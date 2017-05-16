الديمقراطي جو بادين يعلن ترشحه لمنافسة ترامب ويهاجمه بشدة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي البارز جو بايدن على حسابه في موقع "تويتر" الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020، وحدد دخوله في السباق التمهيدي المزدحم للحزب الديمقراطي كمنافس مباشر للرئيس دونالد ترامب.
وشدد بايدن في رسالته الافتتاحية للناخبين، التي صدرت في شكل مقطع فيديو على موقعي "تويتر" و"يوتيوب"، أن الوضع العالمي والتماسك الداخلي للولايات المتحدة في خطر إذا ما ظل ترامب في السلطة لأربع سنوات أخرى. وقال: "إذا منحنا ترامب ثمان سنوات في البيت الأبيض، فسوف يغير طابع هذه الأمة جوهرياً وللأبد... لا يمكنني الوقوف ورؤية هذا وهو يحدث".
وهاجم السناتور السابق بايدن (76 عاماً)في مقطع الفيديو، الذي يستمر ثلاث دقائق ونصف دقيقة، موقف الرئيس ترامب الجمهوري حيال الديمقراطية والعرق، مركزاً بشدة على مسيرة "توحيد اليمين" عام 2017 والاحتجاجات المضادة في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، عندما قال ترامب إن هناك "أشخاصاً جيدين للغاية في الجانبين"، وهو ما جلب له انتقادات بايدن وآخرين.
ويعد بايدن، وهو ديمقراطي ينتمي لتيار الوسط، المرشح المتصدر في السباق الديمقراطي الذي يضم نحو 20 متنافساً. ولا يوجد سوى عدد قليل من المنافسين الأقوياء أمام نائب الرئيس السابق، أبرزهم بيرني ساندرز السناتور التقدمي، الذي يأتي خلفه في استطلاعات الرأي. وهذه هي ثالث محاولة لبايدن للحصول على تذكرة الترشح لخوض السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي.
وسرعان ما انتقد ديمقراطيون يساريون بايدن، قائلين إنه "ليس على تواصل" مع التقدميين، وشككوا في قدرته في التغلب على ترامب. وقال "ديمقراطيو العدالة"، وهي مجموعة من التقدميين داخل تكتل يسار الوسط في الحزب الديمقراطي: "فشل الحرس القديم في الحزب الديمقراطي في فترة ترامب، ولا يمكن الاعتماد عليهم في قيادة الكفاح ضد سياسات فرق تسد التي يتبعها اليوم".
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
ليدي غاغا تصلي من أجل "أن يمر يوم الإقتراع بسلام"
احتدام المنافسة الانتخابية واستخدام وسائل غير مسبوقة بين المرشحين، دفعت المغنية لادي غاغا إلى القول "إنني أصلي من أجل أن يمر يوم الإقتراع بسلام". الفنانة الأمريكية ورغم أنها تدعم المرشحة كلينتون الا أنها لا تهاجم منافسها ترامب. لكن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم النجوم الذين يشاركون في حملات المرشحين.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لنصرخ بصوت عال..
قبل الانتخابات الأمريكية بأسبوع، أعلنت المغنية الأمريكية المشهورة جينفر لوبيز تأييدها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. مغني الروك الأمريكي بون جوفي أيضا يدعم كلينتون ويحيي سلسلة حفلات مجانية دعما لحملتها ضد دونالد ترامب.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
التعري لدعم كلينتون
المغنية كايت بيري أقامت حفلات للطلاب لحشد الدعم لهيلاري كلينتون، لكنها لم تكتف بذلك وأرادت أن تدعم مرشحتها المفضلة بطريقة مختلفة عن الآخرين، فنشرت مقطع فيديو على يوتيوب تعرت خلاله تماما وهي في مركز انتخابي تطالب بالتصويت لكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لكمة في الوجه
في مقطع فيديو أعلن الممثل الأمريكي روبرت يد نيرو عن تأييده وبشكل واضح تماما بقوله: "قال إنه يريد أن يوجه لكمة في الوجه لمن يحتجون خلال حملاته الانتخابية. وأنا اريد أن أوجه له لكمة في جهه. هل نريد شخصا مثل هذا رئيسا؟ لا أظن ذلك".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
"جيل من الجبناء"
أما الممثل والمخرج كلينت استوود فهو يدعم ترامب. "لدينا جيل من الجبناء" يقول استوود معلنا أنه سينتخب ترامب. وصحيح أنه ليس من أنصاره، ولكنه يراه أهون الشرين مقارنة بكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حين يتعلق الأمر بالصورة
بعض النجوم الأمريكيين لا يعلنون ولا يكشفون عن دعمهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لأنهم يخشون على صورتهم لدى الجمهور. لكن الممثل شارلي شين صرح بدعمه لترامب وقال في تغريدة له عام 2015 "إذا اتصل بي ترامب سأصبح نائبا للرئيس".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
كلينتون ستصبح رئيسة أمريكا
نجمة هوليوود ميرل ستريب شاركت في إحدى حملات المرشحة الديمقراطية كلينتون حيث صعدت المنصة وأعلنت عن دعمها لها وقالت "هيلاري رودهام كلينتون ستصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حفلات عشاء في بيت كلوني
نجم هوليوود جورج كلوني أعلن ومنذ أن كانت هيلاري كلينتون عضوا في مجلس الشيوخ، عن تأييده لها، مثلما يظهر في هذه الصورة التي تعود إلى عام 2003. والآن يقيم كلوني في بيته حفلات عشاء لجمع التبرعات لكلينتون، حيث تكلف وجبة العشاء لديه 33 ألف و400 دولار، فقط!
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
الرقص أمام الكاميرا
شاركت كلينتون في برنامج حواري للمذيعة إلين دي غنيريس، ورقصت خلاله مع المذيعة والممثلة الكوميدية آمي شومر ونجمة البوب بنك، وذلك من أجل دفع المشاهدين إلى انتخابها.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
مؤيدو ترامب مع بعضهم
مقارنة مع مؤيدي كلينتون، قائمة مؤيدي ترامب قصيرة، ولكنها تضم مشاهير أيضا مثل المغني كيد روك وبطل العالم للملاكمة مايك تايسون والممثل هولك هوغان (في الصورة). يدعم هؤلاء ترامب ولكن على استحياء، حيث لا يظهر أي منهم في حملته الانتخابية على المنصة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
طرق الأبواب
المعغنية ميلي كروس تدعم بشكل علني وافتخار كلينتون، حيث قامت مؤخرا في إحدى كليات جامعة فيرجينيا بالانتقال من غرفة لأخرى تطرق الباب وتدعو لانتخاب كلينتون كأول إمرأة ومؤيدة للحركة النسوية رئيسة للولايات المتحدة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
هيلاري للرئاسة
تستغل حملة كلينتون مختلف مواقع التوصل الاجتماعي من أجل التأثير على الشباب وكسب تأييدهم. وفي هذا السياق كسبت كلينتون نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان التي لها 50 مليون متابع على تويتر، إلى صفها. نينا نيبرغال/ عارف جابو