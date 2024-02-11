تقرير حول صحة بايدن العقلية يهز الحملة الانتخابية الأمريكية

احتلت القدرات العقلية وعامل السن للمرشحين مكانة بارزة في الحملة الانتخابية الأمريكية، بعد تقرير أفاد بأن الرئيس جو بايدن يعاني من مشاكل تتعلق بالذاكرة. وشن فريق بايدن هجوما مضادّا على هذا التقرير معتبرا أن دوافعه سياسية.

أثار تقرير حول الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن خصوصا مشاكله بشأن الذاكرة ردود فعل مثيرة أججت الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. فقد اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب كلا من بايدن، الذي من المرجح أن يواجهه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ونيكي هيلي، آخر المنافسين له على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بالافتقار إلى القدرة الذهنية لشغل منصب الرئاسة. أما هيلي فقد وصفت دونالد ترامب بأنه يعاني من قصور ذهني، وقالت إن ترامب طاعن في السن للدرجة التي تجعله غير مناسب للرئاسة. وتواجه هيلي ترامب في الانتخابات التمهيدية المقررة في ساوث كارولاينا في 24 فبراير/ شباط لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وردا على تقرير صدر يوم الخميس من مستشار خاص لوزارة العدل قال إن ذاكرة بايدن ضعيفة، واصل البيت الأبيض هجومه الشامل على ترامب فيما يتعلق بعمره وقدرته الذهنية بعد أن خلط ترامب مؤخرا بين عدد من الأسماء بالإضافة إلى زلات لفظية. وقال تي.غيه دكلو المتحدث باسم بايدن في بيان نشرته حملة بايدن الانتخابية "في كل مرة يفتح فيها دونالد ترامب فمه، يكون مشوشا أو مختلا أو كاذبا أو ما هو أسوأ من ذلك".

وأصبحت مسألة الكفاءة العقلية موضوعا رئيسيا في الحملة الرئاسية هذا العام. ويعد جو بايدن (81 عاما) وترامب (77 عاما) أكبر رجلين تم انتخابهما للرئاسة على التوالي. وفي الأيام الأخيرة، خلط بايدن بين أسماء بعض زعماء العالم. وهذه القضية مزعجة لحملة إعادة انتخاب بايدن.

وفي استطلاع أجرته رويترز- إبسوس في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال 77 بالمئة من المشاركين إنهم يتفقون مع القول بأن بايدن غير مناسب للرئاسة بسبب عامل السن، بينما قال 56 بالمئة الشيء نفسه عن ترامب. ودعت هيلي (52 عاما) إلى إجراء اختبارات الكفاءة العقلية للمرشحين الرئاسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وبرزت القضية إلى الواجهة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن قال المحقق الخاص روبرت هور، المدعي العام السابق في ماريلاند خلال حكم ترامب، في تقريره إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية لبايدن بعد تحقيق استمر 15 شهرا في تعامله مع وثائق سرية نظرا لتعاون الرئيس.

وقال هور إنه سيكون من الصعب إدانة الرئيس الديمقراطي الحالي ووصفه بأنه "رجل مسن حسن النية وذاكرته ضعيفة" ولم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن. ونفى بايدن بغضب مزاعم هور بشأن ذاكرته، قائلا في ظهوره بالبيت الأبيض مساء الخميس "ذاكرتي جيدة".

فوز ساحق لترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال ترامب، خلال تجمع حاشد في كونواي بولاية ساوث كارولاينا، إن تقرير هور أظهر أن بايدن "غير مناسب للعمل كقائد أعلى لنا". ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، واحتمال خوض غمار التنافس مرة أخرى مع بايدن على منصب الرئيس في نوفمبر تشرين الثاني.

وترفض هيلي، التي بات من الصعب حصولها على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد فوز ترامب المتتالي في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا، الانسحاب من السباق وتخوض غمار آخر تنافس في ولايتها ساوث كارولاينا حيث تتأخر بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

ووصف ترامب سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة بأنها "عقل عصفور" و"ميتة دماغيا" في إشارة إلى أنها لا تملك القدرة العقلية لدخول البيت الأبيض. ووصفت هيلي بايدن بأنه "غير مؤهل"، واستشهدت أيضا بخطاب ترامب الأخير حيث خلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي. وقالت هيلي للصحفيين "الأمر أكبر من مجرد جو بايدن. وسواء كان دونالد ترامب هو الذي خلط بيني وبين نانسي بيلوسي... فقد حان الوقت لزعيم جديد".

من جهته، ندّد السناتور الديموقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان الذي ستكون ولايته حاسمة في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر، بعملٍ نفّذه مُدّعٍ عام "عيّنه ترامب" من أجل "تشويه" سمعة بايدن.

ح.ز / ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)