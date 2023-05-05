الدوري الألماني: كولن يهزم ليفركوزن ويعرض حلمه بدوري الأبطال للخطر

فاز فريق كولن على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة (الخامس من مايو/أيار 2023) في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا فوز شالكه على ماينز 3/2.

ويدين كولن بالفضل في هذا الفوز للاعبه دافي سيلك الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 14 و36، فيما سجل هدف ليفركوزن أمين عدلي في الدقيقة 28. ورفع كولنرصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليفركوزن عند 48 نقطة في المركز السادس.

ودخل ليفركوزن صاحب المركز السادس (48 نقطة) المباراة وعينه على نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من لايبزيغ الخامس (54)، وفرايبورغ الرابع (56) والاحتفاظ بأمل المشاركة في المساقة الأوروبية الأقوى، لكنه خرج خالي الوفاض وذلك قبل 3 مراحل على انتهاء الدوري.

والخسارة هي الأولى لكتيبة المدرب الإسباني تشابي الونسو منذ 19 شباط/فبراير الماضي وسلسلة من 14 مباراة من دون خسارة . ويبقى أمل ليفركوزن الوحيد بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا ، التتويج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث بلغ نصف النهائي ويواجه روما الإيطالي في نصف النهائي الأسبوع المقبل.

ماينز يسقط ماينز على أرضه أمام شالكه 2-3.

وفي مباراة ثانية، سقط ماينز على أرضه أمام شالكه 2-3.

وسجل أهداف شالكه ماريوس بولتر (هدفان) في الدقيقتين 26 والـ12 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، وتوم كراوس في الدقيقة 60، فيما سجل هدفي ماينز لياندرو باريرو وأرون مارتين في الدقيقتين 53 و 70.

ورفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ماينز عند 45 نقطة في المركز الثامن.

ويواجه بايرن ميونيخ ، صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة، فيردر بريمن غدا السبت. ويتأخر دورتموند بفارق نقطة واحدة.



م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)