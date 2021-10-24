الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس

يبدأ برشلونة رحلته دون مدرّبه الهولندي رونالد كومان أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الكاتالوني إلى تقليص الفارق عن الأربعة الأوائل واستعادة الثقة قبل رحلته إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتولّى مدرب الفريق الرديف سيرجي بارجوان قيادة "بلوغرانا" في كامب نو بعد إقالة كومان مساء الأربعاء، عقب الخسارة أمام مضيفه رايو فايكانو صفر-1 في المرحلة الحادية عشرة.

تشافي هرنانديس..تحت المنظار

وتشير تقارير إعلامية إلى اقتراب تعيين لاعب وسطه الأسطوري الدولي السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس بديلاً للمدرب الهولندي، لكن عودته ليست متوقعة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وصرح تشافي(41 عاماً) الذي استهل مشواره الكروي مع برشلونة في سن الحادية عشرة وتركه في عام 2015 في الخامسة والثلاثين، الخميس، أنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهناً "عن أي شيء آخر".

وأشرف سيرجي على التدريبات بعد ظهر الخميس، عندما خاطب رئيس برشلونة جوان لابورتا اللاعبين، موضحًا قرار استبعاد كومان وشدّد على أن المسؤولية تقع على عاتقهم الآن لاستعادة التوازن.

وقال قائد الفريق لاعب الوسط الدولي سيرجيو بوسكيتس: "نحن جميعاً في قارب واحد"، مضيفاً "هذا خطأ الجميع. نحن فريق وعلينا إظهار ذلك على أرض الملعب".

مُني برشلونة بثلاث هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، وهي حصيلته من الهزائم حتى الآن في الليغا، فيما حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة ما أدى إلى تراجعه إلى المركز التاسع مع مباراة مؤجلة أمام اشبيلية، ودفع إدارة النادي إلى إقالة كومان.

ويتخلف برشلونة بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر وست نقاط عن ثلاثة أندية تتقاسم المركز الثاني هي غريمه التقليدي ريال مدريد واشبيلية وريال بيتيس.

يطرح اسم تشافي هرنانديس على نطاق واسع كبديل لرونالد كومان.

الحظ يدعم برشلونة!

ولحسن حظ برشلونة فإن نتائج فرق الصدارة صبّت في مصلحته منتصف الأسبوع مع تعثر ريال مدريد أمام ضيفه أوساسونا (صفر-صفر) واشبيلية مع مضيفه ريال مايوركا (1-1).

سيكون إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل على رأس أولويات بديل كومان، لكن الهدف المباشر الآخر سيكون التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمتين المذلتين المتتاليتين بنتيجة واحدة صفر-3 أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ومضيفه بنفيكا البرتغالي.

وأعاد الفوز الصعب على دينامو كييف 1-صفر الأسبوع الماضي الأمل لبرشلونة، لكنه بحاجة إلى فوز آخر في كييف الثلاثاء ليعزز حظوظه في خطف إحدى بطاقتي المجموعة الثانية.

ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والأوروغوياني رونالد أرواخو في مواجهة ألافيس بسبب الإصابة، فيما من المرجح أن يعود الواعد أنسو فاتي إلى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة رايو فايكانو بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة أمام ديبورتيفو ألافيس، خصوصاً وأن الأخير يدخل المباراة منتشيا بفوزين متتاليين تخلص بفضلهما من المركز الأخير.

ويملك النادي الملكي الذي حقق فوزاً واحداً في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا، فرصة انتزاع الصدارة السبت عندما يحل ضيفا على إلتشي الخامس عشر قبل استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء في الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة.

ع.ح./و.ب. (ا ف ب)