الدوري الألماني: كولونيا يتنفس الصعداء وفولفسبورغ ثالثاً

تنفس فريق كولونيا (كولن) الصعداء عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم على أرضه بتغلبه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-1 الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2021) في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الرابع لكولونيا هذا الموسم والأول على أرضه، فتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء في الدرجة الأولى في نهاية الموسم.

وصعد كولونيا إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام هرتا برلين الذي خسر أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-3 السبت، وأرمينيا بيليفيلد الذي تراجع إلى المركز السابع عشر. وأنهى كولونيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم ماريوس فولف في الدقيقتين العاشرة و28.

وفي الشوط الثاني، عزز ألفيس ريكسبيكاج تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 63 قبل أن يحرز سيرجيو كوردوفا هدف حفظ ماء الوجه لبيليفيلد في الدقيقة 73. وحقق كولونيا اليوم أول فوز له على ملعبه منذ 11 شهرا.

وجاء الهدف الأول اثر متابعة جيدة من فولف للكرة التي لعبها زميله إلياس السخيري برأسه وارتدت من حارس بيليفيلد ليسددها فولف في المرمى.

واستغل فولف ارتباكا في دفاع المنافس وسجل الهدف الثاني ليمهد الطريق نحو الفوز الثمين. وبعد الهدف الثالث لكولونيا ، لم يكن هدف كوردوفا كافيا لإعادة بيليفيلد إلى المباراة ومساعدته على التعادل.

وشهدت المباراة مشاركة ماكس ماير لاعب شالكه سابقا للمرة الأولى مع فريقه الجديد كولونيا وذلك بعد عودته للبوندسليغا بعد فترة امتدت لعامين ونصف العام مع كريستال بالاس الإنجليزي لم يحقق خلالها النجاح. وكاد ماير يسجل هدفا لفريقه من تسديدة في الوقت الضائع للمباراة ولكن المدافع البديل مايك فان دير هورن تصدى للكرة.

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حل فولفسبورغ في المركز الثالث بعد فوزه بثلاية نظيفة على فرايبورغ.

وفي آخر مباراة أقيمت في المرحلة التاسعة عشرة اليوم الأحد واصل فولفسبورغ صحوته وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأميركي جون أنطوني بروكس (21) والهولندي فوت فيخورست (39)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً على لائحة الهدافين، ويانيك جيرهاردت (85).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفولفسبورغ والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة وصعد الى المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ ولايبزيغ مقابل 27 نقطة لفرايبورغ الذي احتل المركز التاسع.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)