 الدوري الألماني: كولونيا يتنفس الصعداء وفولفسبورغ ثالثاً | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.01.2021

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رياضة

الدوري الألماني: كولونيا يتنفس الصعداء وفولفسبورغ ثالثاً

ودع فريق كولونيا منطقة الفرق المهدة بالهبوط في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ثمين على بيليفيلد في ختام المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. هذه المرحلة شهدت أيضا فوز فولفسبورغ الذي حل ثالثا بعد بايرن ولايبزيغ.

لاعبو فريق كولونيا (كولن) يحتفلون بفوزهم الكبير على بيليفيلد.

لاعبو فريق كولونيا (كولن) يحتفلون بفوزهم الكبير على بيليفيلد.

تنفس فريق كولونيا (كولن) الصعداء عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم على أرضه بتغلبه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-1 الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2021) في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الرابع لكولونيا هذا الموسم والأول على أرضه، فتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء في الدرجة الأولى في نهاية الموسم.

مختارات

وصعد كولونيا إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام هرتا برلين الذي خسر أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-3 السبت، وأرمينيا بيليفيلد الذي تراجع إلى المركز السابع عشر. وأنهى كولونيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم ماريوس فولف في الدقيقتين العاشرة و28.

وفي الشوط الثاني، عزز ألفيس ريكسبيكاج تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 63 قبل أن يحرز سيرجيو كوردوفا هدف حفظ ماء الوجه لبيليفيلد في الدقيقة 73. وحقق كولونيا اليوم أول فوز له على ملعبه منذ 11 شهرا.

وجاء الهدف الأول اثر متابعة جيدة من فولف للكرة التي لعبها زميله إلياس السخيري برأسه وارتدت من حارس بيليفيلد ليسددها فولف في المرمى.

واستغل فولف ارتباكا في دفاع المنافس وسجل الهدف الثاني ليمهد الطريق نحو الفوز الثمين. وبعد الهدف الثالث لكولونيا ، لم يكن هدف كوردوفا كافيا لإعادة بيليفيلد إلى المباراة ومساعدته على التعادل.

وشهدت المباراة مشاركة ماكس ماير لاعب شالكه سابقا للمرة الأولى مع فريقه الجديد كولونيا وذلك بعد عودته للبوندسليغا بعد فترة امتدت لعامين ونصف العام مع كريستال بالاس الإنجليزي لم يحقق خلالها النجاح. وكاد ماير يسجل هدفا لفريقه من تسديدة في الوقت الضائع للمباراة ولكن المدافع البديل مايك فان دير هورن تصدى للكرة.

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حل فولفسبورغ في المركز الثالث بعد فوزه بثلاية نظيفة على فرايبورغ.

حل فولفسبورغ في المركز الثالث بعد فوزه بثلاية نظيفة على فرايبورغ.

وفي آخر مباراة أقيمت في المرحلة التاسعة عشرة اليوم الأحد واصل فولفسبورغ صحوته وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأميركي جون أنطوني بروكس (21) والهولندي فوت فيخورست (39)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً على لائحة الهدافين، ويانيك جيرهاردت (85).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفولفسبورغ والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة وصعد الى المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ ولايبزيغ مقابل 27 نقطة لفرايبورغ الذي احتل المركز التاسع.
م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

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    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

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    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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