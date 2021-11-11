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قبل أسابيع أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح للجمعيات الإسلامية بتقديم طلبات لرفع الأذان واليوم وصل أول طلب رسمي للمدينة وسط مؤشرات أن الطلبات لن تقتصر على واحد فقط.
تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.
الشفاه المتشققة رفيق مزعج خلال فصل الشتاء وهو أمر له أسباب متعددة،ةقد يرجع لأسباب صحية ونقص في الفيتامينات الأمر الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لا سيما الجنس اللطيف. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للتخلص من هذه المشكلة.
تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
العلاقات الجزائرية المغربية متوترة منذ عقود، لكنها دخلت منعطفا خطيرا بعد مقتل سائقي شاحنات جزائريين قرب موقع بئر لحلو. فهل يكون ذلك شرارة حرب يحذر منها كثيرون؟ أم في الأمر مبالغة والتصعيد بين البلدين محسوب بدقة؟
يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
أحداث متلاحقة وتصعيد ورسائل مشتعلة تبادلتها طهران مع واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط. فماذا ينتظر المنطقة؟ هل هي مقدمة لحلول مرتقبة أم لمزيد من التصعيد؟ أم تمهيد لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة عبر تحجيم الدور الإيراني؟
دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.
رغم مرور برشلونة الإسباني بأزمة خانقة، فإن داني كارفاخال لاعب الغريم ريال مدريد لا يستبعد الفريق الكتالوني من المنافسة على لقب الدوري الإسباني. ويتوقع كارفاخال استعادة برشلونة لعافيته مع تسلم شافي للإدارة الفنية للفريق.
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
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