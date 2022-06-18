يهيمن الدولار الأمريكي على التجارة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهو العملة التي يتم بها تداول العديد من المواد الأولية وعلى رأسها النفط الخام. ويلعب الدولار الأمريكي دور عملة عالمية ثانية بشكل غير رسمي.

يعود اعتماد الدولار كعملة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية بتوصية من الرئيس توماس جيفرسون إلى أواخر النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد تم تعديل قيمته بالذهب أكثر من مرة إلى أن استقر على سعر محدد بموجب اتفاقية برايتون وودز. وهناك دول عديدة أطلقت على عملتها اسم دولار مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا.