تسببت فيه القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية، معربا عن أمله بمواصلة طريق التصالح الذي بدأته الأجيال السابقة.

Polen Wielun Rede Steinmeier Beginn 2. Weltkrieg (picture-alliance/PAP/R. Zawistowski)

أرشيف

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في تصريحات لصحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية قبل زيارته الرسمية لإيطاليا إن الطريق السليم للتعامل مع الماضي هو عدم اعتباره منتهيا، "بل اعتباره مسؤولية مشتركة لمستقبل أفضل"، وأضاف "آمل أن نتمكن من مواصلة هذا الطريق مع بولندا أيضا، بدون أن نفقد أنفسنا في جدل رجعي حول تعويضات".

وذكر الرئيس أنه يتمنى بشدة مواصلة طريق التصالح الذي بدأته الأجيال السابقة على نحو شاق ومؤلم، مضيفا أن محادثاته مع بولندا تدفع دائما نحو هذا الاتجاه، وقال: "هذا يعني بالنسبة لنا نحن الألمان عدم نسيان الماضي والاعتراف بالذنب والوعي بالمسؤولية"، مؤكدا أن بلاده لا تريد أن تنظر إلى الماضي فقط مع بولندا مثلما هو الحال مع إيطاليا، بل العمل على مستقبل مشترك للبلدين في إطار حسن الجوار خاصة من أجل مستقبل أوروبي مشترك، وقال: "وفي الواقع قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الطريق".

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سكان حدود ألمانيا وبولندا يعيشون وكأنهم في دولة واحدة

وكان حزب الحكومة اليمينية المحافظ في بولندا (العدالة والقانون) أكد مطلبه في برنامجه للانتخابات المقررة في 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بالحصول على تعويضات من ألمانيا. وجاء في البرنامج الانتخابي: "الخسائر التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية لم يتم التعويض عنها حتى اليوم". وكان استطلاع حديث للرأي أظهر أن نحو 58 بالمئة من البولنديين يؤيدون أن تدفع ألمانيا تعويضات لبلادهم عن الحرب، بينما عارض ذلك 18 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع، ولم تحدد نسبة 24 بالمائة موقفها من الأمر.

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)

  • Deutsche Soldaten reißen einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1939

    لم تقو بولندا على مواجهة جيش هتلر المدجج بأعتد الأسلحة، وأعلنت استسلامها بعد خمسة أسابيع فقط من القتال.

  • Deutsche Wehrmachtsoldaten in den Niederlanden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد احتلال هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج، توجه الديكتاتور النازي نحو الغرب وبسط سيطرته على الدول المحايدة وهي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكيا ليمهد الطريق نحو فرنسا.

  • Deutsche Truppen bei der Siegesparade in Paris.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

  • Großbritannien Deutschland Zweiter Weltkrieg Coventry Blitz Zerstörung

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

  • Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1941

    في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

  • Auschwitz-Birkenau 1944 Ankunft Juden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1942

    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1943

    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

  • Saint-Aubin-sur-mer Juno Beach Normandie 1944

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش


مختارات

بولندا تطالب ألمانيا بدفع تعويضات عن خسائر الحرب العالمية

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