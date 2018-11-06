 الديمقراطيون ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ | أخبار | DW | 07.11.2018

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أخبار

الديمقراطيون ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ

ذكرت شبكتا (سي إن إن) و(فوكس نيوز) الأمريكيتين أن الديمقراطيين باتوا يسيطرون على مجلس النواب بينما احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، أما الرئيس دونالد ترامب فقد وصف نتائج الانتخابات بالنجاح الهائل.

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Demokraten in Washington (Reuters/A. Drago)

تتماشى التقديرات الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء (السابع من فبراير/ تشرين ثان) إلى حد كبير مع الاستطلاعات قبيل يوم الانتخابات التشريعية الأمريكية التي تنبأت بانقسام الكونغرس. ومن المرجح أن يشكل ذلك صفعة لأجندة ترامب التشريعية، بينما بات بإمكان الديمقراطيين استخدام السيطرة على مجلس النواب لفتح تحقيقات مع الرئيس.

وحسب التقديرات فإن الديموقراطيين سيفوزون بـ229 مقعدا مقابل 206 للجمهوريين. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها "نجاح هائل" على الرغم من أن حزبه الجمهوري فقد السيطرة على مجلس النواب. وكتب ترامب على تويتر "نجاح هائل (تحقق) الليلة، شكرا لكم جميعا".

وحرص ترامب الذي اثبت حتى الآن عن مهارة سياسية، في الأيام الأخيرة على الإشارة إلى أن الحملة المكثفة التي خاضها دعما لحزبه اقتصرت على المرشحين لمجلس الشيوخ لعدم توافر الوقت الضروري لدعم المرشحين لمجلس النواب وعددهم كبير.
في المقابل، تعهدت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي "بترميم الضوابط والمحاسبة التي نص عليها الدستور على إدارة ترامب"، واعدة في المقابل بأن  "كونغرس ديموقراطيا سيعمل على حلول تجمعنا، لأننا سئمنا جميعا الانقسامات".
ونجح الحزب الديمقراطي في الدفاع عن منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، الأكثر تعدادا للسكان بين الولايات الأمريكية، حيث فاز جافين نيوسم (51 عاما) نائب حاكم الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ضد منافسه الجمهوري جون كوكس (63 عاما)، وذلك حسبما أفادت عدة قنوات أمريكية. وعرف نيوسوم بقراره المثير عام 2004 كعمدة لمدينة سان فرانسيسكو بإعطاء الضوء الأخضر للمثليين والمثليات للزواج. ثم أقرت المحكمة العليا الأمريكية عام 2015 زواج المثليين في جميع الولايات الأمريكية. وتصنف ولاية كاليفورنيا كولاية، كصاحبة أكبر خامس اقتصاد على مستوى العالم. كما تعتبر الولاية رائدة عالميا في حماية المناخ. وتراهن الولاية من خلال مبادرات خاصة بها على مستوى العالم على إرسال رسائل واضحة ضد سياسة المناخ التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب.

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نجم جديد للديمقراطيين الأمريكيين

من جهته، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي السابق بيرني ساندرز دونالد ترامب بأنه يعاني من الكذب المرضي، كما وجه انتقادا لسياساته العنصرية، وذلك في خطاب إعلان النصر بعد إعادة انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت. وقال ساندرز وسط صيحات أنصاره "الأهم حتى من كل هذه السياسات الفظيعة هو أن لدينا رئيسا للولايات المتحدة يعاني من الكذب المرضي ويفعل شيئا لم أشهد رئيسا يفعله طوال حياتي". وأضاف :"بدلا من التقريب بين الأمريكيين، يحاول تقسيمنا على أساس لون بشرتنا، والمكان الذي جئنا منه، على أساس ديننا، على أساس جنسنا، على أساس هويتنا الجنسية". وقال "وظيفتنا هو أن نقول لهذا الرئيس إننا لن نتسامح مع سياسات عنصرية وجنسية ومعادية للمثلية".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


 

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