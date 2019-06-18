 الرأي العام وحادثة وفاة مرسي ـ محنة الوعي بحقوق الإنسان | سياسة واقتصاد | DW | 19.06.2019

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سياسة واقتصاد

الرأي العام وحادثة وفاة مرسي ـ محنة الوعي بحقوق الإنسان

ما بين حزين ومبتهج وغير مبال بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تناقضت تغطية وسائل الإعلام كما تفاوت تفاعل الرأي العام مع الحادثة، بما قد يعكس محنة مرتبطة بالوعي الجمعي بمفهوم حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي.

Ägypthen Mohamed Mursi (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

تفاوتت ردود فعل المصريين بشان خبر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، منهم من عبر عن فرحته بالخبر، ومنهم عبر عن استيائه لفرح الآخرين رغم عدم حزنه بالضرورة لوفاة السياسي المغضوب عليه. وبين هذين المعسكرين يطرح السؤال نفسه: هل يعي المواطن البسيط مفاهيم حقوق الإنسان حتى لشخص نمحكوم عليه أو يواجه محاكمة في اي قضية كان؟

"مكايدة سياسية"

ويبدو أن التعبير عن الفرح لوفاة خصم سياسي يشكل عنصرا مهما في لعبة المكايدة السياسية، ففرحة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة محمد مرسي قابلها استنكار البعض الآخر لتلك الفرحة.

ودفع الجدل بين الجبهتين الكثيرين لتوضيح بعض المفاهيم المتعقلة بحقوق الإنسان والتأكيد عليها، وخاصة الحق في التقاضي العادل والحق في الرعاية الصحية لكل سجين. 

وبعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يرى فيها الكثيرون بالعالم العربي متنفسا للتعبير عن الرأي، لم تنشر غالبية الصحف المصرية، سواء المملوكة من قبل الدولة أو الخاصة، خبر وفاة محمد مرسي على صفحاتها الأولى، كما لم تذكر كونه رئيساً سابقاً.

وكانت قارئة نشرة على قناة اكسترا نيوز الفضائية، المملوكة من جهات أمنية مصرية، قد أنهت قراءتها لخبر وفاة محمد مرسي على الهواء مباشرة بقولها "تم إرسالها من جهاز سامسونج"، ما اعتبره البعض دليلاً على إملاء جهات ما طريقة صياغة الخبر.

وفي حوار أجرته DW عربية، عبر المحامي والباحث القانوني نجاد البرعي عن سعادته بما عكسته الكثير من التعليقات من وعي بحقوق الإنسان حيث يقول: "لو استبعدنا المكايدة السياسية بين مؤيدي جماعة الإخوان ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنجد أن جزء كبير من التعليقات تتحدث عن حقوق السجناء وطرق التعامل معهم، وهو دليل نجاح للحركة الحقوقية المصرية سواء خلال الفترة التي تمتع فيها المصريون بمساحة من حرية التعبير من عام 2011  وإلى نهاية 2014  أو حتى بعد التضييق على الحريات وتوجيه العديد من الاتهامات للحقوقيين".

دور الأنظمة السلطوية

وفي تقريرها الصادرعن أوضاع حقوق الإنسان لعامي 2017 و 2018، أشارت منظمة العفو الدولية إلى "قمع الحكومات عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المجتمع المدني سواء على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت في محاولة لمنع أو معاقبة الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وبالرغم من تأكيده على ضرورة الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، يؤكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، في حوار مع DW عربية، على أنه في ضوء القيود المفروضة على المجتمع المدني في العالم العربي تقع المسؤولية الأكبر عن ضعف الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي العمل على رفعها، على عاتق الحكومات حيث يقول: "القضية يتوقف نجاحها بالأساس على رغبة الحكومات فهي من تقوم بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتضمن قيم ومعاني حقوق الإنسان وتصدق عليها ولا تلتزم بها ولا تعمل على نشرها في المجتمع وتفعيلها".

من جانبها، ترى ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز كارنيغي للسلام الدولي، بمقال منشور على موقع المركز أن "الأنظمة السلطوية" تتحمل مسؤولية ما وصفته "بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط" منذ اندلاع الثورات والانتفاضات العربية بداية من عام 2011، واعتبرت أن النموذج التونسي، الذي اعتبرته الأفضل ولكن غير المثالي، دليلا حياً على ذلك. 

إلا أن الحقوقي والباحث القانوني نجاد البرعي يرى أنه لا يمكن القول بإن وجود حكومات متسلطة في العالم العربي سبب مباشر لضعف وعي البعض بمفهوم حقوق الانسان حيث يقول: "كلما زاد القمع زاد عمل المنظمات الحقوقية وزادت الكتابة والحديث عن الحقوق سواء محليا أو دوليا بما يساهم في رفع الوعي بحقوق الإنسان بالرغم من كل الانتهاكات وكل التضييق".

"ترتيب الأولويات"

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وإن كان خبر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي قد أثار تساؤلات حول مفاهيم مثل الحق في محاكمة عادلة أو حق السجين في تلقي العلاج، فإن مفاهيم حقوق الإنسان تتجاوز حدود ما تم ذكره لتشمل مجالات أخرى تخص حياة المواطنين اليومية.

يقول ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، في حوار لـDW عربية: "غياب الوعي بقيم حقوق الإنسان عامة يؤثر على تعامل المواطنين مع جميع قضايا حياتهم اليومية بداية من التعامل مع الأطفال والمرأة وحقوقهم ثم الحقوق المهنية والنقابية وصولا لقضايا حرية الرأي والتعبير".

لكن البرعي يشير هنا إلى ضرورة قيام الحقوقيين ومنظمات العمل المدني على "التوعية بضرورة ترتيب الأولويات"، حيث يقول: "هناك خلل في ترتيب الأولويات لدى البعض، فعلى سبيل المثال إذا كان شخص ما يرى أن حقوق الانسان لا تستحق الاهتمام حيث أن الخدمات الصحية أهم من الحق في التعبير عن الرأي مثلا، يجب أن نوضح له أن الحق في التعبير هو ما سيضمن وضع الحكومات تحت الرقابة وبالتالي ضمان تقديم خدمات صحية أفضل".

تغيير نظرة الحكومات

ووفقا للتقرير الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن أوضاع حقوق الانسان بالعالم العربي في عامي 2017 و 2018، "وفر سياق مكافحة الإرهاب ذريعة للحكومات لفرض إجراءات قانونية شمولية، تتجاوز هدفها المعلن، وتوظيفها في التنكيل بالمعارضة السلمية، ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة".

ويرفض ناصر أمين أن تبرر الحكومات العربية بحربها على الإرهاب انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية ووقف العمل بالقانون، ويقول: "على الدولة توفير ضمانات لحماية حقوق الإنسان وإصدار قوانين تتفق مع المعاهدات الدولية بشأنها، كما يجب على الدولة إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي والسماح للمجتمع المدني بالقيام بدوره واحترام حق تكوين الجمعيات والروابط التي تستهدف التوعية بحقوق الانسان".

أما المحامي والباحث القانوني نجاد البرعي، فتحدث عن ضرورة تغيير نظرة الحكومات العربية لحقوق الإنسان ككل حيث يقول: "لو لدينا أنظمة عربية مؤمنة بأن استقرارها رهن بحفاظها على حقوق الإنسان واعتبار هذا ميزة وليس عيبا، ما يساهم في ترسيخ وتعميق الوعي بحقوق الانسان".

د.ب/ح.ع.ح

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


 

مختارات

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018  

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