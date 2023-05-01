 الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحشد أسلحته لتأمين وصافته لبرشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.05.2023

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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحشد أسلحته لتأمين وصافته لبرشلونة

يدرك ريال مدريد جيدا أهمية كل نقطة متاحة في المباريات المتبقية من الدوري الإسباني للتخلص من مطارده المباشر أتلتيكو مدريد لتأمين وصافته لبرشلونة الذي يريد الاحتفال بلقبه الـ 27 في الدوري الإسباني.

أبدى أنشيلوتي سعادته من أداء فريقه وأكد للاعبيه ضرورة التركيز بشكل أكبر دفاعيا

أبدى أنشيلوتي سعادته من أداء فريقه وأكد للاعبيه ضرورة التركيز بشكل أكبر دفاعيا

يواصل  برشلونة  متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 وذلك عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" أوساسونا الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 33.  ويتصدر البلاوغرانا الترتيب  متقدماً بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر  ريال مدريد  (79 مقابل 68)، ويسعى إلى رفع الفارق إلى 14 قبل ساعات من الرحلة المحفوفة بالمخاطر للنادي الملكي لمواجهة ريال سوسييداد الرابع في اليوم ذاته.

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قد يوجه برشلونة ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد ان ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.

ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا والـ26 هذا الموسم لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من  ريال سوسيداد  لإسقاط النادي الملكي كي يصبح على بعد فوز واحد للظفر باللقب الأول منذ 2019.

لكن مهمة النادي الكاتالوني لن تكون سهلة أمام  أوساسونا  الثامن (44 نقطة) والذي يخوض موسماً رائعاً وهو على موعد تاريخي بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، لذا يتطلع لرحلته إلى "كامب نو" كأفضل تحضير قبل 4 أيام من الموقعة المرتقبة.

ويعاني برشلونة من الإرهاق ضمن واقع يدركه جيداً مدربه ومايسترو خط وسطه السابق تشافي هرنانديز. إذ يخوض اللاعبون مباراتهم الرابعة في 10 أيام وأمضى العديد منهم الكثير من الوقت داخل المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة، علماً أن برشلونة ومع انتهاء مباراته أمام أوساسونا لن يلعب قبل 14 الشهر الحالي بسبب عدم إقامة مباريات الدوري في أسبوع نهائي الكأس.

إراحة اللاعبين

وفي حال قرر تشافي إراحة بعض اللاعبين، فخياره الأول سيكون المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، علماً أن الأخير خاض جميع المباريات منذ عودته من الإصابة وسيرحب بالراحة خصوصاً مع تماثل الدنماركي أندرياس كريستنسن للشفاء وجهوزيته للعب بعدما شارك أساسياً في الفوز على ريال بيتيس وافتتح رباعية فريقه.

سجل كريستنسن هدفه الأول على صعيد الأندية مذ أن حقق ذلك بقميص فريقه السابق تشلسي الإنجليزي في الكأس أمام شيسترفيلد في كانون الثاني/ يناير 2022، وهدفه الأول في الدوري منذ عام 2017.

كما حصل برشلونة على جرعة ثقة إضافية مع عودة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر، حيث من المحتمل أن يحلّ بدلاً من البرازيلي رافينيا (10 أهداف و11 تمريرة حاسمة هذا الموسم في مختلف المسابقات) على الجهة اليمنى أو اللعب معه في حال قرر تشافي إعادة أنسو فاتي إلى مقاعد البدلاء.

 

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين مع 19 هدفاً في 28 مباراة، خط الهجوم على أمل أن يهز الشباك للمباراة الثالثة توالياً بعدما سجل في الخسارة أمام  رايو فاليكانو  1-2 والفوز على ريال بيتيس.

وبات ليفاندوفسكي الذي عاد إلى سكة التسجيل بعد فترة عجاف استمرت 4 مباريات، اللاعب الأكثر تسجيلاً في "لا ليغا" في أول موسم له مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو (24 هدفاً في موسم 2004-2005)، حسب موقع "أوبتا" للإحصاءات.

حدث تاريخي

وشهدت مباراة  ريال بيتيس  حدثا تاريخياً مع دخول مهاجم برشلونة المراهق المغربي الأصل لامين جمال بدلاً من غافي في الدقيقة 83، ليصبح في سن الـ15 عاماً و290 يوماً أصغر لاعب يخوض مباراته الأولى بقميص الفريق الأول في الدوري.

مهاجم برشلونة المراهق المغربي الأصل لامين جمال - صورة بتاريخ 29 أبريل 2023

مهاجم برشلونة المراهق المغربي الأصل لامين جمال أمام مستقبل واعد

قال تشافي بعد الفوز على بيتيس "تمكنا من تدوير (الفريق)، وهذه خطوة أخرى نحو اللقب. بشكل عام، كنا بحاجة إلى رد فعل (بعد الخسارة أمام رايو فابيكانو 1-2)...". وأضاف المدرب الإسباني "لقد كان يوماً مهماً، ولدينا هوية مرة أخرى. هي خطوة عملاقة للفوز بهذا الدوري. كان رد الفعل أمراً حيوياً، وقد فزنا أيضاً بأسلوب جيد. كنت مقتنعا بما رأيته. لديّ مشاعر جيدة بشأن الحصول على اللقب".

عودة بنزيمة لسباق الهدافين

من ناحيته، وبعد فوزه على ألميريا 4-2 بفضل ثلاثية من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي عاد إلى سباق ترتيب الهدافين مع 17 هدفاً، يتحضر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستحقاق ريال سوسيداد الرابع والساعي الى البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل (58 نقطة). وتلقى النادي الملكي ضربة موجعة جراء إصابة لاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاماً) في أوكار الركبة ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وينتظر النادي الملكي نهائي كأس الملك أمام أوساسونا في السادس هذا الشهر، قبل 3 أيام من استحقاقه القاري الأهم في دفاعه عن لقبه في  دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي  الذي يستقبله على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في ذهاب نصف النهائي. وأبدى أنشيلوتي سعادته من أداء فريقه خلال المؤتمر الصحافي هزيمة  ألميريا، كاشفاً أنه أكد للاعبيه ضرورة التركيز بشكل أكبر دفاعيا، في إشارة إلى اهتزاز شباكه بستة أهداف في مباراتيه الأخيرتين (خسر 2-4 أمام جيرونا وتلقى هدفين في الفوز على ألميريا).

رغم ذلك، يعتقد أنشيلوتي أن بعض الأخطاء الدفاعية قد تفيد الفريق للتطور في استحقاقاته المقبلة، في حين أشاد بالثلاثي الهجومي بنزيمة والبرازيليين فينيسيوس جورنيو ورودريغو، مؤكداً على وجود أوجه شبه مع الثلاثي الخارق السابق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل وبنزيمة.

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور - صورة بتاريخ 4 مايو 2022

حصل فينيسيوس جونيور بطاقته الصفراء العاشرة هذا الموسم

وعن نيل فينيسيوس جونيور بطاقته الصفراء العاشرة هذا الموسم وغيابه عن المباراة المقبلة أمام النادي الباسكي، قال المدرب الإيطالي "من الواضح أنه لا يفوز بشيء بسبب التذمر، لكن من المدهش أن لديه 10 بطاقات صفراء. أكثر لاعب خط وسط قساوة في الليغا لا يملك حتى 10 بطاقات". وأضاف "لقد حصل على الكثير من البطاقات وأقل لمن ركلوه".

ويدرك ريال مدريد جيدا أهمية النقاط الثلاث  كونها ستمكنه من البقاء في المركز الثاني وسط ضغط هائل من مطارده المباشر جاره  أتلتيكو مدريد  الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا أمام قادش الرابع عشر. ويبحث أتلتيكو الذي يتخلف بفارق نقطتين فقط عن النادي الملكي، عن انتصاره الثالث توالياً بعد فوزه على ريال مايوركا 3-1 وبلد الوليد 5-2 في المرحلتين الماضيتين تحت هالة نجمه المتألق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

  • هازارد بقميص ريال مدريد في مواجهة اثنين من لاعبي فريقه السابق تشيلسي بدوري أبطال أوروبا (1/5/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز العاشر - إيدن هازارد

    بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

  • رونالدو يحتفل بعد تسجيل الهدف الأول للبرتغال في شباك أوروغواي بمونديال قطر (28/11/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز التاسع - كريستيانو رونالدو

    رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

  • جاك غريليش، أغلى لاعب إنجليزي في لقطة من مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني بملعب الاتحاد (15/9/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثامن: جاك غريليش

    في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

  • غريزمان يحتفل بعد التسجيل بقميص برشلونة في شباك دورتموند بدوري أبطال أوروبا (27/11/2019)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السابع: أنطوان غريزمان

    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

  • إنزو فرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم بقطر 2022 (18/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة