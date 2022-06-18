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الدولار الأمريكي

يهيمن الدولار الأمريكي على التجارة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهو العملة التي يتم بها تداول العديد من المواد الأولية وعلى رأسها النفط الخام. ويلعب الدولار الأمريكي دور عملة عالمية ثانية بشكل غير رسمي.

يعود اعتماد الدولار كعملة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية بتوصية من الرئيس توماس جيفرسون إلى أواخر النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد تم تعديل قيمته بالذهب أكثر من مرة إلى أن استقر على سعر محدد بموجب اتفاقية برايتون وودز. وهناك دول عديدة أطلقت على عملتها اسم دولار مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

مطالبا بإجراء إصلاحات.. شولتس يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي

مطالبا بإجراء إصلاحات.. شولتس يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي 18.06.2022

دعا المستشار أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي لإجراء إصلاحات لتسهيل قبول الأعضاء الجدد وقال "لن يكون ممكنا دائما اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء". ويعتزم إدراج تعزيز التعاون بين الديمقراطيات في العالم ضمن موضوعات قمة السبع.
الزيادة الأكبر منذ 30 عاماً.. المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة

الزيادة الأكبر منذ 30 عاماً.. المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 15.06.2022

في أكبر زيادة منذ عام 1994، أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة، بعد بيانات لم تظهر تقدمًا يذكر في معركته ضد التضخم، متوقعًا تباطؤًا في الاقتصاد في زيادة في البطالة.

بعد عامين من الانقطاع.. استئناف المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية

بعد عامين من الانقطاع.. استئناف المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية 14.06.2022

شكل الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة أكبر مانح للشعب الفلسطيني، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية. وبسبب خلافات، من بينها محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، تعطل دفع الأموال لعامين، لتعلن فون دير لاين استئناف تقديم المساعدات.

ألمانيا- التضخم يبلغ مستوى قياسياً لم يسجل منذ نصف قرن

ألمانيا- التضخم يبلغ مستوى قياسياً لم يسجل منذ نصف قرن 14.06.2022

ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي تواجه كابوس ارتفاع نسب التضخم. المعدل بات منهكا نظرا للأرقام التي أعلن عنها الثلاثاء مكتب الإحصاء الاتحادي والتي كشفت أيضا عن ارتفاع كبير لأسعار منتجي السلع الزراعية.

لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟

لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟ 07.06.2022

إيلون ماسك يهدد بالخروج من صفقة توتير متهماً شركة التدوينات القصيرة بالإخلال بالشروط عبر حجب بيانات ومعلومات لها صلة بالصفقة، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة واضحة لمنح نفسه مخرجاً سهلاً من الصفقة المثيرة للجدل.
مفاوضات مكثفة لتصدير الحبوب من أوكرانيا وتجنب إعصار مجاعة

مفاوضات مكثفة لتصدير الحبوب من أوكرانيا وتجنب "إعصار مجاعة" 03.06.2022

تخوض الأمم المتحدة مفاوضات مكثفة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء غزوها جارتها وبالتالي تمنع تصدير حبوبها التي يعتمد عليها الملايين.
برلمان ألمانيا يفتح الطريق لتحديث الجيش وموسكو تنتقد خطط برلين

برلمان ألمانيا يفتح الطريق لتحديث الجيش وموسكو تنتقد خطط برلين 03.06.2022

وجهت روسيا اتهاما لألمانيا بزعزعة الأمن الأوروبي في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لتعزيز إنفاقها العسكري، فقد وافق البوندستاغ على تعديل دستوري للسماح بتمويل تحديث الجيش من خلال تخصيص 100 مليار يورو لذلك.
ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش

ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش 30.05.2022

"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.
دراسة عن الغلاء في ألمانيا: الأسوأ لم يأت بعد

دراسة عن الغلاء في ألمانيا: "الأسوأ لم يأت بعد" 29.05.2022

قالت دراسة اقتصادية إن منتجي السلع الغذائية والمشروبات رفعوا أسعارهم في ألمانيا منذ بداية عام 2021 بنسبة 16.6% في المتوسط، وفي المقابل ارتفعت الأسعار في بيع المواد الغذائية بالتجزئة بنسبة متواضعة نسبياً تبلغ 6% فقط.
برلين ترفض ضمانات بالاستثمار في شينجيانج الصينية بسبب أوضاع الإيغور

برلين ترفض ضمانات بالاستثمار في شينجيانج الصينية بسبب أوضاع الإيغور 28.05.2022

رفضت الحكومة الألمانية منح ضمانات استثمار لشركة ألمانية بسبب أوضاع الإيغور في مقاطعة شينجيانج الصينية، لافتة أن هناك شكاوى من وضع حقوق الإنسان في هذه المقاطعة. وتقارير إعلامية تتكهن بهوية الشركة المعنية.
قطار برلين.. ألمانيا تساعد أوكرانيا في تصدير قمحها

"قطار برلين".. ألمانيا تساعد أوكرانيا في تصدير قمحها 26.05.2022

بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.

المؤتمر العالمي للإيغور بميونيخ يطالب بعقوبات على الصين

المؤتمر العالمي للإيغور بميونيخ يطالب بعقوبات على الصين 26.05.2022

طالب رئيس المؤتمر العالمي للإيغور الشركات الألمانية بوقف أعمالها التجارية بالصين، ذاكرا "ما يحدث بشينجيانغ ليس انتهاكات عادية لحقوق الإنسان". والمستشار شولتس يدعو المجتمع الدولي لعدم القبول بانتهاك حقوق الإنسان بالصين.

مصادر: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قرب جزيرة يونانية

مصادر: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قرب جزيرة يونانية 26.05.2022

استدعت طهران القائم بالأعمال في السفارة اليونانية عقب مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية. وقالت مصادر إن السفينة يديرها طاقم روسي وإن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة.
المستشار الألماني لـDW: العالم سيكون به الكثير من البلدان المؤثرة

المستشار الألماني لـDW: العالم سيكون به الكثير من البلدان المؤثرة 24.05.2022

في مقابلة حصرية مع DW، تعهد المستشار الألماني بمساعدة بلدان في أفريقيا تعاني من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد أن العالم سيكون به كثير من البلدان المؤثرة في العقود المقبلة، وليس روسيا والصين وأمريكا وأوروبا فقط.

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي 23.05.2022

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
مركز أبحاث ألماني يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات في العالم

مركز أبحاث ألماني يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات في العالم 14.05.2022

سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.
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