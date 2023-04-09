 الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام على متن الطائرات! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام على متن الطائرات!

هل تخيلت يوما أن بقايا الطعام الذي تتركه من وجبة الطائرة، تخضع للفحص لتساعد شركات الطيران في إعداد وجبات أكثر ملائمة للركاب؟ الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الأفكار الجديدة تسعى للحد من هدر الطعام ومساعدة المحتاجين.

Flugbegleiter Passagiere Kind Essen

باستخدام الموازين والكاميرات والتعرف على اللوغاريتمات، تحلل لوفتهانزا الطعام  المتبقي على صواني الركاب لأعداد وجبات أكثر ملائمة.

هل فكرت في التخلي عن وجبة الطعام على متن رحلة جوية طواعية؟ منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت شركة الخطوط الجوية اليابانية في تقديم هذه " الخدمة" في جميع رحلاتها. وحتى قبل يوم من المغادرة، يمكن للركاب اختيار خيار" عدم الحاجة إلى وجبة"، حيث بدلا من تقديم الوجبة، تقوم شركة الطيران بتقديم تبرع لمشروع لمكافحة الجوع في الدول النامية.

كما أن "خيار عدم الحاجة إلى وجبة" يمكن أن يساعد شركة الطيران في الحد من إهدار الطعام، لأنه يتم إعداد قوائم الطعام قبل الرحلة الجوية. فبطبيعة الحال، ما لا يتم استهلاكه على متن الطائرة يتم التخلص منه تلقائيا وحتى الآن، اتسم رد فعل ركاب الطائرات بالفتور تجاه هذه الفكرة. وتقول شركة الطيران إنها حاليا توفر بضع وجبات، حيث يختار راكبان إلى ثلاثة من مئات الركاب عدم الحاجة إلى الوجبة. ولكن على مدار الوقت، تتوقع الشركة تحقيق توفير "كبير" في الوجبات.

ويشار إلى أن الخطوط الجوية اليابانية ليست الوحيدة التي تقدم عرض عدم تقديم الوجبة، ففي الخريف الماضي، طبقت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية خيارا مماثلا لرحلات جوية معينة من درجة رجال الأعمال. وهنا أيضا اختار عدد ضئيل من ركاب رحلات الشركة خيار عدم الحاجة إلى الوجبة. ووفقا لتقرير لشبكة سي إن إن، فإنه في المتوسط استغنى الركاب عن 1000 إلى 1500 وجبة شهريا.

طلب مسبق للوجبات

وفي أوروبا، ترصد شركات الطيران هذه التطورات، في الوقت الذي تحاول فيه التوصل لبدائلها الخاصة لتحقيق الاستدامة بشأن خيار الاستغناء عن الوجبة. على سبيل المثال، تقدم مجموعة لوفتهانزا (التي تضم لوفتهانزا، وسويس إير والخطوط الجوية النمساوية)، خيارات جزئية من وجبات"  الطلب المسبق".

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إنه، على سبيل المثال، يمكن للركاب الذين قاموا بحجز رحلة قصيرة و متوسطة المسافة أن يطلبوا عبر شبكة الإنترنت خلال 36 ساعة قبل الاقلاع الحصول على منتجات طازجة. والهدف هو التخطيط بأكبر قدر من الدقة لاحتياجات الرحلة الجوية من الطعام للحد من إهدار الطعام.

وقال المتحدث إن مجموعة لوفتهانزا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغاية. وباستخدام الموازين والكاميرات والتعرف على اللوغاريتمات ، تحلل الشركة الطعام  المتبقي على صواني الركاب. ومن خلال هذه المعلومات، يتم إعداد وجبات ملائمة بصورة أكبر لما يريده الركاب.

منتجات طازجة بأسعار مخفضة

وتتبنى مجموعة لوفتهانزا أسلوبا آخر يهدف إلى الاستفادة ذات القيمة المضافة من الأطعمة التي لم يتم استخدامها خلال الرحلة الجوية، وكسب بعض الأموال أيضا. وتتبع الشركة مبادرات يتم من خلالها تقديم منتجات غذائية طازجة للركاب بأسعار مخفضة في الرحلات الجوية قصيرة المسافة في نهاية اليوم. وقال متحدث باسم الشركة إنه خلال عام 2022، تم بيع 80 ألف منتج غذائي بدلا من التخلص منه.

وهناك نموذج ملموس تقوم به شركة الخطوط الجوية النمساوية، حيث أنها تقوم على متن الرحلات الأوروبية لفيينا بإتاحة الفرصة للركاب لشراء منتجات غذائية طازجة لم تستخدم بأسعار مخفضة، وذلك قبل الهبوط بفترة قصيرة. وخلال عام واحد، تم بيع أكثر من طنين من المنتجات الغذائية بهذه الطريقة، ولم يتنه الأمر بها في القمامة، وفقا لما قالته الشركة. فهذا نموذج يبدو أنه يمثل سابقة يحتذى بها، وقال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا إنه سوف يتم إتاحة خيار شراء المنتجات الغذائية على متن طائرات الشركة هذا العام.

ا.ف/ ع.غ   (د.ب.أ)

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  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

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    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

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  • غابة بريموري في روسيا

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  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

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