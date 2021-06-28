 الدين.. هل يساعد في تحقيق التنمية في إفريقيا أم يعيقها؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.07.2021

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ثقافة ومجتمع

الدين.. هل يساعد في تحقيق التنمية في إفريقيا أم يعيقها؟

تعد الدول الإفريقية من أكثر البلدان تدينا لكنها في الوقت بلدان غير متقدمة. فهل يمكن أن يكون الدين المشكلة الأساسية أم أن التفسير الخاطئ للأديان يعيق التقدم والتنمية في إفريقيا؟ أم أن الدين يمكن أن يكون محفزا للتغيير؟

Kombobild Moschee - Kirche in Afrika

صورة مركبة لمؤمنين أمام الجامع الكبير بنيامي عاصمة النيجر ومشهد احتفال ديني بالكنيسة الأرثودوكسية بأثيوبيا

تعد الدول الإفريقية الأكثر تدينا في العالم، وفقا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب فيما يبدو أن الاستطلاع يدعم المقولة السائدة من أن أكثر البلدان تدينا تميل لأن تكون الأقل تطورا وتنمية. لكن عالم التنمية جاريث جيه وول يشير إلى أنه يجب تحديد ما المقصود بـ "التنمية" قبل أن نأخذ الأديان في عين الاعتبار.

مختارات

تبدي ألمانيا اهتماما متزايدا في سياستها بالقارة الأفريقية. لكن نجاحها في الوصول إلى العمق الأفريقي يحتاج إلى مقومات عدة من أبرزها منطقة مغاربية مندمجة كحلقة وصل جيواستراتيجية، وهنا تكمن المعضلة.

تشتكي الكنيسة الكاثوليكية من تنامي التطرف الإسلامي في إفريقيا جنوبي الصحراء وما يشكله من تهديد للتعايش بين المسيحيين والمسلمين. ودعت إلى ضرورة تقوية ودعم القوى المستعدة للحوار في المنطقة .

افريقيا غير مستقرة سياسيا، فهناك الكثير من الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال عن دول خط حدودها الاستعمار الأوروبي. تيغراي في أثيوبيا ليست سوى مثالا عن تلك الرغبة. في التقرير عدد من الأمثلة عن مناطق تريد الانفصال.

في ظل جائحة كورونا، يذكر الخبراء الناس باستمرار أن لهم حق إنساني في الحصول على الرعاية الصحية الكافية وهذا الحق مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لكنه غير مضمون دائماً في أفقر بلدان أفريقيا.

ويثير وول تساؤلات حيال هل التنمية تعني "تنمية اقتصادية" أو بالأحرى "منظور لتنمية بشرية" كما يحددها الخبير الاقتصادي والفيلسوف الهندي أمارتيا سين بأنها "القدرة على العيش في حياة تقدرها."

ويعكف وول حاليا على دراسة الكيفية التي يمكن بها قياس "التنمية" في رسالته لنيل درجة الدكتوراة.

وفي مقابلة مع DW، قال وول إن الطرح القائل بأن الدول الغربية "أقل تدينا من الدول الإفريقية في حاجة إلى التدقيق". ويضيف "الولايات المتحدة تعد دولة متدينة بشكل لا يصدق.

والمملكة المتحدة ليست دولة علمانية فالملكة ترأس البلاد وفي الوقت نفسه ترأس كنيسة إنجلترا. وتعد المملكة المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط في العالم (إيران وبليز) التي تمتلك زعماء دينيون ففي هذه الحالة فإن الأساقفة يمثلون السلطة التشريعية".

نهج جديد لتحديد مفهوم التنمية

يحدد أمارتيا سين مفهوم التنمية باعتباره طرحا للحرية التي تحل محل الأفكار التي يطرحها إلى حد ما خبراء التنمية في الغرب. ويقول سين – الحائز على جائزة نوبل – في كتاباته إن "الوكالة الفردية (وهي قدرة الفرد على التصرف بشكل مستقل) تعد مركزية في معالجة ..الحرمان" وهو التعريف الغربي للقارة الإفريقية باعتبارها مكانا للعوز.

تجمع في كنيسة في كينيا

تجمع في كنيسة في كينيا

ويقترح سين في كتابه "التنمية حرية" بان "التنمية يمكن رؤيتها ...كعملية ترمي إلى توسيع الحريات الحقيقة التي يحصل عليها الناس. وأن التركيز على الحريات البشرية يتعارض مع الأفكار الضيقة حيال التنمية مثل تحديد التنمية بمدى نمو الناتج القومي الإجمالي أو بالصناعة أو بالتقدم التكنولوجي أو بالحداثة الاجتماعية".

وأصبح هذا الكتاب – الذي نُشر أول مرة عام 1999، عنصرا أساسيا بين خبراء التنمية الذين يسعون إلى تقديم أطروحات لمساعدة الدول النامية. وتبعد أفكار سين، الدين عن لعب أي دور في التنمية سواء أكان للأفضل أم للأسوأ. لكن في إفريقيا لا يزال الجدل والنقاش قائما حيال هل يلعب الدين دورا في أفاق التنمية في القارة السمراء بأي مقياس أو معيار.

ولإيجاد إجابة، تم طرح أسئلة على العديد من الأشخاص الأفارقة الذين يمثلون وجهات نظر مختلفة حيال العلاقة بين الأديان والتنمية.

الدين.. حل إلهي أم سبب كل المشاكل؟

تؤمن سينثيا باندا من ملاوي بالمعجزات ولديها إيمان وقناعة بأن الحل النهائي في كافة المشاكل الاجتماعية في يد الله. وتضيف "المعجزات يمكن أن تحدث الآن.. إذا كنت مسيحيا فإن هذا سيساعدك في تنمية البلد".

ويشارك باندا في هذا الرأي تشارلز واهارا وهو أيضا من ملاوي إذ يقول في هذا الصدد "من المهم في عصرنا الحديث أن نؤمن بالمعجزات ونذهب إلى الكنائس... الدين يلعب دورا أفضل فيما يتعلق بتنمية إفريقيا". لكن في نيجيريا، البعض يتبنى أفكارا تنتقد دور الدين في الشؤون العامة مثل أشافا شيرو الذي يعمل مهندسا.

ويقول "الديانات الرئيسيتان في نيجيريا هما الإسلام والمسيحية ولم يقدما أي خطب دينية تتعلق بالفساد بأي شكل من الأشكال. كان ينبغي على الدين أن يساعد من يمارسونه إذا احترمت تعاليمه. هناك الكثير من النفاق في قلوب الناس فيما يتعلق بالتمسك بالعقيدة الدينية."

ويشاركه في هذا الرأي كالو ديمبيلي وهو موظف حكومي من نيجيريا أيضا إذ يقول "لم يساعد الدين نيجيريا بأي حال من الأحوال، بالعكس فقد ساهم بشكل كبير في تقسيمنا". ويتماشى هذا الاختلاف في الآراء حيال الدين في الطرح الذي يقدمه أمارتيا سين حيث تستند نظريته حول التنمية على المدى الذي يسمح به للأفراد "في ممارسة التقاليد أم عدم ممارستها بحرية".

منظور "المقدس"

وفي هذا الصدد، يتعين على رجال الدين أن يشقوا طريقهم خلال العقول والثقافات المتباينة والمتعارضة. من جانبه، يدافع القس جود ثاديوس لانجه وهو الرئيس الإقليمي لمبشرين كلاريتيين في الكاميرون، عن دور الدين في التنمية على سبيل المثال في التعليم، مؤكدا "لا يمكن الحديث عن التطور الفكري دون الحديث عن الرهبان".

نال أمارتيا سين جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1998 ويعد أكثر المدافعين عن العدالة

نال أمارتيا سين جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1998 ويعد أكثر المدافعين عن العدالة

وفي مقابلة مع DW، قال "يمكن أن نتذكر الماضي عندما كانت المدارس العريقة والمفتوحة فقط هي التي يملكها المبشرون؟ هذا يظهر بالفعل أحد الأجزاء الهامة من التنمية." وأشار إلى أن الطوائف الدينية خلال الحقبة الاستعمارية كانت تساعد الناس عندما يتخلى عنهم المستوطنون الأوروبيون.

وفي ملاوي، يعتقد برايت مانغو أنه عندما يتعلق الأمر بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الدينية، فإن العلاقة بين الدين والتنمية تعد أمرا معقدا. وفي هذا السياق، يضيف "نعم لعب النظام الديني دورا في إنشاء المستشفيات والمدارس وإنهاء العبودية. لكن يوجد العديد من الناس باتوا متدنيين بسبب حالتهم اليائسة. إنهم فقراء لذا فهم يذهبون إلى الكنيسة بحثا عن الأمل".

ويتماشى هذا الرأي مع ما يقدمه أمارتيا سين إذ يؤكد أن التعليم ليس فقط المفتاح الوحيد لتطوير رأس المال البشري لكنه أيضا هاما مقارنة بالأشياء الأخرى التي يتم من خلالها الحكم على مستوى تنمية المجتمعات، إذ أن التعليم يلعب دورا في تمكين الأفراد.

ويوضح سين هذا في كتابه "التنمية حرية" بقوله "إذا استطاعت المرأة أن تكون أكثر إنتاجية في صناعة السلع من خلال تعليم أفضل وصحة أفضل فليس بالأمر غير الطبيعي أن نتوقع أنها من خلال هذه الوسائل أن تحقق المزيد بشكل مباشر وأن تمتلك الحرية لتحقيق المزيد في إدارة شؤونها".

وفي الوقت نفسه، يعتقد بعض رجال الدين الإسلامي أن الدين بالفعل يعد حافزا رئيسيا في التنمية وأنه يجب تفنيد آراء الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة الدين. وفي ذلك، يقول بخاري عربي – باحث مسلم من نيجيريا –"الدين دائما نعمة...علينا دائما التفريق بين الدين واتباعه السيئين".

نأي الكنيسة عن فساد الدولة

وفي الواقع، يمثل الفساد والصراعات المزمنة تناقضا جليا مع تعاليم الديانتين الرئيسيتين في إفريقيا وهما الإسلام والمسيحية حيث أنهما يدعوان إلى التمسك بالأخلاق والآداب لمن يعملون في المناصب العامة. ويساهم هذا التناقض في إبعاد بعض الناس عن الدين فيما يذهب البعض إلى القول بأن الجشع والفساد قد دفعهم إلى اتهام الدين بكونه متورطا في منع البلدان الإفريقية من الاستفادة من إمكانياتها وثرواتها الطبيعية.

وفي ذلك، يقول ديفيد موسى – وهو تاجر من نيجيريا – يوجد فساد حتى في الدين. هذا جزء من الإحصائيات. لا أستطيع أن أحدد إذا كان الدين قد ساعد أم لم يساعد بسبب أنه جزء من النظام .. النظام الفاسد".

من جانبه، يعترف الباحث الإسلامي عرابي بمشكلة الفساد المستوطن في المجتمعات الإفريقية لكنه يوضح أن هذا لا يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي. وسلط الضوء على أن الصفقات التجارية غير الصادقة أو المناقصات الحكومية المشكوك فيها أو حتى جرائم غسيل الأموال يمكن "اعتبارها مشروعة في مجتمعاتنا الإفريقية، لكن الإسلام يعتبرها فسادا وأعمالا غير مقبولة".

ويؤكد هذا الرأي القس جود ثاديوس لانجه الذي يضرب مثالا لتوضيح كيف يمكن إساءة استخدام الدين للوصول إلى أهداف غير مشروعة وأنانية. وفي ذلك يقول "قد يمنح السارق تبرعات كبيرة للكنيسة، هذا هو الاستخدام الخاطئ للدين".

لكنه في نفس الوقت يؤكد على حقيقة مفادها أن لا يعني إلغاء شرعية من يمارسون الدين بشكل صحيح ويساهمون في جهود دفع مجتمعاتهم إلى الأمام. ويضيف "إن هذا لا يلغي حقيقة أن الدين يساهم في تحقيق التنمية. فعلى سبيل المثال، أريد القول بأن الدين ساعد في تحقيق التنمية".

من جانبه، يقر سين في كتابه "التنمية حرية" بأن "التباين الديني والطائفي يكون عرضة للاستغلال من قبل السياسيين الطائفيين وهو ما تم استغلاله عدة مرات من قبل". لكنه يؤكد أن المحك في هذا الأمر يكمن في ما تقوم به الأطياف الرئيسية في الدولة من إدانة مثل هذه الأفعال وفي نهاية المطاف توفير الضمان الديمقراطي الرئيسي ضد الاستغلال الفئوي الضيق للطائفية".

مسلمون يصلون في مسجد أغاديس الكبير في النيجر

مسلمون يصلون في مسجد أغاديس الكبير في النيجر

نماذج دينية جيدة في تعزيز التنمية

أما رجال الدين فبقدر ما يرفضون التغاضي عن الفساد يواجهون أيضا صعوبات لإثبات أنهم ليسوا جزءا من المشكلة ويرجع هذا الأمر بشكل جزئي إلى الفشل في فصل الكنيسة عن الدولة في العديد من الدول الإفريقية.

ويرى العديد من الأشخاص المتدينين أن الدين يلعب دورا كبيرا في الإبلاغ عن القرارات الحكومية سواء أكانت ديانات رسمية للدولة أم غير ذلك. وفي هذا الصدد، يسلط بعض رجال الدين على فكرة مفادها أنه يمكن الربط بين الكنيسة والدول بطريقة إيجابية، وهو ما يوضحه القس جود ثاديوس لانجه.

ويقول " المهاتما غاندي لم يكن فقط زعيما سياسيا وإنما كان زعيما دينيا جمع بين قضية الشعائر الدينية والتنمية .. وكان أسلوبه القائم على نبذ العنف في الواقع يستند على القيم الهندوسية والمسيحية". ويضيف "الأم تيريزا جعلت من صلاتها في شوارع مدينة كلكتا الهندية تحفيزا لتحقيق التنمية البشرية الكاملة. وكان جوليوس نيريري (رئيس تنزانيا الأسبق) رجل دين حقيقي. هل يمكن الحديث عن التنمية في تنزانيا دون ذكر جهود جوليوس نيريري".

يشن المتطرفون هجمات دامية باسم الدين كما يقع في ولاية بورنو النيجيرية

يشن المتطرفون هجمات دامية باسم الدين كما يقع في ولاية بورنو النيجيرية

أما العالم الإسلامي عرابي فيذهب في طرحه إلى أبعد من هذا إذ يقول إن كل شخص يمتلك القوة لأن يكون نموذجا يحتذى به في عقيدته "وذلك إذا طبق الفرد مبادئ دينه بشكل سليم وبالطريقة التي ينص عليها عقيدته، وفي هذه الحالة سينتهي الأمر لأن يكون الدين نعمة وليس نقمة". ويشير إلى أن "أنه يجب توجيه اللوم على هؤلاء القادة السيئين بسبب أفعالهم وليس الدين".

تطبيق ما تُوعظ به

وفيما تختلف الآراء بين الشعوب الأفارقة حيال تأثير الدين ودوره في التنمية في القارة السمراء، إلا أن خلاصة القول تكمن فقط في تفسير الدين وتطبيقه وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب بأي شكل من الأشكال، لكن ليس الدين كممارسة في حد ذاته.

ويسلط هذا الأمر على أنه عندما يكون تفسير الدين ضارا لمبادئ هذا الدين فإنه من المحتمل أن يكون أيضا ضارا للمجتمع. وفي هذا الصدد، فإن قضية قياس التنمية والتطوير عن طريق معيار المال، قد تحتاج إلى المراجعة. لذا يمكن القول بانه مفهوم الدين وما تعنيه مقاصد التنمية في الواقع يمكنهم الاستفادة من المحاولات البناءة من أجل إعادة تحديد دور وقيم الدين والتنمية في المجتمع في الوقت الحالي - خاصة في إفريقيا التي لا تزال تعصف بها اضطرابات وصراعات.

ميمي ميفو تاكامبو / م ع

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


 

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