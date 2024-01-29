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كأس أمم أفريقيا ـ الرأس الأخضر تنهي مغامرة موريتانيا

٢٩ يناير ٢٠٢٤

واصلت الرأس الأخضر حلمها وبلغت ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها عندما أنهت مغامرة موريتانيا بالفوز عليها بهدف نظيف لتتواصل من جهة أخرى سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في البطولة القارية.

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Fußball Afrika Cup Kap Verde v Mauretanien
صورة من: FRANCK FIFE/AFP

خسر منتخب موريتانيا صفر / 1 أمام منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين (29 يناير/كانون الثاني 2024) في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وسجل ريان منديز الهدف الوحيد لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء مؤكدا المشوار الرائع لمنتخب بلاده في البطولة بعدما تصدر مجموعته الثانية في دور المجموعات أمام مصر وغانا، فيما ودعت موريتانيا العرس القاري برأس مرفوعة  في أول دور ثمن نهائي في تاريخها.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وأصبح منتخب موريتانيا  رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة ، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.

وبلغ منتخب الرأس الأخضر، الذي تواجد في أمم أفريقيا للمرة الرابعة، الأدوار الإقصائية للمسابقة عقب تربعه على قمة ترتيب المجموعة الثانية في الدور الأول، إثر فوزه 2 / 1 على غانا و3 / صفر على موزمبيق وتعادله 2 / 2 مع مصر.

في المقابل، اجتاز منتخب  موريتانيا مرحلة المجموعات للمرة الأولى، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة القارية.

وحصل المنتخب الموريتاني على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، عقب خسارته صفر / 1 أمام بوركينا فاسو، و2 / 3 أمام أنجولا، فيما حقق  انتصارا تاريخيا 1 / صفر على الجزائر  في الجولة الثالثة.

وتلتقي الرأس الأخضر في ربع النهائي مع المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا ، أو جنوب أفريقيا اللتين تلتقيان الثلاثاء في ختام ثمن النهائي من  مسابقة كأس أمم أفريقيا 2023.

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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