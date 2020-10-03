الدوري الألماني- لايبزيغ يعزز صدارته ودورتموند في مركز الوصيف

عزز فريق لايبزيغ موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2/ صفر اليوم السبت (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في الجولة الرابعة من البوندسليغا.

تقدم أنجيلينو خوسي تاسيندي بهدف للايبزيغ في الدقيقة 45 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 66، وبهذا رفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف وتوقف رصيد أوغسبورغ عند سبع نقاط في المركز الخامس

وعلى إستاد راين نيكار أرينا، استضاف هوفنهايم فريق بوروسيا دورتموند وانتهت المباراة بفوز دورتموند بهدف نظيف سجله القائد ماركو ريوس في الدقيقة 76. وارتفع رصيد دورتموند إلى تسع نقاط، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند ست نقاط في المركز الثامن.

وفي مباريات أخرى، فاز شتوتغارت العائد للبوندسليغا على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر على أرضية الملعب الأولمبي في برلين. حسم شتوتغارت فوزه بهدف في كل شوط عن طريق مارك أوليفر كيمبف وغونزالو كاسترو في الدقيقتين التاسعة و68. الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا برلين عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

ماركو رويس يحتفل مع هالاند وزميل آخر بعد تسجيله هدف الفوز على هوفنهايم

وعلى ملعب أوبل أرينا، قاد لوكاس ألاريو فريقه باير ليفركوزن للفوز على مضيفه ماينز بهدف سجله في الدقيقة 30. وبهذا ارتفع رصيد ليفركوزن إلى ست نقاط في المركز التاسع وظل ماينز بلا رصيد من النقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب شفارتسفالد شتاديون، تقدم فيليب لينهارت بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 16 ثم أدرك نيكلاس فولكروغ التعادل لبريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 25. وبهذا التعادل رفع فيردر بريمن رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس مقابل خمس نقاط لفرايبورغ في المركز العاشر.

ص.ش/ (د ب أ)