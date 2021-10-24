الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس

يبدأ برشلونة رحلته دون مدرّبه الهولندي رونالد كومان أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الكاتالوني إلى تقليص الفارق عن الأربعة الأوائل واستعادة الثقة قبل رحلته إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسيتولّى مدرب الفريق الرديف سيرجي بارجوان قيادة "بلوغرانا" في كامب نو بعد إقالة كومان مساء الأربعاء، عقب الخسارة أمام مضيفه رايو فايكانو صفر-1 في المرحلة الحادية عشرة.
تشافي هرنانديس..تحت المنظار
وتشير تقارير إعلامية إلى اقتراب تعيين لاعب وسطه الأسطوري الدولي السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس بديلاً للمدرب الهولندي، لكن عودته ليست متوقعة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وصرح تشافي(41 عاماً) الذي استهل مشواره الكروي مع برشلونة في سن الحادية عشرة وتركه في عام 2015 في الخامسة والثلاثين، الخميس، أنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهناً "عن أي شيء آخر".
وأشرف سيرجي على التدريبات بعد ظهر الخميس، عندما خاطب رئيس برشلونة جوان لابورتا اللاعبين، موضحًا قرار استبعاد كومان وشدّد على أن المسؤولية تقع على عاتقهم الآن لاستعادة التوازن.
وقال قائد الفريق لاعب الوسط الدولي سيرجيو بوسكيتس: "نحن جميعاً في قارب واحد"، مضيفاً "هذا خطأ الجميع. نحن فريق وعلينا إظهار ذلك على أرض الملعب".
مُني برشلونة بثلاث هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، وهي حصيلته من الهزائم حتى الآن في الليغا، فيما حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة ما أدى إلى تراجعه إلى المركز التاسع مع مباراة مؤجلة أمام اشبيلية، ودفع إدارة النادي إلى إقالة كومان.
ويتخلف برشلونة بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر وست نقاط عن ثلاثة أندية تتقاسم المركز الثاني هي غريمه التقليدي ريال مدريد واشبيلية وريال بيتيس.
يطرح اسم تشافي هرنانديس على نطاق واسع كبديل لرونالد كومان.
الحظ يدعم برشلونة!
ولحسن حظ برشلونة فإن نتائج فرق الصدارة صبّت في مصلحته منتصف الأسبوع مع تعثر ريال مدريد أمام ضيفه أوساسونا (صفر-صفر) واشبيلية مع مضيفه ريال مايوركا (1-1).
سيكون إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل على رأس أولويات بديل كومان، لكن الهدف المباشر الآخر سيكون التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمتين المذلتين المتتاليتين بنتيجة واحدة صفر-3 أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ومضيفه بنفيكا البرتغالي.
وأعاد الفوز الصعب على دينامو كييف 1-صفر الأسبوع الماضي الأمل لبرشلونة، لكنه بحاجة إلى فوز آخر في كييف الثلاثاء ليعزز حظوظه في خطف إحدى بطاقتي المجموعة الثانية.
ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والأوروغوياني رونالد أرواخو في مواجهة ألافيس بسبب الإصابة، فيما من المرجح أن يعود الواعد أنسو فاتي إلى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة رايو فايكانو بسبب إصابة في ركبته اليمنى.
ولن تكون مهمة برشلونة سهلة أمام ديبورتيفو ألافيس، خصوصاً وأن الأخير يدخل المباراة منتشيا بفوزين متتاليين تخلص بفضلهما من المركز الأخير.
ويملك النادي الملكي الذي حقق فوزاً واحداً في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا، فرصة انتزاع الصدارة السبت عندما يحل ضيفا على إلتشي الخامس عشر قبل استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء في الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة.
ع.ح./و.ب. (ا ف ب)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا!
لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسف شديد من الجانبين
في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسباب الرحيل؟
وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
السبب تخفيض قيمة العقد؟
وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
تكلفة باهظة
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حقنة هرمونات يومية
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
حيث كانت البداية
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
مشاكل مع السلطات الإسبانية
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أسوأ هزيمة
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
فاكس الرحيل
ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
من سيفوز بقلب ميسي؟
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
ربما الدوري الإنجليزي؟
غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
أو الدوري الإيطالي؟
ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.
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طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟
جهات أخرى
غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.