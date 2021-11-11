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Außenansicht der Moschee beim Tag der offenen Moschee in der DITIB Zentralmoschee in Ehrenfeld. Köln, 03.10.2021

ألمانيا: أول طلب رسمي لرفع الأذان في مدينة كولونيا 11.11.2021

قبل أسابيع أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح للجمعيات الإسلامية بتقديم طلبات لرفع الأذان واليوم وصل أول طلب رسمي للمدينة وسط مؤشرات أن الطلبات لن تقتصر على واحد فقط.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

Junge Frau mit künstlichen WImpern und einem Schmetterling als Ring, Österreich, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

قل وداعا لتشقق الشفاه في الشتاء! 11.11.2021

الشفاه المتشققة رفيق مزعج خلال فصل الشتاء وهو أمر له أسباب متعددة،ةقد يرجع لأسباب صحية ونقص في الفيتامينات الأمر الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لا سيما الجنس اللطيف. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للتخلص من هذه المشكلة.
KARL-HEINZ RUMMENIGGE DAS AKTUELLE SPORTSTUDIO ZDF MAINZ *** KARL HEINZ RUMMENIGGE THE CURRENT SPORTS STUDIO ZDF MAINZ PUBLICATIONxNOTxINxUSA

رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا 11.11.2021

قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
flags of Algeria and Morocco painted on cracked wall

حوار الخميس: الجزائر والمغرب.. تصعيد محسوب بدقة أم حرب تلوح في الأفق؟ 11.11.2021

العلاقات الجزائرية المغربية متوترة منذ عقود، لكنها دخلت منعطفا خطيرا بعد مقتل سائقي شاحنات جزائريين قرب موقع بئر لحلو. فهل يكون ذلك شرارة حرب يحذر منها كثيرون؟ أم في الأمر مبالغة والتصعيد بين البلدين محسوب بدقة؟

breakfast : home made yogurt with oat flakes in bowl on wooden table

احذر بدء يومك بتناول الموز! 11.11.2021

يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
MEKELLE, ETHIOPIA - MARCH 07: Units of Ethiopian army patrol the streets of Mekelle city of the Tigray region, in northern Ethiopia on March 07, 2021 after the city was captured with an operation towards Tigray People's Liberation Front (TPLF). Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

إثيوبيا ـ تفاقم الصراع في تيغراي زلزال يهدد القرن الإفريقي 11.11.2021

يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
Demonstrierende ziehen mit Flaggen und Schildern durch die Straßen von Glasgow. Zeitgleich ringen bei der UN-Klimakonferenz COP26 rund 200 Staaten über zwei Wochen hinweg darum, wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die derzeitigen Pläne der Staaten reichen bei weitem nicht aus, um die verheerende Folgen einer deutlich stärkeren Erderwärmung abzuwenden. +++ dpa-Bildfunk +++

رسالة لقمة المناخ.. اتفاق أمريكي صيني لخفض الانبعاثات 10.11.2021

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
25.7.2021****A Tunisian protester lifts a national flag at an anti-government rally as security forces block off the road in front of the Parliament in the capital Tunis on July 25, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس.. إضراب عام في عقارب إثر وفاة شاب في مظاهرة 10.11.2021

نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
08.05.2018, Iran, Teheran: Eine Frau geht mit ihrem Hund vor einem USA-kritischen Wandbild der Freiheitsstatue mit Totenkopf am Gebäude der ehemaligen amerikanischen Botschaft in Teheran vorbei. US-Präsident Trump hat angekündigt am 08.05.2018 seine Entscheidung zum Atomdeal mit dem Iran zu verkünden. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

طهران-واشنطن: صناديق بريد مشتعلة ورسائل كثيرة! 10.11.2021

أحداث متلاحقة وتصعيد ورسائل مشتعلة تبادلتها طهران مع واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط. فماذا ينتظر المنطقة؟ هل هي مقدمة لحلول مرتقبة أم لمزيد من التصعيد؟ أم تمهيد لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة عبر تحجيم الدور الإيراني؟
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with Prime Minister of the State of Bavaria, Markus Soeder after a coronavirus disease (COVID-19) vaccination summit of the federal and state governments at the Chancellery in Berlin, Germany May 27, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا 10.11.2021

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

5531502 14.06.2018 Spain's Dani Carvajal controls the ball during the national soccer team training session in Sochi, Russia, June 14, 2018. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

رغم الأزمة.. كارفاخال يؤمن بحظوظ برشلونة في التتويج بلقب الليغا 10.11.2021

رغم مرور برشلونة الإسباني بأزمة خانقة، فإن داني كارفاخال لاعب الغريم ريال مدريد لا يستبعد الفريق الكتالوني من المنافسة على لقب الدوري الإسباني. ويتوقع كارفاخال استعادة برشلونة لعافيته مع تسلم شافي للإدارة الفنية للفريق.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟ 10.11.2021

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
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