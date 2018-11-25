الدوري الألماني: فيرنر يقود لايبزيغ لاحتلال المركز الثالث

أحرز تيمو فيرنر هدفين ليقود لايبزيغ للفوز بهدفين لصفر على بروسيا مونشنغلادباخ المتألق، والتقدم للمركزالثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متأخرا بنقطة واحدة عن مونشنغلادباخ. وافتتح المهاجم فيرنر التسجيل في الدقيقة الثالثة ثم ضاعف من تقدم فريقه في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم ويضع صاحب الأرض حدا لسلسلة انتصارات مونشنغلادباخ في آخر ثلاث مباريات.

وحافظ لايبزيغ على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه هذا الموسم وعلى شباكه نظيفة في آخر خمس مباريات في ملعبه ليتقدم للمركز الثالث برصيد 25 نقطة متقدما بنقطة على بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتأخرا بنقطة عن مونشنغلادباخ.

وفي لقاء آخر، أهدر أينتراخت فرانكفورت فرصة التقدم إلى أول ثلاثة مراكز بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه فولفسبورغ، وهي خسارته الأولى منذ سبتمبر/ أيلول.

وبقي فرانكفورت في المركز الخامس برصيد 23 نقطة وتقدم فولفسبورغ إلى المركز الثامن بـ 18 نقطة.

ويملك بروسيا دورتموند المتصدر 33 نقطة بعد فوزه 2- صفر على فرايبورغ أمس السبت.

م.أ.م/ ع.خ ( د ب أ)