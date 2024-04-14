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عالم الرياضةألمانيا

ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

١٤ أبريل ٢٠٢٤

ليفركوزن يتوّج باللقب للمرة الأولى ويُنهي هيمنة بايرن ميونيخ لـ11 موسماً

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مهاجما ليفركوزن بونيفيس وفريبونغ يحتفلان بتسجيل الهدف الأول
ليفركوزن يتوّج باللقب للمرة الأولى ويُنهي هيمنة بايرن ميونيخ لـ11 موسماًصورة من: Horst Mauelshagen/pepphoto/picture alliance

توّج باير ليفركوزن بلقبالدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 120 عاماً، بعد تغلّبه على ضيفه فيردر بريمن 5-0 الأحد (14 أبريل/ نيسان 2024) ضمن المرحلة 29، مُنهياً هيمنة بايرن ميونيخ المستمرة لـ11 موسماً.

وفرض البديل فلوريان فيرتس نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (68 و83 و90)، بعدما افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس التسجيل (25 من ركلة جزاء)، واضاف السويسري غرانيت تشاكا الثاني (60).

وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفه بايرن وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما) قبل 5 جولات من النهاية، واضعاً حداً لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.

ويشكّل الفوز باللقب في المرحلة 29 لرجال المدرب الإسباني شابي ألونسو ثالث أسرع تتويج في تاريخ "بوندسليغا" بعد فوز بايرن بلقبي 2014 (في المرحلة 27) و2013 (في المرحلة 28). وافتتح بونيفايس، أفضل هداف في صفوف ليفركوزن، التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار"، عقب عرقلةٍ من الأرجنتيني خوليان مالاتيني على المهاجم يوناس هوفمان (25).

وهو الهدف الثاني توالياً للمهاجم النيجيري الذي شارك أساسياً لأوّل مرة منذ عودته من الإصابة التي غيّبته لـ14 مباراة، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري.  وبخلاف الشوط الأوّل، بادر بريمن في الثاني إلى التهديد بداية عبر النمساوي رومانو شميد بتصويبة سهلة بين يدي الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي (51).

وردّ ليفركوزن جاء أنجح عبر لاعب الوسط تشاكا بتصويبة جميلة من خارج المنطقة بعد تمريرة من بونيفايس (60). وتابع هوفمان إهدار الفرص للمرة الثالثة على الرغم من أنه كان غير مراقب، فسدّد برعونة بعيداً عن المرمى (63). وحسم البديل فيرتس الفوز بهدفٍ رائع بعدما سدّد بقوة من خارج المنطقة في منتصف المرمى (68). وأضاف الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه حين انطلق وانفرد مسدداً على يمين الحارس (83).

ودخل عشرات المشجعين إلى أرض الملعب احتفالاً بعد هذا الهدف وأوقف الحكم المباراة لنحو دقيقتين حتّى عودة المشجعين إلى أماكنهم. وأكمل فيرتس ثلاثيته "هاتريك" بتسديدة من يمين المنطقة، ما دفع الجمهور إلى اقتحام الملعب وإطلاق الحكم صافرة النهاية قبل انتهاء الدقائق التسعين.

ع.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

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