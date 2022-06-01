الذكاء الاصطناعي يعيد فال كيلمر إلى شاشة السينما

كان معجبو فيلم "توب غان Top Gun" يعلمون مسبقًا أن النجم فال كيلمر سيشارك بشكل ما في الجزء الثاني من الفيلم الشهير بشخصية (آيس مان) مع النجم توم كروز، لكن تفاصيل عودة كيلمر شكلت علامة استفهام كبيرة نظرًا لأنه فقد القدرة على التحدث بعد خضوعه لعلاج من سرطان الحلق في عام 2014.
عرض جزء من سيناريو فيلم "توب غان" جانباً واقعياً من حياة كيلمر، حيث يعاني "آيس مان" أيضًا من السرطان ويتواصل من خلال الكتابة. تحدث كيلمر بعدة كلمات خلال الفيلم، لكن صوته الذي ظهر في المشاهد كان من إنتاج برامج الذكاء الاصطناعي كلياً، بحسب ما قال موقع فارايتي الأمريكي.
كان كيلمر قد أعلن في أغسطس/آب 2021 أنه دخل في شراكة مع شركة سونانتيك Sonantic لإنشاء صوت خاص به مدعوم من الذكاء الاصطناعي.
زود الممثل الشركة بساعات من اللقطات الأرشيفية التي تظهر صوته الحقيقي في الحياة وفي السينما والتي تمت تغذية خوارزميات البرنامج بعد ذلك بها. لاحقاً تم استخدام التقنية نفسها للاستعانة بصوت كيلمر في الفيلم، بحسب ما أفاد موقع فورتشن الأمريكي.
وقال جون فلين، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Sonantic، في بيان نشرته مجلة فوريس: "في النهاية، أنشأنا أكثر من 40 نموذجًا صوتيًا مختلفًا واخترنا أفضلها وأعلاها جودة وأكثرها تعبيراً"، مضيفاً: "هذه الخوارزميات الجديدة مدمجة الآن في محركنا الصوتي، بحيث يمكن للعملاء في المستقبل الاستفادة منها تلقائياً أيضاً."
بدوره، قال النجم الأمريكي فال كيلمر: "أنا ممتن للفريق بأكمله في Sonantic الذين أعادوا إنتاج صوتي ببراعة وبطريقة لم أتخيلها من قبل". وأضاف: "كبشر، فإن قدرتنا على التواصل هي جوهر وجودنا في الحياة، والآثار الجانبية لسرطان الحلق جعلت من الصعب على الآخرين فهمي. كانت هذه فرصة لسرد قصتي، بصوت يبدو أصيلًا ومألوفًا... أعتبر ذلك هدية خاصة بشكل لا يصدق".
وفقًا لتقارير صحفية فإنه بعد معالجة التسجيلات الصوتية القديمة لـكيلمر، استخدمت شركة Sonantic" برنامج ذكاء اصطناعي متطور مزود بمحرك صوتي لتعليم البرنامج كيفية التحدث مثل كيلمر. وقالت الشركة إن المحرك الصوتي تم تزويده بخوارزميات جديدة يمكنها إنتاج نموذج صوتي عالي الجودة باستخدام البيانات الصوتية المتاحة من جانب فال كيلمر.
عماد حسن
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