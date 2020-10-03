الدوري الألماني- لايبزيغ يعزز صدارته أمام بايرن ودورتموند

عزز فريق لايبزيغ موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2/ صفر اليوم السبت (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في الجولة الرابعة من البوندسليغا. تقدم أنجيلينو خوسي تاسيندي بهدف للايبزيغ في الدقيقة 45 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 66، وبهذا رفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند وبارين ميونيخ، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس.
نجح لايبزيغ في الفوز على أوغسبورغ بهدفين نظيفين، معززا صدارته للدوري الألماني
وعلى إستاد راين نيكار أرينا، استضاف هوفنهايم فريق بوروسيا دورتموند وانتهت المباراة بفوز دورتموند بهدف نظيف سجله القائد ماركو ريوس في الدقيقة 76. وارتفع رصيد دورتموند إلى تسع نقاط، يحتل بها المركز الثالث بفارق الاهداف عن بايرن، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند ست نقاط في المركز الثامن.
وفي مباريات أخرى، فاز شتوتغارت العائد للبوندسليغا على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر على أرضية الملعب الأولمبي في برلين. حسم شتوتغارت فوزه بهدف في كل شوط عن طريق مارك أوليفر كيمبف وغونزالو كاسترو في الدقيقتين التاسعة و68. الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد هيرتا برلين عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
ماركو رويس يحتفل مع هالاند وزميل آخر بعد تسجيله هدف الفوز على هوفنهايم
وعلى ملعب أوبل أرينا، قاد لوكاس ألاريو فريقه باير ليفركوزن للفوز على مضيفه ماينز بهدف سجله في الدقيقة 30. وبهذا ارتفع رصيد ليفركوزن إلى ست نقاط في المركز التاسع وظل ماينز بلا رصيد من النقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.
وعلى ملعب شفارتسفالد شتاديون، تقدم فيليب لينهارت بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 16 ثم أدرك نيكلاس فولكروغ التعادل لبريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 25. وبهذا التعادل رفع فيردر بريمن رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع مقابل خمس نقاط لفرايبورغ في المركز الحادي عشر.
أما آخر مباريات اليوم السبت فكانت في المساء وأقيمت على ملعب شوكو أرينا، وتمكن بايرن ميونيخ من حسم فوزه على أرمينيا بيلفيلد منذ الشوط الأول. ويدين النادي البافاري بالفضل في هذا الفوز لنجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني توماس مولر حيث سجل كل منهما هدفين.
وافتتح مولر التسجيل في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 26 وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 45، قبل أن يختتم مولر التسجيل بعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني. وتكفل ريتسو دوان بتسجيل الهدف الوحيد لارمينيا بيلفيلد في الدقيقة 59. وبهذا صعد بايرن إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط متفوقا على دورتموند بنسبة الأهداف.
ص.ش/ (د ب أ)
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كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م