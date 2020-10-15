 الرئيس الألماني في الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2020

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الرئيس الألماني في الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا

بعد اكتشاف إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا، وضع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نفسه في الحجر الصحي. ورغم أن نتيجة الفحص الأول جاءت "سلبية"، إلا شتاينماير سيبقى في الحجر لعدة أيام أخرى.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية اليوم السبت (17 أكتوبر/تشرين الأول) دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحجر الصحي الذاتي، بعد ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم شتاينماير لوكالة فرانس برس إن "الرئيس الاتحادي وضع نفسه في الحجر الصحي اليوم لأن أحد حراسه الشخصيين أتت نتيجة فحصه إيجابية". 

مختارات

بداية من السبت لن تكون هناك دولة مجاورة لألمانيا لا تتضمن بؤرا خطيرة لفيروس كورونا. ولأول مرة تتجاوز الإصابات في فرنسا 30 ألف إصابة في اليوم. وتم وضع المنطقة الحدودية الفرنسية مع ألمانيا على قائمة البؤر الخطيرة لكورونا.

رغم أن المستشارة ميركل أشادت في مؤتمرها الصحفي بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء الحكومات الألمانية حول إجراءات كورونا، إلا أنها لم تخف امتعاضها عن عدم التوصل لاتفاق شامل. ميركل وصفت بعض الإجراءات بغير الكافية.

أخضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها لعزل ذاتى بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية. وقال المتحدث إن تحديد إن كانت المستشارة مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت.

وأوضحت المتحدثة بعد ظهر السبت أن الرجل المصاب هو من الفرقة التابعة للهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة وأنه واحد من الفئة الأولى في الأشخاص المخالطين للرئيس. وأشار مكتب الرئيس إلى أن شتاينماير احتكّ بالمصاب "لعدة أيام" الأسبوع الماضي.

وقد أجري للرئيس الألماني فحص كوفيد 19 وجاءت النتيجة "سلبية"، وفق ما أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة، في وقت لاحق، لكن شتاينماير، الذي له سلطة معنوية في ألمانيا، سيبقى في الحجر الصحي خلال الأيام القادمة وسيجرى له في الوقت نفسه مزيدا من الفحوصات للتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس.

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ارتباك في ألمانيا بعد ارتفاع الاصابات بكورونا

يذكر أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل كانت قد وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي بشكل احترازي  لمدة قاربت أسبوعين في نهاية آذار/مارس الماضي لأنها خالطت طبيبا تبين لاحقا إصابته بكورونا. وكانت ميركل أجرت آنذاك ثلاثة اختبارات للكشف عن كورونا، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة في ألمانيا كانت أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا إلا أنها تسارعت في الأيام الماضية وصلت إلى مستوى قياسي يومي غير مسبوق بلغ 7830 اليوم السبت طبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

  • Deutschland Symbolbild zur Absage für das diesjährige Münchner Oktoberfest (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    خيام خاوية

    للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر

  • Fastenzeit Symbolbild (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    منع استهلاك الكحول

    تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.

  • Deutschland Geschichte München Postkarte vom Oktoberfest 1896 (ullstein bild - Zangl)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    ضحية وباء آخر

    يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (Reuters/M. Rehle)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    تسابق الزوار

    وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان الجمال والأزياء

    مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.

  • Oktoberfest in der Welt in Melbourne, Australien (picture-alliance /dpa/AAP/J. Castro)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أزياء ورقصات شعبية

    مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    السعادة مع البيرة

    شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Freibier Paulaner (Getty Images/P. Guelland)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    البيرة المجانية

    التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.

  • FC Bayern München Oktoberfest Lederhose (picture-alliance/dpa/S.Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    فريق بايرن في المهرجان

    لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".

  • Oktoberfest Kellnerin mit Maßkrügen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان البيرة

    من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.

  • Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T.Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    الاستمتاع بالألعاب

    فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أكبر مهرجان شعبي

    يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.


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