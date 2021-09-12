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الدوري الأوروبي

هي المسابقة الثانية لكرة القدم في القارة الأوروبية، بعد دوري أبطال أوروبا. خضعت لعدة تغييرات كان آخرها عام 2009، إذ تم دمج عدة بطولات في مقدمتها كأس الاتحاد الأوروبي لتخرج يصيغتها الحالية.

كانت البطولة تُعرف سابقا باسم "كأس الاتحاد الأوروبي". تم إطلاقها أطلقت عام 1971 وتُعتبر حاليا ثاني أهم بطولة على مستوى الأندية بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا. خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009، حيث تم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، تشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا. يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 4 بطولات.

Fußball: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 4. Spieltag im Deutsche Bank Park. Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (r) und Filip Kostic gehen nach dem Spiel aneinander vorbeil. +++ dpa-Bildfunk +++

الدوري الألماني: أينتراخت فرانكفورت يفرّط بفوزه الأول 12.09.2021

فيما فرّط فريق أينتراخت فرانكفورت بفوزه الأول، تمكن مونشنغلادباخ من تحقيق ذلك بقيادة مدربه الجديد أدي هوتر، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما حقق فريق هيرتا برلين فوزه الأول أيضا.
17.12.2019, wohninvest WESERSTADION, Bremen, Ligaspiel, 1. Bundesliga, SV Werder Bremen vs 1. FSV Mainz 05, im Bild Der Ball prallt vom Pfosten gegen den Ruecken von Jiri Pavlenka 1, Bremen und ins Bremer Tor, es faellt das Tor zum 0:2 fuer Mainz durch ein Eigentor DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video SV Werder Bremen vs 1. FSV Mainz 05 *** 17 12 2019, wohninvest WESERSTADION, Bremen, league match, 1 Bundesliga, SV Werder Bremen vs. 1 FSV Mainz 05, in the picture The ball bounces from the post against the back of Jiri Pavlenka 1, Bremen and into the Bremen goal, the goal to 0 2 for Mainz is scored by an own goal DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video SV Werder Bremen vs. 1 FSV Mainz 05

إلغاء قاعدة الهدف بهدفين في مسابقات الأندية الأوروبية 24.06.2021

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في كرة القدم أن الهيئة القارية قرّرت اعتبارا من هذا الصيف إلغاء قاعدة الأفضلية المرتبطة بالأهداف المسجلة خارج القواعد في جميع مسابقات الأندية. فما البديل الذي تم التوافق عليه؟
07.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Länderspiele, Deutschland - Türkei im RheinEnergieStadion. Julian Draxler (2.v.l, Deutschland) feiert mit Luca Waldschmidt (l), Nico Schulz und Kai Havertz sein Tor zum 1:0. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

قائمة المانشافت تكتمل بوصول لاعبي تشيلسي ومان سيتي 03.06.2021

اكتملت قائمة المنتخب الألماني لكرة القدم بوصول جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري الأبطال إلى المعسكر التدريبي في النمسا. لكن لا يعرف بعد ما إذا سيسمح لهم بالمشاركة في المباراة الودية أمام لاتفيا.

Soccer Football - Europa League - Quarter Final Second Leg - AS Roma v Ajax Amsterdam - Stadio Olimpico, Rome, Italy - April 15, 2021 AS Roma's Edin Dzeko celebrates scoring their first goal with Lorenzo Pellegrini REUTERS/Alberto Lingria

مواجهات قوية في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 15.04.2021

يواجه فريق مانشستر يونايد روما الإيطالي، بينما يلتقي أرسنال بفريق فياريال، في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد تأهل هذا الرباعي وعبوره دوره الثمانية .
Vorschau Borussia Dortmund-FC Bayern Muenchen am 26.05.2020. Archivfoto; Torjubel Robert LEWANDOWSKI (Bayern Muenchen) nach Tor zum 2-0, Jubel,Freude,Begeisterung,, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga,9.Spieltag,Spieltag09, FC Bayern Muenchen M) - FC Union Berlin (UB) 2-1, am 26.10.2019 in Muenchen A L L I A N Z A R E N A, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. ¬ | Verwendung weltweit

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 01.10.2020

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي "2019-2020" على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة جنيف السويسرية.
24.09.2020, Ungarn, Budapest: Fußball: UEFA-Super Cup, FC Bayern München - FC Sevilla, Puskas-Arena: Bayerns Leon Goretzka (l) feiert mit Robert Lewandowski das erste Tor seiner Mannschaft. Foto: Bernadett Szabo/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

كأس السوبر: بايرن يتوّج باللقب ويفرض نفسه سيدا على أوروبا 24.09.2020

فرض بايرن ميونيخ بطل أوروبا نفسه سيدا على الكرة الأوروبية بكل المقاييس. العملاق البافاري أكمل الرباعية بإضافة لقب مسابقة الكأس السوبر الأوروبية إلى رصيده بعد الفوز على أشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
Soccer Football - Europa League - Final - Sevilla v Inter Milan - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - August 21, 2020 Sevilla's Lucas Ocampos with teammates celebrate with the trophy after winning the UEFA Europa League, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Lars Baron/Pool via REUTERS

إشبيلية يهزم انتر ميلان ويتوج بلقبه السادس بالدوري الأوروبي 21.08.2020

استمرت قصة الحب بين إشبيلية وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ففي النهائي السادس الذي يشارك فيه بالبطولة نجح النادي الإسباني في تعزيز رقمه القياسي بفوز على انتر ميلان في نهائي مثير خلف الأبواب المغلقة في كولونيا.

Coronavirus File Photo. File photo dated 25-02-2020 of a general view of UEFA signage. Issue date: Friday March 13, 2020. All matches in UEFA competitions, including the Champions League and Europa League, will not take place next week due to the coronavirus, the governing body has announced. See PA story SPORT Coronavirus. Photo credit should read Mike Egerton/PA Wire URN:51313636 |

بعد توقف بسبب كورونا.. عودة دوري الأبطال والدوري الأوروبي 17.06.2020

أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسم مسار استكمال موسمه الذي عكره كورونا، بقرار استئناف مسابقته الأبرز، دوري الأبطال، بنظام بطولة مصغرة تستضيفها لشبونة. كما ستكتمل مسابقة الدوري الأوروبي بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية.
26.05.2018, Ukraine, Kiew: Fußball: Champions League, Real Madrid - FC Liverpool, K.o.-Runde, Finale im Olimpiyskiy National Sports Complex. Der Champions League Pokal steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بسبب كورونا.. تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر" 01.04.2020

بعدما تحدثت تقارير صحفية عن أن هناك اتجاه لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق كل مباريات المسابقتين "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا.
28.02.2020, Österreich, Salzburg: Fußball: Europa League, K.o.-Runde, Zwischenrunde, Rückspiele, FC Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt, Red Bull Arena. Frankfurts Torschütze Andre Silva (l-r), Frankfurts Daichi Kamada und Frankfurts Filip Kostic jubeln über das Tor zum 1:1. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الدوري الأوروبي.. فرانكفورت يكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 28.02.2020

أحرز أندريه سيلفا ثنائية ليقود فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله (2-2) مع مستضيفه سالزبورغ النمساوي ليفوز (6-3) في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.
29.05.2019 Soccer Football - Europa League Final - Chelsea v Arsenal - Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan - May 29, 2019 Chelsea's Eden Hazard celebrates scoring their third goal with Cesar Azpilicueta and team mates REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

تشيلسي يقسو على أرسنال ويتوج بطلا للدوري الأوروبي 29.05.2019

توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعدما تغلب على جاره أرسنال 4 / 1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.
Mkhitaryan of Arsenal in action during UEFA Europa League football match, between Valencia and Arsenal, May 09th, in Mestalla stadium in Valencia, Spain. |

لأنه من أرمينيا؟.. لماذا تخلى مخيتاريان عن حلمه مع أرسنال؟ 24.05.2019

لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية تخلى النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن السفر مع فريقه أرسنال إلى باكو عاصمة أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي. قرار ليس سهلا على اللاعب وناديه، كما أنه يثير الكثير من التساؤلات.
Liverpool v Barcelona - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Anfield. Liverpool's Georginio Wijnaldum celebrates after the final whistle URN:42732841 |

على وقع بريكست تُتوَّج الكرة الإنجليزية.. صدفة أم رسالة؟ 10.05.2019

أربعة أندية إنجليزية تتأهل إلى نهائي أهم مسابقتين أوروبيتين، فهل أصبحنا أمام هيمنة إنجليزية على كرة القدم الأوروبية؟ يحصل هذا في خضم التحضيرات للبريكست.. فهل هي صدفة أم رسالة لإعادة الحسابات؟

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2018/19 match between Atletico de Madrid and Club Brugge, at Wanda Metropolitano Stadium in Madrid on October 3, 2018. (Photo by picture-alliance/Cordon Press/Guille M.) |

صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان 10.05.2019

في الموسم الماضي حين كثر الحديث عن اقتراب انتقال نجم "الديوك" من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خرج أنطوان غريزمان إلى الإعلام مرددا أنه لن يتخلى يوما عن "الروخي بلانكو"، لكن يبدو أن هذا الوعد كان لموسم واحد فقط.

Soccer Football - Europa League Semi Final Second Leg - Chelsea v Eintracht Frankfurt - Stamford Bridge, London, Britain - May 9, 2019 Chelsea's Kepa Arrizabalaga, Davide Zappacosta, Gonzalo Higuain and Emerson Palmieri celebrate winning the penalty shootout REUTERS/David Klein

ركلات الترجيح تقود تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي 09.05.2019

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في حجز بطاقة العبور لنهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه بركلات الترجيح على فرانكفورت الألماني. تشيلسي ضرب موعدا مع أرسنال في نهائي البطولة نهاي الشهر الجاري.
18.04.2019 Soccer Football - Europa League - Quarter Final Second Leg - Eintracht Frankfurt v Benfica - Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany - April 18, 2019 Eintracht Frankfurt's Kevin Trapp celebrates with team mates after the match REUTERS/Ralph Orlowski

فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 18.04.2019

في إنجاز لم يحققه منذ نحو 40 عاما، صعد أينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي. ويواجه فرانكفورت تشيلسي في الدور المقبل، بينما يصطدم أرسنال مع فالنسيا في نفس الدور.

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