 الذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى العنف في أفلام السينما | علوم وتكنولوجيا | DW | 07.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى العنف في أفلام السينما

من يوم إلى آخر يزداد حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات حياتنا، وتمكن باحثون أمريكيون لتوظيف منظومة الذكاء الاصطناعي لتقييم مستوى العنف في سيناريوهات أفلام السينما من خلال تفسير اللغة.

Symbolbild Künstliche Intelligenz (picture-alliance/360-Berlin/J. Knappe)

ابتكر فريق بحثي في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تقييم مستوى العنف في سيناريوهات الأفلام السينمائية، مما قد يساعد المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو في تحديد درجة تصنيف الأعمال السينمائية التي يقدمونها في المستقبل.

وتعتبر التقنية الجديدة التي طورها باحثون في مختبر "تحليل الإشارات والتفسيرات" التابع لكلية الهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية أول دراسة من نوعها تستخدم تقنيات تفسير اللغة في تحديد درجات العنف في سيناريوهات الأعمال السينمائية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في الأبحاث والتكنولوجيا بأن هذه المنظومة الجديدة تعتمد على قاعدة بيانات تحتوي على 732 من الأفلام السينمائية المعروفة والتي تتضمن محتوى يتسم بالعنف.

مختارات

يمكن لأصحاب الحسابات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يجدوا بسهولة الصور المناسبة، بعد أن بات الذكاء الاصطناعي يُنشئ طوفاناً من صور الأشخاص المزيفة التي يصعب التحقق من حقيقتها بسهولة. (17.02.2019)

من يوم إلى آخر يزداد عدد المجالات التي يقتحمها الذكاء الاصطناعي، فقد تمكن باحثون من تسخيره للتمييز بين العسل الحقيقي والمغشوش. المنظومة يمكنها التعرف على نوعية العسل المعروضة عليها بناء على البيانات المسجلة بها سلفاً. (27.01.2019)

يحاول باحثون من الهند الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لصنع نسخ رقمية من "شخصيات الموتى" اعتماداً على تطبيق ألكتروني يعمل الإرث الرقمي الذي يخلفه المتوفى. فهل يخفف عنّا ذلك ألم الخسارة والفقدان؟ (25.11.2018)

وبناء على هذه البيانات، صنع الباحثون نموذجاً للتعلم الاصطناعي يحتوي على شبكة عصبية يمكنها إجراء عملية تقييم بناء على البيانات المتاحة لديها. وتقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بتقييم اللغة في الحوار والسيناريو المعروض عليها، كما ترصد أي أوجه تشابه بين السيناريو الجديد والأعمال المسجلة لديها على قاعدة البيانات من حيث اختيار الكلمات والانعكاسات النفسية التي تعبر عنها عبارات الفيلم.

وفي هذا السياق يقول الباحث شريكان نارايانان الذي شارك في تطوير المنظومة: "في العادة، عندما يبحث الناس عن مشاهد العنف في المواد الإعلامية، فإنهم يبحثون عن الطلقات النارية ومطاردات السيارات أو الحوادث، ومشاهد القتال والشجار".

ويستدرك نارايانان بالقول: "لكن اللغة هي أكثر دقة، وبالتالي فإن منظومة الذكاء الاصطناعي تستطيع رصد العنف في سياق المشهد الدرامي، وليس فقط اعتماداً على معاني الألفاظ أو اختياراتها".

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


مختارات

عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

كشفت الخبيرة الأمريكية في وسائل الإعلام الرقمية أيمي ويب أن التطور في هذه الألفية يفسح المجال أمام الروبوتات للقيام بدور أكبر في حياتنا بشكل بات يهدد وظائف العاملين في بعض المجالات والاستعاضة عنهم بآلات وتقنيات جديدة. (26.03.2017)  

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