الدوري الألماني- لايبزيغ يعزز صدارته أمام بايرن ودورتموند

عزز فريق لايبزيغ موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2/ صفر اليوم السبت (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في الجولة الرابعة من البوندسليغا. تقدم أنجيلينو خوسي تاسيندي بهدف للايبزيغ في الدقيقة 45 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 66، وبهذا رفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند وبارين ميونيخ، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس.

نجح لايبزيغ في الفوز على أوغسبورغ بهدفين نظيفين، معززا صدارته للدوري الألماني

وعلى إستاد راين نيكار أرينا، استضاف هوفنهايم فريق بوروسيا دورتموند وانتهت المباراة بفوز دورتموند بهدف نظيف سجله القائد ماركو ريوس في الدقيقة 76. وارتفع رصيد دورتموند إلى تسع نقاط، يحتل بها المركز الثالث بفارق الاهداف عن بايرن، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند ست نقاط في المركز الثامن.

وفي مباريات أخرى، فاز شتوتغارت العائد للبوندسليغا على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر على أرضية الملعب الأولمبي في برلين. حسم شتوتغارت فوزه بهدف في كل شوط عن طريق مارك أوليفر كيمبف وغونزالو كاسترو في الدقيقتين التاسعة و68. الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد هيرتا برلين عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

ماركو رويس يحتفل مع هالاند وزميل آخر بعد تسجيله هدف الفوز على هوفنهايم

وعلى ملعب أوبل أرينا، قاد لوكاس ألاريو فريقه باير ليفركوزن للفوز على مضيفه ماينز بهدف سجله في الدقيقة 30. وبهذا ارتفع رصيد ليفركوزن إلى ست نقاط في المركز التاسع وظل ماينز بلا رصيد من النقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب شفارتسفالد شتاديون، تقدم فيليب لينهارت بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 16 ثم أدرك نيكلاس فولكروغ التعادل لبريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 25. وبهذا التعادل رفع فيردر بريمن رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع مقابل خمس نقاط لفرايبورغ في المركز الحادي عشر.

أما آخر مباريات اليوم السبت فكانت في المساء وأقيمت على ملعب شوكو أرينا، وتمكن بايرن ميونيخ من حسم فوزه على أرمينيا بيلفيلد منذ الشوط الأول. ويدين النادي البافاري بالفضل في هذا الفوز لنجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني توماس مولر حيث سجل كل منهما هدفين.

وافتتح مولر التسجيل في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 26 وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 45، قبل أن يختتم مولر التسجيل بعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني. وتكفل ريتسو دوان بتسجيل الهدف الوحيد لارمينيا بيلفيلد في الدقيقة 59. وبهذا صعد بايرن إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط متفوقا على دورتموند بنسبة الأهداف.

ص.ش/ (د ب أ)