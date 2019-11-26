 الذكرى السبعين لتأسيس الناتو ـ ″موت دماغي″ أم انبعاث جديد | سياسة واقتصاد | DW | 28.11.2019

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سياسة واقتصاد

الذكرى السبعين لتأسيس الناتو ـ "موت دماغي" أم انبعاث جديد

كان من المفترض أن يكون اجتماع هذا العام لزعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في إحدى ضواحي لندن، بمثابة فرصة لتهدئة الخلافات الناجمة عن أحداث الماضي والتركيز على الوحدة، غير أن تصريحات ماكرون كانت بمثابة رمي حجرة في بركة ماء.

Brüssel | NATO Treffen in Brüssel (Reuters/F. Lenoir)

أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في حوار مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (يمين) ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان (يسار)

بدلا من التركيز على عدد من الموضوعات الآنية والعاجلة في الأجندة الدولية في قمة حلف ناتو ستلقي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن الحلف في حالة "موت دماغي"، بظلالها الطويلة على جدول أعمال الاجتماع. تصلريحات أثارت جدلا كبيرا داخل صفوف الدول المشاركة في التحالف البالغ عددها 29 دولة. وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو قبل أسبوعين من عقد الاجتماع "إن هذا الاجتماع للزعماء يجيء في وقته المناسب، ليس فقط بسبب التساؤلات المثارة حول قوة العلاقات عبر الأطلسي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سحب فجأة في أوائل تشرين الأول / أكتوبر الماضي القوات الأمريكية المرابطة في شمال شرقي سوريا، حيث كانت تساند الميليشيات الكردية التي قادت العمليات القتالية الدولية ضد ميليشيا تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأدى هذا الانسحاب إلى تمهيد الطريق أمام التدخل العسكري التركي الذي استهدف المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا إرهابيا.

 وتسارعت مجريات الأحداث في أعقاب اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أوردغان، ولم تقم الولايات المتحدة ولا تركيا - وكلاهما عضوان بالناتو - بتنسيق خطواتهما مع الحلف العابر للأطلسي. وكان ماكرون قد صرح لمجلة "الإيكونوميست" قائلا "أعتقد أن ما نمر به حاليا هو موت دماغي للناتو، ومن الناحيتين الاستراتيجية والسياسية نحتاج إلى إدراك أننا نمر بمشكلة".

وتساءل ماكرون قائلا "ماذا تعني المادة الخامسة من ميثاق الحلف مستقبلا ؟"، وذلك في إشارة إلى التعهد الأساسي للناتو بأن يدافع جميع الحلفاء عن أي عضو يتعرض لهجوم، مضيفا "يجب أن نعيد تقييم الواقع الذي يعايشه الناتو في ضوء التزام الولايات المتحدة حياله". وسارع زعماء آخرون بالناتو إلى التنصل من تصريحات الرئيس الفرنسي، بينما حذر المحلل الفرنسي فرانسوا هيزبورغ وهو مستشار سابق لماكرون في شؤون الدفاع، في تغريده له على تويتر من "خطر نبوءة يمكن أن تتحقق لتماشيها مع الواقع".

Nato-Hauptquartier in Brüssel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

مقر الناتو الجديد في بروكسيل

تحفظ ألماني

من جهتها، علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تصريحات ماكرون بقولها "وجهة النظر هذه لا تتوافق مع وجهة نظري"، وبالنسبة لموقف واشنطن قال سفير الولايات المتحدة لدى الناتو كاي بيلي هوتشيسون إن بلاده تختلف "بشدة" مع هذا التقييم. وعلق رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافسكي إنه "لأمر خطير" أن نشكك في المادة المعنية بالدفاع المشترك عن أعضاء الناتو، وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن ماكرون "لا يشعر بملامسة الأنفاس الحارة للدب الروسي لرقبته". وبعد تصريحات ماكرون طرحت ألمانيا وفرنسا مقترحات موازية لتشكيل لجنة من الخبراء، للتوصل إلى توصيات لإصلاح التحالف الذي يرجع تأسيسه لحقبة الحرب الباردة.

ورحبت الدول الأعضاء بهذه الفكرة خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف الأسبوع الماضي في بروكسل وفقا لما قالة شتولتنبرغ، ومن المرجح أن تؤتي الفكرة ثمارها في اجتماع لندن. ويجاهد الناتو ليظهر أنه يواكب الأحداث المتسارعة في عالم متغير، فأعلن الأسبوع الماضي أنه سيضيف فرع جديد خامس للقوات العسكرية وهو الفضاء، إلى جانب الأفرع التقليدية للدفاع وهي القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن الفرع الذي أضيف مؤخرا وهو الفضاء السيبراني.

ولكن بالعودة إلى أرض الواقع يجاهد الحلفاء الأوروبيون من أجل تعزيز القدرات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود أوسع نطاقا لإعطاء التكتل الأوروبي استقلالية أكبر عن الولايات المتحدة، ومع ذلك يشكك عدد قليل من الأعضاء في دور الناتو المحوري في الدفاع عن أوروبا. ووجه ترامب انتقادات منذ فترة طويلة للحلفاء في الناتو لعدم تحملهم نصيبهم في عبء نفقات الدفاع، وفي قمة الناتو العام الماضي أثار ترامب احتمال انسحاب واشنطن من الحلف في حالة عدم زيادة الدول الأعضاء الأخرى معدلات إنفاقها العسكري.

ويبدو أن هذا المنهاج الذي طرحه ترامب قد أتى بثماره، حيث زادت الدول المتحالفة بنود ميزانيات الدفاع، وتسير الآن ألمانيا - وهي إحدى الدول الرئيسية التي تركزت عليها انتقادات ترامب - على طريق إنفاق 1.42%  من الناتج المحلي الإجمالي لديها على الدفاع خلال العام المقبل، وبذلك تقترب من الهدف المحدد للناتو برفع هذه النسبة إلى 2%. ولا يزال المراقبون ينتظرون قمة الناتو في كانون الأول/ ديسمبر المقبل ليروا ما إذا كان هذا المعدل الذي تحقق من التقدم كاف بالنسبة للرئيس ترامب.

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سطحي أم استراتيجي؟ هل يشتت ترامب شمل الناتو؟ الخبير في الشأن الأمريكي يوزف برامل، والدبلوماسي الأمريكي السابق، نبيل خوري

التدخل لتركي في سوريا

ومن ناحية أخرى أثارت الأحداث الجارية في شمال شرقي سوريا تحديا آخرا للناتو، وهو عدم قدرته على اتخاذ إجراء ضد أعضائه الذين يخرجون عن الخط. وكان التدخل التركي في هذه المنطقة هو الأخير في سلسلة من التجاوزات التركية في حق الناتو، فقد سبق أن اختارت تركيا - عضو الناتو - شراء نظام روسي للدفاع الجوي بدلا من نظام أمريكي مماثل يتماشى مع معدات الحلف الدفاعية، كما أن الحلفاء الغربيين في الناتو تابعوا بقلق القمع التركي للحريات المدنية في أعقاب محاولة الانقلاب عام .2016 وقال أحد الدبلوماسيين مؤخرا إن الناتو "يمكنه فقط أن يتخذ خطوة ما في حالة اتخاذ الدول الأعضاء قرارات بالإجماع"، مشيرا إلى أن معاهدة تأسيس الحلف "لم تتضمن اتخاذ إجراءات ضد أحد الأعضاء".

مختارات

حسب تقرير لرويترز يواجه حلف الناتو صعوبة كبيرة في إقرار خطة دفاعية جديدة، فأنقرة ترفض دعم حلفائها إلّا إذا صنفوا وحدات حماية الشعب الكردية في قائمة الإرهاب، ما يهدّد مسار الحلف الذي سيحتفل قريبا بمرور 70 عاما على إنشائه. (26.11.2019)

وعلى هامش قمة الحلف من المقرر أن يلتقي كل من ميركل وماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس التركي لمناقشة الوضع في شمال شرقي سورية. كما سيواجه زعماء الناتو جدول أعمال حافلا يجرون حوله مباحثاتهم في مقر بملعب للجولف شمالي لندن، حيث من المقرر أن تستغرق جلسة المناقشات الرسمية ثلاث ساعات فقط يتم خلالها اتخاذ نحو 50 قرارا.

ومن القضايا المطروحة على بساط البحث التهديد الذي تشكله روسيا، وإجراءات الناتو لاتخاذ رد الفعل بسرعة إزاء الأحداث الجارية على حدود أعضائه، إلى جانب صعود الصين عالميا، ومواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات، وما تمثله التكنولوجيا الجديدة من تحديات مثل الحروب بالروبوتات، كما تشمل المناقشات عمليات تدريب الجيوش الوطنية في كل من العراق وأفغانستان.

ع.ش / ح.ز (د ب أ)

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

بعد الحرب العالمية الثانية عملت أمريكا على تقديم مساعدات لأوروبا والحد من التوسع السوفيتي فوق أراضيها. لكن المتتبع للعلاقات عبر الأطلسي يجد أن الدول الأوروبية بدأت تنأى بمواقفها عن مواقف حليفتها واشنطن في ملفات كثيرة. (17.05.2018)  

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