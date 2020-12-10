 ″الدولة الإسلامية″ .. تنظيم أصابه الضعف لكن لا يزال خطيراً | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.12.2020

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سياسة واقتصاد

"الدولة الإسلامية" .. تنظيم أصابه الضعف لكن لا يزال خطيراً

قبل سنوات كان يظهر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كمنظمة إرهابية قوية واليوم تراجع إلى حد كبير إلى الوراء. لكن مازال بمقدوره حتى الآن حشد أنصار لتنفيذ اعتداءات. فأين مناطق خطورته؟ وكيف يواصل "داعش" تجنيد أعضاء جدد؟

مقاتلو داعش في العراق (صورة رمزية من الأرشيف)

تنظيم "داعش" كان قويا مثلا في 2014، أما في 2020 فيمكن الانطلاق من أنه "فقد الجزء الأكبر من شبكة اتصالاته ومصادر تمويله على مستوى العالم".

لقد رجعوا إلى ألمانيا، المرأتان والإثنا عشر طفلا، الذين جلبتهم وزارة الخارجية الألمانية مؤخرا من معتقل الهول في شمال سوريا. إنه عمل إنساني من وجهة نظر الإدارة الذاتية الكردية، لكنه كذلك عملية لصرف العبء عن قواها الأمنية. لأن في معتقل الهول يعيش حوالي 64 ألف شخص، غالبيتهم من المنطقة التي احتلها تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش). وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن معظم السجناء هم مواطنون سوريون وعراقيون. لكن هناك ما يقرب من 9500 يأتون من أماكن أخرى، وكثير منهم من أوروبا

وكل شخص يغادر المعتقل يسهل المأمورية على السلطات الأمنية التي تضغط منذ شهور لتخفيف العبء مع الإشارة إلى أن العديد من المعتقلين يواصلون الاعتقاد في الفكر المتشدد ويمثلون، على غرار الماضي، تهديدا محتملا. وإذا ما تكمن هؤلاء الأشخاص من الهروب خلال انتفاضة، كما هو التحذير، فإنهم سيلتحقون فورا بتنظيم "داعش" أو مجموعات إرهابية أخرى.

مخيم الهول للاجئين في الحسكة بشمال سوريا، يعد معقلا لجهاديين مفترضين

مخيم الهول للاجئين في الحسكة بشمال سوريا، يعد معقلا لجهاديين مفترضين

منظمة منهكة

لكن إذا ما نجح إرهابيون محتملون في الانضمام مجددا لتنظيم "داعش"، فإنهم سيجدون فقط تنظيما حافظ على ظله. فأيام مجد السنوات الماضية قد ضاع، وهو لم يعد يسطع بتلك الديناميكية لا تنظيميا ولا رمزيا حتى لحظة تدميره في سنوات 2017 و 2018. ومقارنة مع وضعه قبل خمس سنوات فإن تنظيم "داعش" قد ضعف بشكل ملموس، يقول بيتر نويمان، أستاذ الدراسات الأمنية في المعهد الملكي بلندن في مقابلة مع دويتشه فيله. ففكرة الخلافة المعلنة في 2014 لم تعد تمارس قوة جاذبية، كما أن "داعش" يخضع للمراقبة القوية في العراق. "هناك يسود ضغط هائل يصعب عليه تنظيم نفسه والوصول إلى أسلحة جديدة وتجنيد أعضاء جدد. كل هذا يضعف الحركة بشكل قوي في بلدانها الأصلية، العراق وسوريا".

أعضاء في داعش بأحد السجون في الحسكة بشمال سوريا (17/11/2019)

مستقبل مجهول ينتظر أعضاء "داعش" في أحد السجون بالحسكة في شمال سوريا

خسران مصادر التمويل

وإلى تقييم مشابه يتوصل أيضا الباحث في شؤون الإرهاب، جاسم محمد صاحب موقع europarabt.com. وطبقا لتقديرات من داخل الحكومة العراقية يوجد حاليا نحو 3.500 مقاتل في العراق وربما 4000 مقاتل في سوريا، كما يقول محمد لدويتشه فيله. "في العراق وأيضا في سوريا تراجع تنظيم "داعش". فهو لم يعد بإمكانه تنفيذ عمليات كبيرة". ويواصل "داعش" محاولة الحصول على أسلحة "لكن معلومات من الحكومة العراقية تشير إلى أن التنظيم يملك فقط أسلحة خفيفة. كما يمكن الانطلاق من أن "داعش" فقد شبكة اتصالاته ومصادر تمويله على مستوى العالم في جزئها الأكبر".

"مجموعات صغيرة متحركة"

وإذا ما قرر "داعش" القيام بعمليات، فإنها تكون من نوعية محدودة. "في الغالب يتم تنفيذها من قبل مجموعات صغيرة متحركة لا تضم في العادة أكثر من عشرة أشخاص". كما أن هذه الاعتداءات تحصل في الغالب في مناطق نائية خارج المدن. "ويتعلق الأمر بتنفيذ عمليات سريعة مثل وضع حواجز على الطرق والاعتداء على منشآت حدودية عسكرية". وبما أن التحويلات المالية لتنظيم "داعش" باتت هي الأخرى تحت المراقبة المشددة، فإن إمكانياته الاقتصادية باتت هي الأخرى جد محدودة. "وهذا قاد إلى أن عمليات تنظيم "داعش" تراجعت على مستوى العالم"، يوضح جاسم محمد.

عناصر شرطة فرنسية أمام كنيسة نوتردام في نيس (29/10/2020)

تنظيم داعش أصابه الضعف في أوروبا لكنه ما زال قادرا على شن هجمات مثل الهجوم الذي وقع على كنيسة نوتردام في نيس في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

تقنيات حشد جديدة

لكن لا يوجد هناك دافع لوقف التحذيرات من التنظيم، لأنه في أماكن أخرى مثلا في أوروبا ما يزال "داعش" ناشطا. إلا أنه غير أسلوبه، كما يقول بيتر نويمان. فهو في الحقيقة ليس مستعدا في الوقت الحاضر لعمليات كبيرة، كما لا يمكن له على غرار ما قبل خمس سنوات أن يعول على أعضاء مكونين عسكريا ولهم تجربة قتال ملموسة. وعوض ذلك تحصل اعتداءات صغيرة من قبل أشخاص منفردين كما حصل مؤخرا في باريس ونيس وفيينا ودرسدن.

مختارات

من أين حصل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على أسلحته؟ وكيف مول عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية؟ تقرير حديث لمركز أبحاث بريطاني يجيب على ذلك، ويكشف عن شبكة الإمداد الدولية التي استغلها تنظيم داعش طوال سنوات.

بعد هجمات وتفجيرات في عدة مناطق تبناها تنظيم داعش، أطلقت الحكومة حملة عسكرية واسعة في منطقة الأبنار لملاحقة فلول التنظيم، حسب ما أعلنته قيادة العمليات. فهل أعاد التنظيم ترتيب صفوفه واستيقظت خلاياه النائمة؟

"وبهذه الطريقة يريد "داعش" البرهنة على أنه ما يزال حاضرا وبمقدوره توجيه الضربات. وبذلك، فإنه يبحث على وجه التحديد عن دوافع جديدة للتعبئة، على سبيل المثال النقاش حول الرسوم الكاريكاتورية". 

ولا تكون هناك في الغالب حاجة لبذل جهد خاص من أجل تجنيد أعضاء وكسب متابعين. فمن أجل كسب أنصار تكفي فيديوهات تصاحبها موسيقى مثيرة للعواطف وبها مشاهد متفرقة موحية. وهذا التجنيد عبر شبكة الانترنت هو أسهل وأكثر فاعلية في كثير من الأحيان من عمل الكتاتيب ذات الصلة والمجموعات المتشددة التي تحتشد حول دعاة من نفس التفكير في بعض المساجد. وغالبًا ما يمر التطرف هنا دون أن يلاحظه أحد.

التواجد في افريقيا

وخارج أوروبا، يتواجد داعش أيضا في أفريقيا، كما يقول جاسم محمد. "داعش يعزز قدراته حاليا، خاصة في غرب وشمال أفريقيا". وقبل كل شيء، يستغل الفوضى القائمة في ليبيا. بالإضافة إلى التعبئة الأيديولوجية، ويُعنى تنظيم الدولة بشكل أساسي بتوسيع طرق التهريب إلى أفريقيا جنوب الصحراء. وتمتزج الدوافع الإجرامية والأيديولوجية في هذه التركيبة.

ويقول جاسم محمد: "إن للقاعدة حاليا نفوذاً أكبر في المنطقة. ولكن بشكل عام، يمكن افتراض أن الأنشطة الإرهابية في غرب أفريقيا ستزداد على الرغم من الجهود المبذولة"

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


 

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