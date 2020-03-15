 الدوري الإسباني يقترب من العودة وإفساح المجال لدخول السياح الأجانب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الدوري الإسباني يقترب من العودة وإفساح المجال لدخول السياح الأجانب

من المنتظر أن يعود عشاق الدوري الإسباني "لا ليغا" إلى الاستمتاع بمبارياته قريبا، بعدما أكدت الحكومة الإسبانية إمكانية استئنافه وفتح البلد أجواءها من جديد للسياح، في إجراء من شأنه تسريع عودة الحياة لطبيعتها في أوروبا.

من مباراة الكلاسيكو

عشاق الدوري الإسباني سيكون بمقدورهم متابعة فرقهم المفضلة قريبا

أكد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا اليوم السبت إمكانية استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم ابتداءً من يوم 8 حزيران/ يونيو المقبل بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا، متحدثاً عن أن دوري الدرجتين الأولى والثانية حصلا بالفعل على إذن باللعب مرة أخرى بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة أشهر.

مختارات

لفراولة إسبانيا شهرة عالمية، فهي الموّرد الأولى لأوروبا. لكن جائحة كورونا تسببت بمنع وصول العمال إلى المزارع بسبب الإجراءات وإغلاق الحدود، ما فاقم من أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا وكبد المزارعين خسائر فادحة. (19.04.2020)

شجع الطقس الصيفي الناس في مناطق كثيرة على الخروج من إجراءات العزل العام في حين بدأت بؤر تفشي الجائحة في العالم، من نيويورك إلى إيطاليا وإسبانيا، تخفف تدريجيا إجراءات العزل الصحي. (17.05.2020)

مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا، خرج ممارسو رياضة الجري وركوب الدراجات في جميع أنحاء إسبانيا من منازلهم، حيث سُمح للبالغين بالخروج للتريض لأول مرة منذ سبعة أسابيع. (02.05.2020)

نجح الدوري الألماني في خطوته الاولى بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي كورونا، لكنه استأنف منافساته امام مدرجات  فارغة ووسط اجراءات صحية صارمة. ويبقى هذا النجاح مرهونا بالاستمرارية في أول بطولة أوروبية كبرى تعاود نشاطها.  (16.05.2020)

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد ذكرت أنها تهدف لاستئناف اللعب بداية من 12 حزيران/يونيو، لا سيما بعد السماح للفرق بالعودة لمرافق التدريب، وخضوع اللاعبين والأجهزة الفنية  لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، أسفرت عن اكتشاف ثماني حالات إيجابية.

وتبقت 11 جولة على نهاية الموسم، ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد. وإذا انطلق الدوري الإسباني، سيكون ثاني دوري بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا التي استأنفت نشاطها، بعد البوندسليغا التي عادت لنشاطها منتصف مايو/أيار.

كما أكد بيدرو سانشيز السبت أنّ حكومته ستفسح المجال أمام دخول السياح مجدداً بدءاً من شهر تموز/ يوليو، لأول مرة بعد الإغلاق العام الذي فُرض في منتصف آذار/مارس. وتعتمد إسبانيا بشكل واسع على القطاع السياحي، إذ استقبلت عام 2019 حوالي 83.7 مليون سائح.

وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا، حيث سُجلت فيها أكثر من 234 ألف حالة عدوى وأكثر من 28 ألف حالة وفاة. لكن البلاد بدأت قبل أسابيع عملية تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، وسمحت بعودة تدريجية للحياة العامة، لكن مدريد وبرشلونة بقيتا رهن العزل العام لمدة أطول بسبب حدة انتشار المرض فيهما.

اليمين المتطرف يتظاهر ضد العزل

وفي سياق متصل، شارك آلاف من سائقي السيارات والدراجات النارية في احتجاج بالأبواق وحمل العلم الإسباني، في موكب مرّ عبر العاصمة مدريد اليوم السبت. ويدخل الموكب في إطار احتجاجات في أنحاء البلاد دعا إليها حزب فوكس اليميني المتطرّف للاعتراض على إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ونائبه بابلو إيغليسياس بسبب تعاملهما مع أزمة كورونا خاصة فرض العزل العام والضرر الذي لحق بسببه بالاقتصاد والوظائف. واتهم زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسكال  الحكومة بالقول إنها "مسؤولة بشكل مباشر عن أسوأ إدارة لتلك الأزمة في الكوكب".

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 05:21

كورونا ينعش صناعة التوابيت في إسبانيا

مواضيع ذات صلة

BdT | Kontrolle an der italienisch-französischen Grenze

++ تغطية متواصلة: القارة العجوز في سباق مع الزمن ضد وباء كورونا++ 15.03.2020

إثر الانخفاض الكبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالصين صنفت منظمة الصحة العالمية أوروبا بؤرة جديدة للوباء، ما يدفع حكومات أوروبا إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات في سباق مع الزمن للحد من انتشار الفيروس.

Spanien Coronakrise | Fast 400 neue Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

إسبانيا.. وباء كورونا يحول "قصر الثلج" إلى مشرحة للجثث 24.03.2020

نظراً للارتفاع الكبير في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسبانيا، قررت السلطات المحلية تحويل حلبة للتزلج وسط العاصمة مدريد إلى مشرحة لحفظ الجثث بغية تخفيف آلام أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه مستشفيات مدريد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  