الديمقراطي جو بادين يعلن ترشحه لمنافسة ترامب ويهاجمه بشدة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي البارز جو بايدن على حسابه في موقع "تويتر" الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020، وحدد دخوله في السباق التمهيدي المزدحم للحزب الديمقراطي كمنافس مباشر للرئيس دونالد ترامب.

وشدد بايدن في رسالته الافتتاحية للناخبين، التي صدرت في شكل مقطع فيديو على موقعي "تويتر" و"يوتيوب"، أن الوضع العالمي والتماسك الداخلي للولايات المتحدة في خطر إذا ما ظل ترامب في السلطة لأربع سنوات أخرى. وقال: "إذا منحنا ترامب ثمان سنوات في البيت الأبيض، فسوف يغير طابع هذه الأمة جوهرياً وللأبد... لا يمكنني الوقوف ورؤية هذا وهو يحدث".

وهاجم السناتور السابق بايدن (76 عاماً)في مقطع الفيديو، الذي يستمر ثلاث دقائق ونصف دقيقة، موقف الرئيس ترامب الجمهوري حيال الديمقراطية والعرق، مركزاً بشدة على مسيرة "توحيد اليمين" عام 2017 والاحتجاجات المضادة في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، عندما قال ترامب إن هناك "أشخاصاً جيدين للغاية في الجانبين"، وهو ما جلب له انتقادات بايدن وآخرين.

ويعد بايدن، وهو ديمقراطي ينتمي لتيار الوسط، المرشح المتصدر في السباق الديمقراطي الذي يضم نحو 20 متنافساً. ولا يوجد سوى عدد قليل من المنافسين الأقوياء أمام نائب الرئيس السابق، أبرزهم بيرني ساندرز السناتور التقدمي، الذي يأتي خلفه في استطلاعات الرأي. وهذه هي ثالث محاولة لبايدن للحصول على تذكرة الترشح لخوض السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي.

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وسرعان ما انتقد ديمقراطيون يساريون بايدن، قائلين إنه "ليس على تواصل" مع التقدميين، وشككوا في قدرته في التغلب على ترامب. وقال "ديمقراطيو العدالة"، وهي مجموعة من التقدميين داخل تكتل يسار الوسط في الحزب الديمقراطي: "فشل الحرس القديم في الحزب الديمقراطي في فترة ترامب، ولا يمكن الاعتماد عليهم في قيادة الكفاح ضد سياسات فرق تسد التي يتبعها اليوم".

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)