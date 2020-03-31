الدول الغربية تواصل تصدر قائمة ضحايا فيروس كورونا

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 73 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020)، استنادا إلى مصادر رسمية.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,310,930 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 249,700 شخص على الأقل حتّى اليوم.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس 5,000 شخص وتأكّدت إصابة 66,187 آخرين. والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1,209 حالات وفاة جديدة، وفرنسا (833 حالة وفاة) وإسبانيا (637 حالة وفاة).

نحو ثلاثة أرباع المتوفين من أوروبا

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 16,523 حالة وفاة من أصل 132,547 إصابة. والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث توفّي 13,055 شخصا من أصل 135,032 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 10,389 وفاة من أصل 347,033 إصابة، وفرنسا مع 8,911 وفاة من أصل 98,010 إصابات، والمملكة المتحدة مع 5,373 وفاة من أصل 51,608 إصابات.

وبلغت الحصيلة الإثنين الساعة 19,00 ت غ 52,498 وفاة من أصل 696,110 إصابات في أوروبا. ويشكل عدد المتوفين في أوروبا إلى عدد الضحايا في العالم كله نسبة تزيد عن 71 في المائة.

مشاهدة الفيديو 01:18 شارك ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aSnT ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة والأبحاث تتواصل لاكتشاف علاج فعال

أما على الجانب الآخر من الأطلسي فقد تم تسجيل 10,728 وفاة من أصل 363,501 إصابة في الولايات المتحدة وكندا.

بينما توجد في قارة آسيا 4,265 وفاة من أصل 121,355 إصابة، و3,948 وفاة من أصل 79,747 إصابة في الشرق الأوسط، و1,188 وفاة من أصل 33,819 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و467 وفاة من أصل 9,457 إصابة في إفريقيا و45 وفاة من أصل 6,941 إصابة في أوقيانيا. وأُعِدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.

عربيا، سجلت مصر اليوم الاثنين 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1322 وإجمالي حالات الوفيات إلى 85. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن جميع الحالات الجديدة هي لأشخاص مصريين بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية.

أما في السعودية، فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن المملكة قررت فرض حظر تجول 24 ساعة في عدد من المدن، تشمل جدة والطائف والقطيف والخبر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي المغرب سجلت اليوم الاثنين 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى نحو 80 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 1120 حالة، بحسب أرقام وزارة الصحة.

ف.ي/ص.ش (رويترز،د.ب.ا، ا.ف.ب)

