 الدول الغربية تواصل تصدر قائمة ضحايا فيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2020

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أخبار

الدول الغربية تواصل تصدر قائمة ضحايا فيروس كورونا

لا يزال فيروس كورونا يخطف أرواح آلاف الناس يوميا، ووصل عدد من قضوا بسببه لأكثر من 73 ألف شخص بالعالم. وتواصل الدول الغربية الكبرى احتلال مراكز الصدارة في قائمة المتضررين من الفيروس سواء من حيث أعداد المصابين أو الموتى.

أطباء يتلقون تعليمات استخدام أجهزة التنفس الصناعي في المستشفى الجامعي في هامبورغ الألمانية

الدول الغربية الكبرى ذات الأنظمة الصحية المتفوقة على باقي العالم هي أكثر من تضررت حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 73 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020)، استنادا إلى مصادر رسمية.

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وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة. 
وتمّ تشخيص أكثر من 1,310,930 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 249,700 شخص على الأقل حتّى اليوم.
وتوفّي منذ حصيلة الأمس 5,000 شخص وتأكّدت إصابة 66,187 آخرين. والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1,209 حالات وفاة جديدة، وفرنسا (833 حالة وفاة) وإسبانيا (637 حالة وفاة).

نحو ثلاثة أرباع المتوفين من أوروبا
وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 16,523 حالة وفاة من أصل 132,547 إصابة.  والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث توفّي 13,055 شخصا من أصل 135,032 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 10,389 وفاة من أصل 347,033 إصابة، وفرنسا مع 8,911 وفاة من أصل 98,010 إصابات، والمملكة المتحدة مع 5,373 وفاة من أصل 51,608 إصابات.
وبلغت الحصيلة الإثنين الساعة 19,00 ت غ 52,498 وفاة من أصل 696,110 إصابات في أوروبا. ويشكل عدد المتوفين في أوروبا إلى عدد الضحايا في العالم كله نسبة تزيد عن 71 في المائة. 

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ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة والأبحاث تتواصل لاكتشاف علاج فعال

أما على الجانب الآخر من الأطلسي فقد تم تسجيل 10,728 وفاة من أصل 363,501 إصابة في الولايات المتحدة وكندا.

بينما توجد في قارة آسيا 4,265 وفاة من أصل 121,355 إصابة، و3,948 وفاة من أصل 79,747 إصابة في الشرق الأوسط، و1,188 وفاة من أصل 33,819 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و467 وفاة من أصل 9,457 إصابة في إفريقيا و45 وفاة من أصل 6,941 إصابة في أوقيانيا. وأُعِدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.
عربيا، سجلت مصر اليوم الاثنين 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1322 وإجمالي حالات الوفيات إلى 85. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن جميع الحالات الجديدة هي لأشخاص مصريين بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية.
أما في السعودية، فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن المملكة قررت فرض حظر تجول 24 ساعة في عدد من المدن، تشمل جدة والطائف والقطيف والخبر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. 
وفي المغرب سجلت اليوم الاثنين 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى نحو 80 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 1120 حالة، بحسب أرقام وزارة الصحة.
ف.ي/ص.ش (رويترز،د.ب.ا، ا.ف.ب)
 

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


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