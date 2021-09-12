الدوري الأوروبي

هي المسابقة الثانية لكرة القدم في القارة الأوروبية، بعد دوري أبطال أوروبا. خضعت لعدة تغييرات كان آخرها عام 2009، إذ تم دمج عدة بطولات في مقدمتها كأس الاتحاد الأوروبي لتخرج يصيغتها الحالية.

كانت البطولة تُعرف سابقا باسم "كأس الاتحاد الأوروبي". تم إطلاقها أطلقت عام 1971 وتُعتبر حاليا ثاني أهم بطولة على مستوى الأندية بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا. خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009، حيث تم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، تشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا. يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 4 بطولات.