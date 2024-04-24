  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

الرئيس الألماني يختتم زيارته لتركيا بلقاء أردوغان

٢٤ أبريل ٢٠٢٤

في ختام زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى تركيا، التقى الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ووصل شتاينماير الإثنين في زيارة لتركيا تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

https://p.dw.com/p/4f8r8
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله في أنقر من قبل نظيره التركي طيب رجب أردوغان
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله في أنقر من قبل نظيره التركي طيب رجب أردوغان (24 أبريل 2024)صورة من: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

التقى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأربعاء 24 أبريل / نيسان 2024). وبدأ شتاينماير الزيارة أمس الأول الاثنين، في أنقرة. ويختلف البلدان في مواقفهما بشأن الحرب في غزة. ووصف أردوغان حركة حماس المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأنها منظمة تحرير وهو ما أثار غضب الجانب الألماني. كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب "مذبحة" في قطاع غزة، وشبهه بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وتوقع مراقبون كذلك أن يثير شتاينماير قضايا تتعلق بممثلين مهمين للمجتمع المدني التركي ما زالوا في السجن، مثل الناشط المجتمعي عثمان كافالا. كما ناشدت منظمة "مراسلون بلا حدود" شتاينماير الضغط من أجل إطلاق سراح إعلاميين مسجونين في تركيا. ويسعى شتاينماير أيضا خلال زيارته إلى معرفة كيف يمكن أن تتطور الأمور سياسيا في تركيا بعد الأداء "الضعيف" لأردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في نهاية آذار/مارس الماضي، والتي لم يصبح فيها الحزب الإسلامي المحافظ هو الحزب الأقوى في البلاد لأول مرة في تاريخه، حيث حل في المرتبة الأولى حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا.

طالبو لجوء من أكراد تركيا بالآلاف بألمانيا

ووجه الرئيس الألماني الشكر إلى تركيا لإيوائها لاجئين من الحرب الأهلية في سوريا ورعاية ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا المجاورة قبل أكثر من عام. وخلال زيارته لمركز إيواء لضحايا الزلزال من الأتراك والسوريين في مدينة نورداجي التركية، أعرب شتاينماير أمس الثلاثاء عن تقديره الخاص للطريقة التي يجتهد بها المعلمون الأتراك من أجل ضمان استمرار تعليم الأطفال السوريين في المدارس، وقال: "هذا إنجاز كبير نقدِّره بشدة". قال شتاينماير "هذا هو الشرط الأساسي لضمان أن يتوافر لدى أطفال العائلات التي فقدت كل شيء في سوريا، على الأقل أمل في المستقبل."، كما وجه شتاينماير الشكر إلى حكومة بلاده على تقديم 300 مليون يورو كقروض لإعادة بناء المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى المساعدة المباشرة لإغاثة ضحايا الزلزال"، وقال "من المهم ألا ننسى هذه المنطقة."

وخلال اليوم الثاني لزيارته لتركيا، توجه شتاينماير بالطائرة من اسطنبول إلى إقليم غازي عنتاب (تقع به مدينة نورداجي)، وهناك زار مدرسة ابتدائية لأطفال أتراك وسوريين، وهي مدرسة تم بناؤها بمساعدة ألمانية. وبعد ذلك، انتقل إلى مدينة نورداجي التي تبعد مسافة حوالي 50 كيلومترا عن الحدود السورية. وكان عدد سكان هذه المدينة يبلغ في السابق حوالي 42 ألف نسمة، وأدى الزلزال الذي وقع في شباط/فبراير من العام الماضي إلى تدمير نحو نصف المدينة ما أسفر عن مصرع حوالي 2500 شخص. ولا تزال هناك أكوام من الأنقاض في المدينة، ولكن تم بناء منازل جديدة أيضا. ويوفر مركز الإيواء لضحايا الزلزال - وهو عبارة عن قرية من حاويات مزودة بأبسط التجهيزات – الملاذ لحوالي 8700 شخص بما في ذلك حوالي 2200 شخص من سوريا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 53 ألف شخص لقوا حتفهم في تركيا وحدها جراء ذلك الزلزال فضلا عن آلاف الأشخاص في سوريا. وفي ذلك الوقت، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات بقيمة 238 مليون يورو لكلا البلدين، وتمت إضافة مبلغ كبير آخر بملايين اليورو من خلال التبرعات الخاصة. يذكر أن ألمانيا قدمت في هذا الأزمة أكبر مساعدة ثنائية.

ح.ز / ع.خ (د.ب.أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

يقول مراقبون إن إعادة انتخاب إمام أوغلو على رأس أكبر مدينة في البلاد تضعه في صلب السباق الانتخابي الرئاسي في 2028

فوز المعارضة التركية: بداية "أفول" الأردوغانية أم مجرد إنذار؟

فوز المعارضة التركية: بداية "أفول" الأردوغانية أم مجرد إنذار؟

يقول خبراء إن أزمات تركيا الاقتصادية كانت الدافع وراء تصويت العديد من الناخبين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية. فهل هذا يكفي أم أنّ هناك أسبابا أخرى؟ وماذا يعني هذا الفوز؟
سياسة٢ أبريل ٢٠٢٤
بغداد الرئيس التركي أردوغان في ضيافة السوداني

زيارة أردوغان إلى العراق: فرصة لتجاوز خلافات الماضي؟

زيارة أردوغان إلى العراق: فرصة لتجاوز خلافات الماضي؟

زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى بغداد تعتبر خطوة مهمة؛ إذ تفتح الباب أمام فرص جديدة لتعزيز التعاون وتجاوز الخلافات المستمرة بين البلدين، إلا أن القضايا العالقة لا تزال تشكل تحديات تتطلب حلولاً.
سياسة٢٢ أبريل ٢٠٢٤
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان

بعد سنوات من القطيعة.. أردوغان والسيسي يفتحان "صفحة جديدة"

بعد سنوات من القطيعة.. أردوغان والسيسي يفتحان "صفحة جديدة"

عمد الرئيسان التركي والمصري المصالحة بينهما السائرة ببطء ولكن بخطوات ثابتة مدروسة باستقبال الأخير لنظيره في القاهرة. ما أهم ملفات القمة؟ وأين منها الحرب في غزة؟
سياسة١٤ فبراير ٢٠٢٤