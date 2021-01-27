 الرئاسة التونسية تقدم تفاصيل حول قضية ″الطرد المشبوه″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الرئاسة التونسية تقدم تفاصيل حول قضية "الطرد المشبوه"

في أول تعليق رسمي على ما تردد حول إرسال طرد مشبوه، قال بيان رسمي للرئاسة التونسية إن مديرة ديوان الرئيس أصيبت بالصداع وفقدت البصر لوقت قصير عندما فتحت رسالة مشبوهة. وأكدت الرئاسة أن الرئيس قيس سعيّد بخير.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

الرئيس التونسي قيس سعيّد

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2021) أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طبيعة المادة التي كانت موجودة في الطرد البريدي لم تحدد بعد.

مختارات

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أفادت وكالة فرانس برس يوم أمس الأربعاء أنّ مسؤولاً في ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.

من جانبها قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس عبد المجيد تبّون اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".

وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الرئاسة التونسية، نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن رئاسة الجمهورية تلقت الاثنين "بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل" تولت "الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خاليا من أي مكتوب".

وأضاف البلاغ أنّه "بمجرد فتحها (مديرة الديوان الرئاسي) للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس". وأشار البلاغ الى أن موظفا في رئاسة الديوان كان موجودا لدى فتح الظرف "شعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل".

وأوضح أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه و"لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".

وأكد البلاغ (البيان الرئاسي) أنّ الرئيس قيس سعيّد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

اقرأ أيضا: الرئاسة التونسية تتلقى طردا مشبوها يحتوي على مسحوق 

وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة. وكان شقيق الرئيس التونسي قد أكد يوم أمس على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إنّ أخاه الرئيس بخير.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي شديد التوتّر في تونس التي تشهد حالة من التوتر بين الرئيس سعيّد من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية، على خلفية جلسة المصادقة في البرلمان على منح الثقة للتعديل الحكومي الموسع أمس الثلاثاء.

ويتهم سعيّد رئيس الحكومة والبرلمان بمخالفة الاجراءات الدستورية لجلسة منح الثقة كما أعلن عن معارضته لبعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم وهدد أيضا بمنعهم من اداء اليمين الدستورية.

ص.ش/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 11:02

مسائية DW: احتجاجات في الشارع وانقسامات في السلطة.. تونس إلى أين؟

مواضيع ذات صلة

Tunesien Präsidentenwahl Kandidat Kais Saied

الرئاسة التونسية تتلقى طردا مشبوها يحتوي على مسحوق 27.01.2021

"الرئيس بخير والحمد لله"، بهذه العبارة المقتضبة على حسابه في فيسبوك رد شقيق الرئيس التونسي على ما تردد من محاولة لتسميم شقيقه. مصدر بالرئاسة التونسية قال إنها تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق وإن تحقيقا يجري في الواقعة.

Tunesien Protest Zusammenstöße

الذكرى العاشرة للثورة.. ما خلفيات الاضطرابات في تونس؟ 18.01.2021

تحولت الاحتجاجات الاجتماعية في تونس في الذكرى العاشرة لثورة "الياسمين" إلى أعمال شغب يقف وراءها سكان مناطق مهمشة معظمهم من الشبان. فلماذا وقعت هذه الصدامات مع الشرطة؟ وكيف كانت ردة فعل اللاعبين السياسيين عليها؟

Tunesien - Jugendliche

تحليل: تونس استثناء الربيع العربي..عندما يكون التشاؤم في الخارج أيضا! 14.01.2021

بعد عشر سنوات من الثورة تواجه الديمقراطية الناشئة في تونس، تحديات غير مسبوقة ومخاطر، قد تغير نظرة العالم إليها ويكون ثمنها باهظا. لكن ما سبب هذه التحديات وهل من ضوء في آخر نفق الأزمة التي تمر بها البلاد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  