الرئيس الألماني: النساء هن الأكثر تضررا من المجاعات

في خطاب متلفز دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير إلى مساعدة الجوعى حول العالم وخصوصا الأكثر تضررا؛ النساء والفتيات في جنوب آسيا والصحراء الكبرى في أفريقيا بسبب تغيرات المناخ.

دعا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير المواطنين إلى دعم مؤسسة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية بالتبرعات. وقال شتاينماير في خطاب متلفز تبثه قناتا "إيه آر دي" و"زد دي إف" اليوم الأحد (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2024) بمناسبة بدء أسبوع دعم المؤسسة إن النساء هن الأكثر تضررا في الغالب من المجاعات ، مشيرا إلى أنه في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص تعمل ملايين الفتيات والنساء في شركات عائلية دون أن يتقاضين أجورهن، وقال: "لا يسمح لهن بالمشاركة في تقرير ما يزرع. وكثيرا ما يأكلن فقط ما يتبقى من(أكل) الرجال".

وأشار شتاينماير إلى أن هؤلاء النساء سيعانين أكثر من غيرهن من أزمة المناخ، وقال: "عندما يدمر الجفاف المحاصيل، وعندما تصبح الطرق لجلب المياه أطول، وعندما يهاجر الرجال بحثا عن العمل، فإن ذلك يضر بالنساء والفتيات بصورة بالغة"، مضيفا أن هؤلاء النساء غالبا ما يمهدن الطريق لمستقبل أفضل.

وذكر شتاينماير أنه يمكن للنساء الواثقات من أنفسهن والمتعلمات جيدا أن يحرزن تقدما في مكافحة الفقر والجوع والظلم الاجتماعي، وقال: "الرجاء المساعدة في دعم هؤلاء النساء. تبرعوا لإغاثة جوعى العالم!".

وبحسب بيانات المؤسسة، يعاني من الجوع حوالي 733 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ووفقا للمؤسسة، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الجوع ويعانين بشدة بشكل غير متناسب من عواقب تغير المناخ.

ع.خ / م.س (د ب ا)